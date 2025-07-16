Впервые в Африку – в Танзанию – уроженец Ровеньков в Луганской области Артем Гудков приехал в 2014 году, – как он говорит, "перезагрузиться". "Африка покорила с первого взгляда – потенциалом, масштабом, амбициями", – рассказывает Гудков в разговоре с LIGA.net. Всего за несколько месяцев он вместе с партнерами запустил бизнес-проект в Демократической Республике Конго: продажу замороженной курятины из Украины.

"До этого я никогда не торговал курятиной, никогда не занимался международной торговлей, никогда не был в Африке, не знал французского языка и знал максимум 100 слов на английском. Но за несколько месяцев мы нашли склад, подготовили команду, провели переговоры с покупателями, зарегистрировали компанию", – вспоминает он.

Когда в Конго стало неспокойно, партнеры вернулись в Танзанию: "Мы провели основательное исследование по всем странам Африки и выбрали Танзанию для запуска трейдинговой компании – из-за уже имеющихся контактов, но также учитывая стабильность ее экономики, валюты, политическую предсказуемость и благоприятные условия для ведения бизнеса".

Сейчас Гудков возглавляет Украинско-африканскую торговую миссию, созданную по инициативе Министерства аграрной политики в 2023 году. Его задача – запустить в Танзании украинский агропромышленный кластер, чтобы "накормить Африку" за счет ее собственных ресурсов, с привлечением международных инвестиций, украинского опыта и технологий.

В 2022 году украинское правительство осознало провал своей международной политики: африканские страны – крупнейшая группа государств-участников ООН, где голосование за резолюции относительно Украины показало их скорее прохладное отношение к Киеву и приверженность Москве. Затем пришло понимание потерь и от недооценки экономического потенциала континента, из которого Украина также могла бы извлечь выгоду.



Из этого текста вы узнаете:

как украинцы в ЮАР искали и наконец нашли друг друга и чем это закончилось;

а Россия, тем временем, оказывала влияние на континент через наемников, компании и церковь;

почему африканские страны перспективны для украинского бизнеса;

что известно о военной вовлеченности Украины в Африке (она есть).



