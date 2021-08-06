Пока Запад уходит из Афганистана, Талибан завоевывает территории и говорит, что контролирует уже около 80% страны и 90% границ. Хотя основная фаза боевых действий еще впереди, мир уже готовится к ее разрушительным последствиям и возможному возвращению боевиков ко власти. Поход талибов создает риски не только для Кабула и его соседей, но и для всего международного сообщества, которое вновь может столкнуться с глобальным терроризмом, толпами беженцев и ростом наркотрафика. При этом Россия частично заинтересована в дальнейшей дестабилизации, чтобы воспользоваться кризисом и расширить влияние.

Как Афганистан становится точкой новой большой игры, превращаясь во вторую Сирию, и чем это грозит – рассказывает LIGA.net.

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ПРИЧИНА НЕСТАБИЛЬНОСТИ – ВЫВОД СОЮЗНЫХ ВОЙСК

Интенсификация боевых действий началась после внезапного объявления президентом США Джо Байденом о выводе войск из Афганистана. Судя по недоумению афганского правительства, их не предупредили. Хотя он поддался критике за это решение, Байден установил дедлайн – 11 сентября, а затем еще и сместил его на 31 августа. За ним о выходе объявили и другие союзники. Это воодушевило Талибан: он объявил о победе над Западом и принялся завоевывать территории, а также рассказывать, что ждет страну, когда они победят.

Талибан говорит, что контролирует уже 90% границ и подавляющую часть страны. В основном это сельская местность, у них нет еще ни одного крупного города. За три облцентра – Герату, Кандагар и Лашкаргах – идут бои. Также столкновения начались на окраинах Шебергана. Но наиболее интенсивные – в Лашкаргахе, столице провинции Гильменд, откуда идет подавляющее большинство опиума, – основного источника доходов Талибана. Союзники пытались уничтожать мак, талибы намерены использовать его.

Боевики захватили ряд районов в центре Лашкаргаха, но правительственные войска не сдаются. Благодаря полученному от западных коллег опыту они дают отпор. Но боевики восполняют силы за счет членов других террористических группировок.

Также Талибан продолжает использовать терроризм как инструмент достижения целей: недавно группа смертников напала на резиденцию министра обороны. Хотя сам министр не пострадал, в ходе нападения были ранены шесть человек. Затем в "зеленой зоне" Кабула произошла перестрелка и серия взрывов – погибли восемь человек. В июле в одном из захваченных городов талибы из мести убили минимум 40 человек, главным образом бывших и действующих чиновников, не принимавших участия в боевых действиях. 6 августа они убили главу управления по вопросам СМИ.

Основная цель боевиков – получить контроль над страной и восстановить Исламский Эмират Афганистана, существовавший с 1996 по 2001 год. Тогда царил шариат, были ограничены права женщин, введена смертная казнь и телесные наказания. Сейчас на части подконтрольных им территорий возобновляются эти практики.

ТРИ УГРОЗЫ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ

Победоносный поход Талибана вызывает переживания не только в Афганистане, но и во всем мире: Кабул опасается, что падет под натиском боевиков; мир – разрушительных последствий войны. Хаос создает три глобальных угрозы – волны беженцев, активизация терроризма и рост наркоторговли.

1. МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС. "Для международного сообщества значительную угрозу несет не столько победа талибов, сколько хаос в Афганистане", – говорит LIGA.net кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ им. Шевченка Александр Мишин. "Наличие больших конфликтных пространств, подобных черным дырам, генерирует проблемы трансграничного характера. Прежде всего это потоки беженцев".

И военные действия уже привели к росту эмиграции. Начиная с мая, оттуда еженедельно бегут около 30 000 человек. Афганцы – одна из крупнейших групп беженцев в мире, около 3 млн человек. Они занимают второе место по числу ходатайств об убежище в Европе после сирийцев. Подавляющее количество афганцев бегут в Иран и Пакистан. Некоторые – в Турцию. Сегодня Турция ежедневно принимает до 2000 беженцев из Афганистана. Всего в стране находится от 200 000 до 600 000 афганцев.

Текущая ситуация может породить новые многочисленные потоки вынужденных мигрантов, в том числе в направлении ЕС, – говорит Александр Мишин.

Агентство ООН по делам беженцев предупреждает, что Афганистан находится на пороге гуманитарного кризиса, результатом которого станет увеличение числа мигрантов.

Об этом же говорит и эксперт-международник Центра политических студий Доктрина Денис Москалик. Он объясняет LIGA.net, что война в Афганистане в первую очередь создает угрозу миграционного кризиса.

И к нему уже готовятся в Европе. Брюссель проводит с Турцией переговоры о продлении соглашения по беженцам, чтобы Анкара не пускала их в ЕС; Австрия увеличивает пограничный контингент на границе с Венгрией и Словенией; а Греция отмечает, что афганцы – уже самая крупная группа просителей убежища из тех, кто добирается к ним по морю.

В Турции говорят, что это лишь начало, и пиковые значения впереди. При этом Анкара также не хочет стать бесконтрольной буферной зоной, поэтому начинает укреплять границу с Ираном. Усугублению ситуации будут способствовать активные боевые действия и нехватка продовольствия в охваченных боями районах. Также люди бегут и от власти Талибана. Этот тренд усилится, если боевики захватят крупные города, где живет более прогрессивное и светское население, которое не уживется в ультраконсервативном порядке.

2. ПОДЪЕМ ТЕРРОРИЗМА. Еще одной угрозой является подъем террористических настроений. Генерал афганской армии Сами Садат объясняет: "Достижения талибов усилят надежды на мобилизацию у небольших экстремистских группировок в Европе и Америке, оказав разрушительное воздействие на глобальную безопасность. Это не война в Афганистане, это война между свободой и тоталитаризмом".

"Талибы и их ситуативные союзники – это местная вооруженная оппозиция из Сети Хаккани, действующая экстремистскими методами, но в Афганистане есть еще боевики Аль-Каиды и Вилаят Хорасан – местный филиал ИГИЛ", – рассказывает Мишин.

Это международные террористы со своими целями, выходящими за границы афганской территории, – объясняет Мишин

По данным ООН, значительная часть главарей и членов Аль-Каиды проживает в Афганистане; там же находится большое количество боевиков других группировок: "Аль-Каида и поддерживающие ее боевики продолжают расценивать события в Афганистане как победу в борьбе за дело Талибана и, следовательно, победу глобального радикализма".

Хотя соглашение, подписанное между США и Талибаном в Дохе в 2020 году, обязует боевиков порвать отношения с террористами, там хватает лазеек, позволяющих талибам де-факто предоставлять убежище экстремистам, оставаясь в рамках договора.

Также отсутствие американских военных усложнит сбор разведданных и даст террористам больше свободы действий и возможность восстановить свои сети. Министр обороны США Ллойд Остин считает, что Аль-Каиде и ИГИЛ потребуется два года, чтобы восстановить способность планировать нападения на США и союзников.

Китай провел с талибами переговоры с целью добиться разрыва отношений с уйгурской группировкой Исламским движением Восточного Туркестана (ИДВТ). Сегодня в Афганистане находится от нескольких сотен до тысячи членов этой группировки, а в будущем страна может стать командным центром.

Китай волнует проблема проникновения фундаменталистских идей и элементов в Синьцзян-Уйгурский автономный район, населенный мусульманами, – объясняет Мишин.

Подъем радикального исламизма вызывает опасения у одних, но дает возможности другим. "Россия рассматривает Талибан как силу, с помощью которой можно влиять на страны Центральной Азии. К примеру, активность талибов на границах южного фланга постсоветского пространства дает Москве карт-бланш для наращивания военного присутствия в Таджикистане", – считает Мишин.

3. НАРКОТИЧЕСКИЙ БУМ. Афганистан – крупнейший мировой производитель опиума. Его экспортная стоимость оценивается в $1,5-3 млрд в год.

Хотя, придя в Афганистан, союзники начали уничтожать опиумные поля, а также выделили правительству миллиарды на борьбу с наркотрафиком, это не дало результата. В 2017-м был побит рекорд по культивированию мака и производству опиума. Тенденции прогнозируют рост.

Основным источником дохода Талибана является торговля наркотиками. В 2020-м они заработали $460 млн. 60% финансирования талибов приходится на провинцию Гильменд. Талибан зарабатывает за счет налогов: с фермеров, выращивающих мак; лабораторий, делающих героин; торговцев, продающих наркотики.

Проблема наркотиков оказывает дестабилизирующее и коррумпирующее воздействие внутри Афганистана и существенно обостряет проблемы, с которыми сталкивается международное сообщество в целом, – отмечают в ООН

Захват страны Талибаном приведет к росту производства и экспорта героина – как минимум, за счет снижения числа правительственных операций по его изъятию. Но к нему прибавился метамфетамин – стимулятор, особенно популярный в Америке. Предполагается, что вместе с героином талибан будет отправлять бесплатные пробники метамфетамина, открывая новые рынки.

МОЖЕТ ЛИ ЭТА ИГРА ЗАКОНЧИТЬСЯ БОЛЬШОЙ ВОЙНОЙ?

Афганистан приковал к себе внимание крупнейших государств мира: переговоры с талибами провели РФ, Германия и Китай. Мишин объясняет – уход американцев радикально изменил ситуацию, что потребовало незамедлительной реакции заинтересованных сторон.

Самым влиятельным игроком в регионе, говорит он, является Китай, который нуждается в стабильном соседе на Западе. Пекин преследует две цели: хочет развивать инфраструктурные проекты в Афганистане и обеспечить безопасность китайских граждан, не допустив проникновения терроризма на свою территорию. Германия, проводя переговоры с талибами, пытается обеспечить гарантии безопасности для своих граждан, работающих в гуманитарных миссиях; также Берлин волнует судьба афганцев, сотрудничавших в период их присутствия.

Интересы есть у Пакистана и Ирана. "Для Исламабада расширение зоны влияния Талибана – это плюс, ведь у них наложены наиболее тесные контакты. Иран же смотрит на них с опасениями, как минимум из-за рисков наращивания наркотрафика", – уточняет Мишин.

Об этом же говорит и Москалик. По его словам, РФ, Германия и Китай пытаются отстоять свои интересы, прежде всего в сфере безопасности. Но поскольку Афганистан представляет такую угрозу для соседей и других крупных игроков, возникает вопрос, возможна ли военная интервенция?

"Вопрос регионального влияния афганского кризиса очень широкий, но основная проблема — это безопасность. Странам-соседям, уставшим от бесконечной нестабильности, нужен предсказуемый сосед. Тема военной кампании России или Китая, хотя и обсуждается, но упирается в проблему ресурсов и международной легитимности", – объясняет Мишин.

По его словам, интерес Москвы – это контроль над Таджикистаном, где уже есть российское военное присутствие в рамках ОДКБ, но "дальше, учитывая трагический опыт советской интервенции в Афганистане, россияне не пойдут". А Китай заинтересован в безопасности своих западных границ, но располагает лишь оборонительными планами, хотя при определенных условиях может быть участником миротворческих активностей.

Москалик считает проведение масштабной интервенции крайне маловероятным, поскольку Талибан демонстрирует готовность договариваться как по экономическим проектам, так и в плане недопуска совершения террористических операций со своих территорий.

Сейчас Талибан является силой, которая находится на подъеме, побеждает в войне и, вероятно, скоро сможет стать властью, – уточняет Москалик

Хотя основная ставка сегодня делается на дипломатию, недавно китайский лидер Си Цзиньпинь призвал страну готовиться к "военной борьбе". Это заявление сделано на фоне обостряющейся обстановки в Афганистане.

Президент Афганистана Ашраф Гани успокаивает мир и говорит, что армии нужно полгода для получения контроля над страной. Но талибы называют это "бессмыслицей" и "попыткой контролировать собственные страхи и плачевную ситуацию": "Объявление войны, обвинения и ложь не продлят жизнь Гани. Его время истекло". С боевиками согласна и американская разведка, прогнозирующая, что афганское правительство падет через полгода после выхода военных США.

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