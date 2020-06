Армия генерала Халифы Хафтара, которого в западных СМИ часто называют "другом Кремля", при поддержке боевиков из ЧВК Вагнера и наемников из других стран попыталась взять столицу Ливии - Триполи. Но после военного вмешательства Турции потерпела разгромное поражение и была отброшена от столицы с потерями. Затем Хафтара выдавили из Тархуны - города в 90 км на юго-восток от Триполи. А в последние дни бои переместились в сторону города Сирт, который открывает доступ к так называемому нефтяному полумесяцу.

Ливия с каждым днем все больше превращается в плацдарм, на котором сталкиваются чужие интересы.

Россия только за май перевезла в Ливию 14 боевых самолетов: истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24 (официально Москва отрицает). Американская армия в ответ предложила соседнему Тунису развернуть спецбригаду по поддержке сил безопасности.

Египет выдвинул к Турции требование покинуть ливийскую территорию, и переместил колонну из как минимум 20 танков и авиации впритык к своей западной границе. Вслед за авиацией и сухопутными войсками Египет вывел в район города Мерса-Матрух десантный корабль типа "Мистраль", оснащенный Ми-24 и Apache. В ответ Турция отправила к берегам Ливии (к порту Мисурата) несколько своих кораблей с ракетами средней дальности. А вблизи ливийского города Сирт замечены системы радиоэлектронной борьбы Korall турецкой армии.

Что происходит в Ливии, кто там воюет и чем все может закончиться: разбор LIGA.net.

КТО И ЗА ЧТО ВОЮЕТ В ЛИВИИ: ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Армия Хафтара. После убийства диктатора Каддафи в Ливии установилось двоевластие. Большую часть страны держит Палата представителей и армия генерала Хафтара: до 60%, но огромный кусок этих земель - безжизненная пустыня. Хафтара поддерживают РФ, Иордания, ОАЭ, Египет.

Правительство национального согласия. Официально признано и работает в столице - в Триполи. Сформировано при поддержке Запада (в том числе ООН). На стороне правительства национального согласия - Турция, Италия и Катар.

Наемники. По данным президента Турции Реджепа Эрдогана, в Ливии на стороне Хафтара воевали около 2000 российских наемников. Регулярные прямые "поставки" боевиков в Ливию организовала ЧВК Вагнера, которая ранее "отметилась" в боях в Донбассе и в войне в Сирии.

Москва ищет влияния в Северной Африке, пишет The Telegraph. Перед наступлением Хафтара на Триполи в апреле-2019 ЧВК направила ему в помощь 300 "свежих" наемников и снабжала артиллерией, танками, беспилотниками. А осенью прошлого года Россия направила в Ливию 200 наемников, в числе которых были снайперы, а также артиллерийское оборудование и самолеты Сухой, утверждает The New York Times.

По последним данным ООН (май), в Ливии были 800-1200 наемников ЧВК. Завербованным в Сирии боевикам платят от $800 до $1500 в месяц.

В 2018 году Хафтар летал в Москву на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу и российским бизнесменом Евгением Пригожиным, который контролирует ЧВК Вагнера. Пригожин был полноценным участником переговоров. Кроме российских наемников, в Ливии воюют британские, суданские, южно-африканские и турецкая ЧВК Саддат, рассказал LIGA.net эксперт по Ближнему Востоку Илья Куса.

На видео Al Jazeera: вооруженные люди загружаются в военный грузовой самолет Ан-32. На заднем плане виден комплекс "Панцирь"

Спонсоры и союзники. В Ливии сходятся политические, экономические и военные интересы сразу нескольких стран. Это:

1) Энергетика - нефть и газ. По запасам нефти Ливия занимает первое место в Африке, по запасам газа - четвертое. Как говорит Куса, война идет за доступ к так называемому "нефтяному полумесяцу". Это территория на северо-востоке Ливии, где размещены нефтяные терминалы и месторождения. Тот, кто контролирует этот полумесяц, по сути, контролирует всю страну.

2) Выгодное геостратегическое расположение Ливии. Многие страны не прочь иметь там несколько военных баз, особенно Россия и Турция.

3) Через Ливию можно влиять как минимум на Италию и Францию, считает Куса: "Ливия - проходной двор для беженцев. Балканский маршрут закрыли, а тут с кем договариваться? Единой власти нет. Кто контролирует ситуацию в Ливии - влияет на миграционные потоки в южную Европу".

4) Игра мускулами. Турция и Россия вмешались в ситуацию в Ливии, в том числе, чтобы показать: они - серьезные игроки. Официально Москва держит нейтралитет. Но российский Госзнак печатает для Хафтара деньги, а США обвиняют власти России в переброске в страну российских истребителей МиГ-29 и Су-35, бомбардировщиков Су-24 и зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С1 (через ОАЭ).

5) Религиозные факторы. В ПНС в Триполи воюют подразделения, связанные с исламистским движением "Братья-мусульмане". "По сути, это элемент региональной прокси-войны между Катаром и Турцией с одной стороны и Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом с другой", - считает Куса.

ТУРЦИЯ НАСТУПАЕТ, ЧВК ВАГНЕРА БЕЖИТ

Ливия разделена на части. В одной, с центром в Триполи, работает официальное правительство Файеза Сарраджа, в другой - на востоке страны, в Тобруке, - Палата представителей, которая считает себя истинной властью и не согласна с политикой Сарраджа.

В 2014 году в Ливию вернулся бежавший еще при Кадаффи генерал Хафтар. Несколько лет он жил в штате Вирджиния в США, недалеко от штаб-квартиры ЦРУ, поэтому многие предполагали, что он будет "американским проектом". Но Хафтар начал другую игру. Он несколько раз предпринимал попытки военного переворота, и это привело к возобновлению масштабных боевых действий в стране.

В 2015 году участников конфликта пытались усадить за стол переговоров, но их из-за возобновления военных действий план не реализовали. Оба правительства остались разделенными, а Хафтар объявил себя главой Ливийской национальной армии и начал захватывать Восток и Юг.

К апрелю 2019 года Хафтар посчитал, что ему по силам взять Триполи, и решил штурмовать столицу. Год спустя он проиграл.

Штатная численность армии Хафтара - 3000 лиц, плюс до 2000 боевиков из ЧВК Вагнера и порядка 3000 суданских наемников. То есть Хафтар держится на военной поддержке россиян, египтян и эмиратцев. Армия законного правительства Ливии насчитывает до 5000 человек

На тот момент численный перевес был на стороне Хафтара. "Штатная" численность его армии не превышала 3000 лиц, рассказал LIGA.net кандидат политических наук, сооснователь Центра исследования Африки Александр Мишин. Но на его стороне воевали также до 2000 боевиков из российской ЧВК Вагнера и порядка 3000 суданских наемников. "То есть армия Хафтара фактически держится на военной поддержке со стороны россиян, а также египтян и эмиратцев", - объясняет он. Армия законного правительства насчитывает до 5000 человек.

В начале года расклад сил в регионе изменился: вмешалась Турция. Парламент Турции разрешил президенту Эрдогану направить войска в Ливию, официально - в качестве советников и инструкторов для Триполи, говорит Мишин.

В конце января в Триполи прибыла большая партия турецкой тяжелой военной техники: боевые машины пехоты ACV-15, 35-мм зенитные установки, а также самоходные гаубицы T-155 Firtina. По данным соратников Хафтара, в регион были переброшены более 1500 турецких военных. С их поддержкой вооруженные силы ПНС начали контрнаступление против сил Хафтара в рамках операции "Мирный шторм".

Эрдоган перевернул ход военных событий в Ливии. С марта по май ВВС Ливии при помощи турецких дронов Bayraktar TB2 уничтожили не менее 15 ЗРПК Панцирь-С1, которые Москва поставляет Хафтару через ОАЭ. "Это целенаправленная акция унижения двух наиболее влиятельных зарубежных покровителей Хафтара", - написала газета The New York Times, имея в виду спонсоров Хафтара - Россию и ОАЭ.

Беспилотники уничтожают российские Панцири. Видео ресурса Clash Report, который демонстрирует успехи турецкой армии в войнах

В этот же период турецкие беспилотники уничтожили установку радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха" российского производства. Потери в ПВО привели к тому, что армия Хафтара была вынуждена срочно оставить ряд позиций вблизи Триполи.

18 мая правительственные войска Сарраджа взяли под контроль важнейшую тыловую авиабазу Аль-Ватия в 140 километрах от Триполи, которая с 2014 года использовалась Ливийской национальной армией Хафтара. Базу трижды пытались взять штурмом, и последняя попытка удалась. Аль-Ватия имеет стратегическое значение для исхода войны, поскольку там размещалась используемая для воздушных ударов авиация Хафтара. Одним из захваченных на этой базе трофеев оказался российский самоходный ЗРПК Панцирь-С1.

