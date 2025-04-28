Долларовый кризис, Воинственный Наварро, Уникальный "Сапсан". Лучшие истории мира
У новому випуску:
- Прощання зі спокоєм. Як може розгортатися доларова криза (The Economist)
- Войовничий економіст. Пітер Наварро: як перехитрити Ілона Маска та розпочати торговельну війну з Китаєм (The Guardian)
- Держдеп, до побачення! Трамп хоче кардинально переформатувати Державний департамент США (The New York Times)
- "Із Заходу на Схід". Вся військова логістика Європи побудована під сценарій: європейські стримують ворога, поки США перекидають війська. І що тепер? (Politico)
- "Сапсан" працює без дозволу. Нова українська зброя, яка змусила російське Міноборони нарешті визнати загрозу (Eurasian Times)
- Китайський шок. Як товари з Піднебесної сколихнуть світовий ринок (The Week)
- Нові азійські принци. ООН попереджає про активізацію азійських шахраїв у всьому світі (Associated Press)
- Трансплантологічний туризм. Контрабандисти органів націлилися на найбідніші країни (The Times)
- Волохатий "привіт". Чому коти приносять свою мертву здобич хазяям (Live Science)
- Пора ритися у шафі. І шукати старі телефони, які можуть зараз коштувати непоганих грошей (Glass Almanac).