Во второй по численности населения стране Африки – Эфиопии – фактически началась гражданская война, жертвами которой становятся не только военные, но и мирные жители: правозащитники рапортуют о массовой резне в одном из городов на севере страны, а также десятках тысяч беженцев, количество которых продолжает стремительно расти. Причина конфликта – сопротивление одного из регионов страны реформам, проводимым центральным правительством.

Конфликт в Эфиопии вызывает беспокойство на Западе, поскольку может спровоцировать миграционный кризис, повлиять на всю восточную Африку и заставить соседей включиться в противостояние, а сама Эфиопия рискует повторить судьбу Балкан. Что происходит в одном из крупнейших государств Африки, и какие последствия это будет иметь для региона и мира – разбиралась LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

НАЧАЛО ВОЙНЫ

4 ноября премьер-министр Эфиопии и лауреат Нобелевской премии мира Абий Ахмед Али приказал провести военную операцию в северном штате страны Тыграй. Ахмед Али обвинил боевиков Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) в ряде нападений на базы федеральных войск.

Между федеральными войсками и региональными силами Тыграя начались бои с применением артиллерии и авиации. Военно-воздушные силы Эфиопии нанесли несколько ударов по военным объектам НФОТ, которые в ответ расстреляли аэропорт в соседнем штате Амхара, поддерживающем центральное правительство страны, и аэропорт в столице Эритреи. Причиной атаки по Эритрее стало якобы то, что их аэропорт использовали эфиопские военные для атаки на Тыграй.

В ходе конфликта гибнут не только военные, но и мирные жители. По данным Amnesty International, в ночь на 9 ноября "десятки, а возможно, и сотни людей (до 500 человек. – Ред.) были зарезаны или зарублены до смерти" в городе Май-Кадра на юго-западе Тыграя. Погибшие не участвовали в конфликте и являлись простыми рабочими.

Свидетели происшествия рассказывают, что трупы находили по всему городу, однако больше всего их было в центре. Раненые заявляют, что на них напали с мачете, топорами и ножами. Ответственные за происшествие пока не установлены, однако очевидцы заявляют, что резню якобы устроили боевики НФОТ (они отрицают причастность) после проигранной битвы с федеральными войсками.

Подобные инциденты и продолжающиеся боевые действия вынуждают мирных жителей искать убежище в соседнем Судане. По данным ООН на 17 ноября, из-за этого конфликта беженцами стали уже 27 000 человек, и число продолжает стремительно расти.

НФОТ появились как повстанческое движение в 1970-х. Они участвовали в гражданской войне в Эфиопии, сыграв важную роль в свержении просоветского коммунистического диктатора Менгисту Хайле Мариама, правление которого ознаменовалось массовыми репрессиями, голодом и сотнями тысяч жертв.

В 1991-м НФОТ переформатировался в партию, а его лидер Мелес Зенауи стал президентом. Одной из его основных целей было увеличение производства продовольствия и борьба с голодом. НФОТ удерживался у власти до 2018 года. Его правление ознаменовалось авторитаризмом и политическими преследованиями, а также экономическим ростом. На фоне недовольства политической ситуацией в Эфиопии в 2018-м вспыхнули протесты, закончившиеся сменой власти. Премьером страны стал Абий Ахмед Али, представляющий крупнейший этнос Эфиопии, – оромо. Абий подвел итог правления политиков-тиграи, назвав его "27 годами тьмы".

ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ КОНФЛИКТА

Абий Ахмед быстро добился мирового признания – он стремился провести либеральные экономические реформы; подписал мирный договор с Эритреей, отделившейся от Эфиопии в 90-х, за что получил Нобелевскую премию мира; увеличил присутствие женщин в правительстве; выпустил множество политических заключенных и создал Партию процветания, в которую вошли все этнические политсилы, кроме представителей Тыграя.

Абий Ахмед вызывал отторжение у политиков-тиграи из-за ряда причин: некоторых их представителей люстрировали – задержали по обвинению в коррупции и нарушениях прав человека; в Тыграе отрицательно воспринимали взгляды Абия, якобы угрожавшие прописанной в конституции страны автономии эфиопских штатов.

В комментарии LIGA.net эксперт Украинского института будущего Илия Куса говорит, что причинами конфликта так же являются: завершение войны в Эритрее – региональные элиты Тыграя много лет получали господряды и контракты на военные нужды; территориальные споры Тыграя с другим регионом страны Амхарой; попытка центра взять под контроль крупное военное предприятие Тыграя.

Сооснователь Центра исследования Африки Александр Мишин говорит LIGA.net, что конфликт в Тыграе спровоцирован нежеланием части местных элит принять новые политические реалии, возникшие в Эфиопии с приходом Абия Ахмеда: "Когда их (политиков-тиграи. – Ред.) начали устранять от власти – это вызвало сопротивление, которое переросло в открытый военный вызов центральному правительству".

Апогеем нарастающего конфликта между Мэкэле (админцентр Тыграя) и Аддис-Абебой (столица Эфиопии) стали сентябрьские выборы, проведенные в Тыграе. Общенациональные выборы (парламентские и местные) в Эфиопии должны были состояться в 2020 году – они бы показали реальную поддержку правительства, однако их перенесли из-за эпидемии коронавируса. Руководство Тыграя посчитало COVID-19 недостаточной причиной для отмены голосования, обвинило правительство в попытках удержаться у власти и провело выборы в регионе, заявив о непризнании центральной власти. В ответ Аддис-Абеба ограничил финансирование региона и назвал местную власть "незаконной". В итоге вспыхнула война.

ЧЕМ ОПАСНО НЕПОВИНОВЕНИЕ ТЫГРАЯ ДЛЯ ЭФИОПИИ

Эфиопия – федеративное государство, в котором каждый из регионов сформирован по этническому признаку и имеет автономию, выражающуюся в наличии собственного правительства и широких полномочиях. Крупнейшими этносами страны являются оромо (которых представляет Абий Ахмед), амхара, тиграи и сидамо. Также в стране достаточно разнообразная религиозная картина.

Находясь у власти, Абий боролся с требованиями регионов о большей автономии от центрального правительства. Его панэфиопские взгляды и виденье единого государства оказались под угрозой из-за неповиновения НФОТ, выражает мнение в комментарии FT высокопоставленный иностранный дипломат. Некоторые эксперты в комментарии The New York Times и вовсе заявляют, что Эфиопия может повторить судьбу Югославии и расколоться, если все пойдет не по плану премьера.

Мишин считает, что Абий Ахмед "уже победил", поскольку смог поставить очень консервативное государство на рельсы демократического прогресса: "Локальное противостояние прогрессивным реформам со стороны старых региональных элит существует не только в Тыграй, но и в его родной Оромии. Отказ от этнического федерализма и порожденных им диспропорций чрезвычайно важный шаг к объединению страны. Сейчас реформы встречают существенное сопротивление".

"Военная операция складывается в пользу правительственных сил. На их стороне – эритрейские войска на севере, а также авиация. Но Тыграй – очень милитаризированный регион, и у НФОТ имеется преимущество – тяжелая техника и артиллерия. Также в их рядах воюют солдаты, прошедшие эритрейскую войну, имеющие опыт... Федеральные войска удерживают инициативу", – говорит Куса о нынешнем раскладе сил.

"Есть два сценария: в случае успешного наступления эфиопских войск и зачистки региона конфликт продлится несколько месяцев, в случае перехода бойцов НФОТ к партизанской тактике, а также получения поддержки от Египта и Судана, война может затянуться на неопределенный срок", – говорит LIGA.net эксперт Нацинститута стратегических исследований Денис Москалик. По его мнению, победа усилит центр и правительство, поражение грозит кровопролитием в других частях страны, ведь угроза фрагментации Эфиопии остается актуальной.

ЧЕМ ОПАСНА ВОЙНА В ЭФИОПИИ ДЛЯ МИРА

Эфиопия вовлечена в ряд региональных процессов, которые оказались под угрозой из-за разгорающегося конфликта. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявляет, что стабильность Эфиопии важна для всей восточной Африки. В конфликт уже де-факто втянут Судан, куда ринулись десятки тысяч беженцев из Эфиопии, а также Эритрея, которую обстреляли боевики НФОТ. Количество беженцев, вероятно, продолжит расти, поскольку многие люди в Тыграе зависят от оказываемой ООН помощи, а отсутствие электричества, связи и дефицит топлива серьезно затрудняют оказание гумпомощи.

Пострадать от конфликта в Эфиопии может и Евросоюз, являющийся одним из основных "спонсоров" этой страны, ежегодно выделяющий им сотни миллионов евро на создание рабочих мест для эфиопцев, фактически предотвращая появление потока мигрантов и соискателей убежища в Европе.

Дестабилизация Эфиопии приведет к крупнейшей гуманитарной катастрофе на континенте, – заявляет Илия Куса

Куса говорит, что конфликт в Эфиопии также касается и Сомали: "Правительство Эфиопии перебросило подкрепление к Тыграю из числа своих опытных миротворцев, развернутых в Сомали. Их вывод может оказать катастрофическое влияние на баланс сил в южном Сомали, который поддерживается в основном благодаря военному присутствию Эфиопии".

"Эфиопия – одна из крупнейших экономик Восточной Африки. Дестабилизация этого государства приведет к крупнейшей гуманитарной катастрофе на континенте и потенциально может опрокинуть баланс сил в Судане, Сомали, Эритрее, в том числе в контексте конфликта вокруг строительства дамбы "Возрождение" на Голубом Ниле. Но лишь в случае, если конфликт приведет к "балканизации" Эфиопии, то есть к сепаратистским восстаниям в других регионах", – считает эксперт.

Москалик считает, что война в Эфиопии грозит Европе новой волной беженцев и потерей инвестиций: "Если центральное правительство проиграет и нестабильность перекинется на соседние страны, под угрозой могут оказаться мореходные пути рядом с восточной Африкой".

Мишин заявляет, что организаторы кризиса пытаются подорвать миротворческие достижения Абия Ахмеда и интернационализировать противостояние, втянув Эритрею и Судан, которые "хорошо понимают планы НФОТ и не поддаются на провокации": "Есть международные силы, очень заинтересованные в эскалации кризиса в регионе, и его перерастании в длительный гражданский конфликт. Речь идет о сторонах, которые могут пострадать от полноценного ввода в эксплуатацию дамбы на Ниле".

Читайте также: Думали, осталось два месяца, и кошмарный 2020 год закончится. Как бы не так

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.