Хочете читати історії, які обговорює весь світ? Ставайте донатором на суму від 100 грн/місяць або підпишіться на BuyMeACoffe на будь-яку суму. І зустрічайте переказ кращих історій щотижня (ми також вимкнемо для вас показ реклами та додамо до чату з редакцією).

У новому випуску:

- Прощання зі спокоєм. Як може розгортатися доларова криза (The Economist)

- Войовничий економіст. Пітер Наварро: як перехитрити Ілона Маска та розпочати торговельну війну з Китаєм (The Guardian)

- Держдеп, до побачення! Трамп хоче кардинально переформатувати Державний департамент США (The New York Times)

- "Із Заходу на Схід". Вся військова логістика Європи побудована під сценарій: європейські стримують ворога, поки США перекидають війська. І що тепер? (Politico)

- "Сапсан" працює без дозволу. Нова українська зброя, яка змусила російське Міноборони нарешті визнати загрозу (Eurasian Times)

- Китайський шок. Як товари з Піднебесної сколихнуть світовий ринок (The Week)

- Нові азійські принци. ООН попереджає про активізацію азійських шахраїв у всьому світі (Associated Press)

- Трансплантологічний туризм. Контрабандисти органів націлилися на найбідніші країни (The Times)

- Волохатий "привіт". Чому коти приносять свою мертву здобич хазяям (Live Science)

- Пора ритися у шафі. І шукати старі телефони, які можуть зараз коштувати непоганих грошей (Glass Almanac).