Вам більше не потрібно читати десятки світових медіа різними мовами, щоб бути в курсі. Тепер спеціально для вас команда LIGA.net добере і відфільтрує тільки найважливіші та найцікавіші тексти з усієї земної кулі. І перекаже, про що пишуть найкращі медіа, у стислій версії щонеділі – українською мовою.

- Золота сімка. Штати, які вирішать долю президентських виборів у США (TIME)



- Африканська "поразка"? Чи був розгром "вагнерівців" у Африці метою України (BBC)



- Удар по Сі. Чому іноземні інвестори починають покидати Китай – і якими будуть наслідки (The Telegraph)



- Прощання з грошима. У Швейцарії роздумують над податком для багатіїв (Bloomberg)



- В очікуванні дощу. Як інженери та екологи борються за порятунок Панамського каналу. І в чому складність (The New York Times)



- Посол без країни. Хто він – дипломат Афганістану, якого вже немає (The Times)



- Не своя: Історія Ольги Мекінг. Чому поляки відчувають себе чужими у Європі (The Guardian)



- (Не)королівська величність. Як король Великої Британії сварився з братом через титули для племінниць-принцес (Fox News)



- Ненажерливість космічних масштабів. Телескоп "Джеймс Вебб" сфотографував гігантську чорну діру, яка поглинає всю матерію навколо (Mashable)



- Гідне доживання. Як приклад Джиммі Картера змінює ставлення до хоспісів та паліативної допомоги (Yahoo Life).

