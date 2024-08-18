Чарльз III против принца Эндрю, Золотые штаты США, Удар по Си. Лучшие истории мира
Вам більше не потрібно читати десятки світових медіа різними мовами, щоб бути в курсі. Тепер спеціально для вас команда LIGA.net добере і відфільтрує тільки найважливіші та найцікавіші тексти з усієї земної кулі. І перекаже, про що пишуть найкращі медіа, у стислій версії щонеділі – українською мовою.
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- Золота сімка. Штати, які вирішать долю президентських виборів у США (TIME)
- Африканська "поразка"? Чи був розгром "вагнерівців" у Африці метою України (BBC)
- Удар по Сі. Чому іноземні інвестори починають покидати Китай – і якими будуть наслідки (The Telegraph)
- Прощання з грошима. У Швейцарії роздумують над податком для багатіїв (Bloomberg)
- В очікуванні дощу. Як інженери та екологи борються за порятунок Панамського каналу. І в чому складність (The New York Times)
- Посол без країни. Хто він – дипломат Афганістану, якого вже немає (The Times)
- Не своя: Історія Ольги Мекінг. Чому поляки відчувають себе чужими у Європі (The Guardian)
- (Не)королівська величність. Як король Великої Британії сварився з братом через титули для племінниць-принцес (Fox News)
- Ненажерливість космічних масштабів. Телескоп "Джеймс Вебб" сфотографував гігантську чорну діру, яка поглинає всю матерію навколо (Mashable)
- Гідне доживання. Як приклад Джиммі Картера змінює ставлення до хоспісів та паліативної допомоги (Yahoo Life).