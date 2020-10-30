Байден против Трампа: кто лидирует в гонке и как пройдут выборы в США

На следующей неделе США выберут между действующим президентом Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом

В ближайший вторник США будут выбирать президента на следующие четыре года. Основные соперники, их рейтинги, как проходит голосование в США и где решится исход выборов – в материале LIGA.net.

Когда пройдут выборы в США

Во вторник, 3 ноября 2020 года, пройдет общенациональное голосование на выборах президента США. По конституции выборы президента непрямые, победителя назовет коллегия выборщиков, состав которой определится на всеобщем голосовании. Выборщики проголосуют на 41-й день после общенационального голосования.

Как работает избирательная система

На президентских выборах избираются президент и вице-президент США. Раз в четыре года общенациональное голосование определяет победителя выборов в каждом из штатов. Набравший простое большинство кандидат (не обязательно более 50%) получает все голоса выборщиков от штата. Всего в коллегии 538 выборщиков, количество от конкретного штата определяется численностью его населения. Поэтому большую роль играет победа в штатах, дающих максимальное количество выборщиков, таких, как Калифорния, Флорида или Техас. Также решающую роль играет победа в штатах, где поддержка кандидатов почти равна – даже минимальный перевес в общем голосовании отдаст все голоса выборщиков штата победителю. Для победы в коллегии выборщиков необходимо набрать 270 голосов.

Кандидаты в президенты США

Исторически основными кандидатами на президентский пост в США становятся представители Республиканской и Демократической партий.

От республиканцев баллотируется действующий президент Дональд Трамп. До прихода в политику – предприниматель в сфере недвижимости, шоумен и телеведущий, с 1996 по 2015 годы ему принадлежал конкурс красоты Мисс Вселенная. Возглавляет корпорацию Trump Organization. В 2016 стал кандидатом в президенты от Республиканской партии и выиграл выборы у кандидата демократов, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. При этом Клинтон обошла Трампа в общенациональном голосовании, но проиграла в коллегии выборщиков. Вместе с Трампом баллотируется действующий вице-президент США Майкл Пенс.

Внутрипартийные выборы на номинацию от Демократической партии выиграл бывший вице-президент США Джозеф Байден. Байден, в отличие от Трампа, – политический старожил. В 1972 году, в 30 лет, он стал сенатором от штата Дэлавер. Возглавлял судебный комитет, трижды – комитет Сената по международным отношениям. На президентских выборах 2008 года был избран вице-президентом США при президенте Бараке Обаме, переизбрался на выборах 2012 года. В 2020 году на должность вице-президента вместе с Байденом баллотируется сенатор Камала Харрис.

Трампу 74 года, Байдену в ноябре исполнится 78 лет. Кто бы ни победил на выборах, он станет старейшим президентом в истории США.

Рейтинги кандидатов

В подавляющем большинстве опросов по общенациональному голосованию с конца февраля лидирует Байден. По усредненному рейтингу агрегатора опросов FiveThirtyEight наименьший разрыв между кандидатами был в апреле – 3,4%. С начала октября, после первых дебатов между кандидатами и сообщения о том, что Трамп заразился коронавирусом, Байден увеличил отрыв с 7,4% до 10,7% в середине октября, но за последние дни Трамп отыграл почти 2%. На данный момент он отстает от соперника примерно на 9%. При этом в последних опросах авторитетных компаний разрыв колеблется от 1% (Rasmussen Reports, 26 октября) до 12% (USC Dornsife, 16-29 октября).

Несмотря на отставание Трампа, победа в коллегии выборщиков определится конкретным распределением голосов по штатам. Модель сайта FiveThirtyEight оценивает вероятность победы действующего президента в 11%, Байдена – в 89%. Модель журнала The Economist предсказывает победу Байдена с вероятностью 95%, Трампа – 5%.

Колеблющиеся штаты

Минимальный разрыв по усредненному рейтингу между кандидатами, около 5% и меньше, на данный момент в 10 штатах. В Пенсильвании, Аризоне, Флориде, Северной Каролине, Джорджии, втором районе штата Небраска и втором районе штата Мэн небольшой перевес у Байдена, в Огайо у обоих соперников по 49,5%, в Айове и Техасе небольшое преимущество у Трампа. Наибольшее количество выборщиков дадут Пенсильвания (20), Флорида (29), Огайо (18) и Техас (38).

Голосование уже идет: зафиксирована рекордная явка

На выборах президента США можно проголосовать досрочно, либо явившись на участок, либо по почте. На 30 октября досрочно проголосовали более 80 млн избирателей. В 2016 году досрочным голосованием воспользовались 47 млн избирателей. Опрошенные Reuters эксперты предсказывают, что итоговая явка превысит результаты 2016 года.

Скандальные первые дебаты между Трампом и Байденом:

Не только выборы президента: в США избирают треть сенаторов

Помимо президента, 3 ноября в США пройдут выборы в Сенат, на которых изберут 33 из 100 сенаторов. На данный момент большинство в верхней палате Конгресса принадлежит республиканцам: 53 мандата. Выборы могут привести к победе демократов: по прогнозу FiveThirtyEight, в 77 из 100 сценариев выборов они получают контроль над Сенатом, в 23 большинство сохраняют республиканцы.

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