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Фулл-хаус | Байден взял Сенат. Теперь США под полным контролем Демократической партии

07.01.2021, 07:30
Байден взял Сенат. Теперь США под полным контролем Демократической партии - Фото
Джозеф Байден и Дональд Трамп (Коллаж: LIGA.net)

В США прошли довыборы в Сенат – победили демократы. Теперь Байден и Демпартия получили всю власть в стране

В США состоялись довыборы в Сенат, на которых победили кандидаты от Демократической партии. Битва за верхнюю палату Конгресса стала решающей, поскольку отдала в руки демократов всю власть в стране на федеральном уровне и значительно облегчила будущее пребывание на посту избранному президенту США Джо Байдену. Трамп указал сторонникам "идти на Капитолий", после чего они взяли его штурмом – в день подведения итогов выборов (верификации голосов выборщиков). Из-за этого заседание сорвалось, а в Вашингтоне ввели комендантский час и мобилизовали Нацгвардию. Четыре человека погибли в ходе беспорядков. Спустя четыре часа полиция восстановила порядок и заседание продолжилось.

Что произошло в США, почему это важно и что дальше – рассказывает LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 5 января в штате Джорджия состоялись довыборы в Сенат в двух округах. Оба мандата забрали кандидаты от демпартии: Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок. Разрыв между ними и их соперниками небольшой: Оссофф опередил своего конкурента-республиканца Дэвида Пердью на 0,6%, а Уорнок обогнал Келли Лофлер на 1,2%. Теперь в верхней палате Конгресса силы разделились поровну: у республиканцев и демократов будет по 50 мандатов, а решающим станет голос избранной вице-президентом Камалы Харрис (в качестве председателя Сената).

Оссофф - продюсер документальных фильмов и журналист, его отец – мигрант из СССР, а Уорнок - пастор одной из баптистских церквей, где когда-то вел службы Мартин Лютер Кинг-младший. Оба сенатора станут историческими фигурами: Уорнок будет первым темнокожим сенатором от демократов из южных штатов (и 11-м чернокожим сенатором за всю историю США), а Оссофф – станет одним из самых молодых сенаторов, ему всего 33 года.

Одним из возможных факторов победы демократов в традиционно консервативной Джорджии стали беспочвенные обвинения президента США Дональда Трампа в фальсификациях на выборах, ведь они могли деморализовать избирателей-республиканцев. По данным BBC, утверждения Трампа, вероятно, подорвали доверие избирателей к избирательной системе. Опрос избирателей, покидающих участки, показал, что 70% из них уверены, что их голоса будут точно подсчитаны. Это на 15% меньше, чем на ноябрьских президентских выборах. 

Также за пару дней до выборов в США разгорелся скандал: в течении часового телефонного разговора Трамп угрожал госсекретарю Джорджии, требуя найти голоса в его пользу, то есть отменить победу Байдена, при этом уточняя, что "бездействие во вторник (в день довыборов 5 января - ред.) поставит под угрозу политическую судьбу" двух сенаторов-республиканцев. 

6 января в Конгрессе начали подводить итоги выборов. Несколько республиканцев пытались оспорить голоса выборщиков, отданные за Байдена, но их не поддержали. В ходе дебатов вице-президент США Майкл Пенс, исполняющий символическую роль, отказался вмешиваться в процесс подсчета голосов, проигнорировав ранние требования Трампа. Против президента США пошел и лидер сенатского большинства-республиканец Митч МакКоннелл, заявивший, что в судах так и не нашли фальсификаций, о которых заявлял Трамп.

Сторонники Трампа, митинговавшие около Капитолия, пошли на штурм на здания. Части мятежников удалось прорваться, и внутри произошли стычки с полицией, звучали выстрелы. Одна женщина получила огнестрельное ранение. Правоохранителям пришлось эвакуировать из здания Пенса и других политиков, а мэр Вашингтона ввел в городе комендантский час. Заседание было прервано. Трамп обратился к протестующим, призвав их вести себя мирно и разойтись по домам. При этом он не смог удержаться от повторения фейка о фальсификации на выборах.

Один из республиканцев назвал произошедшее "попыткой переворота". С заявлением в прямом эфире выступал и Байден, который обратился к Трампу с требованием "отступить", отозвав своих сторонников. В округе Колумбия пришлось мобилизовать Национальную гвардию. Позже мятежников все же удалось оттеснить из Капитолия. Все американские высокопоставленные чиновники в унисон заявили, что бунтовщики понесут ответственность за произошедшее. 

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Демократическая партия фактически взяла фулл-хаус: под их контролем оказался не только Белый дом, но и Конгресс – Сенат и Палата представителей (222 мандата демократы – 211 республиканцы). Эта победа даст демократам контроль над Конгрессом и Белым домом одновременно впервые с 2011 года.

У Байдена появится контроль над кадровой политикой, ему не придется торговаться с республиканцами за каждую кандидатуру, – заявляет эксперт УИБ Илия Куса

Контроль над Конгрессом окажет решающее значение для Байдена, который сможет практически беспрепятственно продвигать свою политику. Особенно в традиционно спорных с республиканцами вопросах: здравоохранении и защите окружающей среды, которые являются одними из ключевых тем в предвыборной программе Байдена. Также, помимо законодательных функций, Сенат отвечает за утверждение президентских кандидатур на посты в правительстве и в судебные органы.

"Поскольку главная функция Сената – утверждение кандидатур на ключевые должности в администрации, у Байдена появится контроль над кадровой политикой, ему не придется торговаться с республиканцами за каждую кандидатуру", – говорит LIGA.net эксперт-международник Украинского института будущего Илия Куса.

Демократам нужно иметь абсолютную партийную дисциплину, чтобы проводить все свои решения через обе палаты. Потому что если вдруг кто-то высказывается против, то все – большинства уже нет, – заявляет директор Центра международных исследований Владимир Дубовик

Однако даже у этой победы есть важный нюанс – она шаткая, уточняет эксперт. Среди демократов, по его словам, есть сенаторы с разными мнениями, демократы разбиты на несколько групп в зависимости от электоральной ориентации – "Байдену будет непросто". "Но это легче, чем воевать с республиканцами", – добавил он.

Похожего мнения придерживается и директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, который говорит LIGA.net, что победа в Сенате "улучшит перспективы президентства Байдена", но лишь при наличии "абсолютной партийной дисциплины": "Потому что если вдруг кто-то высказывается против или занимает какую-то особенную позицию, то все – большинства уже нет".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Через две недели, 20 января, Байден вступит в должность президента США и начнет беспрепятственно воплощать свою повестку дня. Трамп же потерпел фиаско, поскольку не только проиграл в борьбе за Белый дом и Конгресс, но и допустил штурм Капитолия и кровопролитие.

Нежелание республиканцев в Конгрессе поддерживать Трампа можно объяснить – на нем значительная часть вины за их поражение, поскольку он тратил время на обсуждение своего поражения, считает журналист BBC Энтони Зурхер. Из-за этого, говорит он, их электорат не явился на участки в нужном количестве: "Партия, проигравшая Белый дом, обычно добивается большего успеха на последующих выборах в Конгресс".

Похожего мнения придерживается и Дубовик, говоря, что республиканцы захотят избавиться от Трампа и сделать из него "козла отпущения". При этом, объясняет он, у республиканцев остаются рычаги влияния на политику США: могут срывать голосования, у них много мандатов на местах, а в Верховном суде доминируют консерваторы.  

Победа демократов – хорошая новость и для Украины, ведь верхняя палата Конгресса отвечает за согласование договоров с другими странами и несет исключительную ответственность за утверждение президентских назначений, в частности послов. При этом значительных перемен ожидать не стоит, считают эксперты.

"Это несколько упрощает ситуацию, но радикальных изменений не будет, поскольку Конгресс и до этого поддерживал Украину. Байден тоже будет поддерживать. Это будет более взвешенная и менее импульсивная политика, зависящая не от воли одного человека, а больше от линии партии. В негативном смысле изменений точно не будет", – заявляет Дубовик.

Республиканцы будут пользоваться созданной Трампом атмосферой политической токсичности, играть на расколе из-за выборов, чтобы на промежуточных выборах в Конгресс через два года перехватить инициативу, – считает Куса

Куса считает, что теперь республиканцы будут использовать раскол в американском обществе, который и станет основным полем их активности: "Они будут пользоваться созданной Трампом атмосферой политической токсичности, играть на расколе из-за выборов, чтобы на промежуточных выборах в Конгресс через два года перехватить инициативу".

Победа в Сенате облегчит работу администрации Байдена, но напрямую на статус-кво отношений с Киевом не повлияет. "Политика по Украине будет формироваться в Белом доме", – считает он. 

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Владислав Сердюк

журналист LIGA.net
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