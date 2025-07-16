Уперше в Африку – в Танзанію – уродженець Ровеньків на Луганщині Артем Гудков приїхав у 2014 році, – як він каже, "перезавантажитися". "Африка захопила з першого погляду – потенціалом, розміром, амбіціями", – розповідає Гудков у розмові з LIGA.net. Уже за кілька місяців він з партнерами запустив бізнес-проєкт у Демократичній Республіці Конго: продаж замороженої курятини з України.

"До того часу я ніколи не торгував курятиною, ніколи не був залучений у міжнародну торгівлю, ніколи не бував у Африці, не знав французької мови і знав щонайбільше 100 слів англійською. Але за кілька місяців ми знайшли склад, підготували команду, провели переговори з покупцями, зареєстрували компанію", – згадує він.

Коли у Конго стало неспокійно, партнери повернулися в Танзанію: "Ми провели ґрунтовне дослідження по всіх країнах Африки й обрали для запуску трейдингової компанії Танзанію – через уже наявні контакти, але також зваживши на стабільність її економіки, валюти, політичну передбачуваність і сприятливі умови для ведення бізнесу".

Зараз Гудков очолює Українсько-африканську торговельну місію, утворену за ініціативи Мінагрополітики у 2023-му. Його завдання – запустити в Танзанії український агропромисловий кластер, щоб "нагодувати Африку", користуючись з її власних ресурсів, із залученням міжнародних інвестицій, українського досвіду і технологій.

У 2022 році в українському уряді зрозуміли провал своєї міжнародної політики: африканські країни – найбільша група держав-учасниць ООН, де голосування за резолюції щодо України показали їхнє радше прохолодне ставлення до Києва і прихильність до Москви. За тим прийшло розуміння втрат і від недооцінки економічного потенціалу континенту, з якого Україна теж могла б отримати користь.



З цього тексту ви дізнаєтеся:

як українці у ПАР шукали й нарешті знайшли одні одних та що з цього вийшло;

а Росія тим часом впливала на континент через найманців, компанії та церкву;

чому країни Африки перспективні для українського бізнесу;

що відомо про військову залученість України в Африці (вона є).



