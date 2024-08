Вам більше не потрібно читати десятки світових медіа різними мовами, щоб бути в курсі. Тепер спеціально для вас команда LIGA.net добере і відфільтрує тільки найважливіші та найцікавіші тексти з усієї земної кулі. І перекаже, про що пишуть найкращі медіа, у стислій версії щонеділі – українською мовою.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Хочете читати історії, які обговорює весь світ? Приєднуйтеся до тисяч українців, які вже підтримали якісну журналістику. Ставайте донатором на суму від 100 грн/місяць або підпишіться на BuyMeACoffe на будь-яку суму. І зустрічайте переказ кращих історій щонеділі (ми також вимкнемо для вас показ реклами та додамо до чату з нашою редакцією).

У новому випуску:

- Він наближається. Союзники США готуються до втілення торгових погроз з боку Трампа (Foreign Policy)



- Неочевидна геополітика. Як Арктика стає важливим фактором у російсько-українській війні (Daily Sabah)



- Ніхто не вічний. Як позбутися диктатора у XXI столітті (The Guardian)



- Бойова "Баба-Яга". Український важкий дрон вже може запускати в противника керовані ракети (The Warzone)



- Невигадана небезпека. Тайвань знімає серіал про вторгнення КНР, який має всі шанси стати хітом (CNN)



- З Європи до США за три години. Наступник легендарного надзвукового "Конкорда" вже в розробці (The Telegraph)



- Сахара проти торнадо. Як пісок із пустелі заважає формуванню тропічних ураганів (ExplorersWeb)



- Криваві попередження. Історія ізраїльських убивств: гучно і люто, але ж що це справді означає? (The Week)



- Хто цей номер 2? Який вплив має кандидатура віцепрезидента на перебіг передвиборчої кампанії у США (The Economist)



- Готовність до кризи. Ринкова паніка ризикує сповільнити глобальне зростання, попереджають економісти (Financial Times).