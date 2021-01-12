6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмом взяли здание Капитолия, где конгрессмены подводили итоги президентских выборов, на которых победил Джо Байден. "Триумф" мятежников, который привел к пяти смертям, продлился четыре часа: спецназ зачистил здание и теперь участникам штурма грозит тюрьма. У Трампа, призвавшего людей идти под Капитолий, тоже незавидное положение: его хотят отправить в отставку и запретить баллотироваться в будущем. Но и это не конец, ведь ему также может грозить тюрьма. Что происходит в США, почему у Трампа все плохо и чем это закончится – рассказывает LIGA.net.

ШТУРМ КАПИТОЛИЯ

6 января в Конгрессе подводили официальные итоги выборов. Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "воровство". Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью". В результате протестующие прорвали кордон правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание. В ходе штурма погибли четверо протестующих и один полицейский.

Хаос в Капитолии продолжался четыре часа: здание зачистили от мятежников, и конгрессмены вернулись к работе, официально объявив Байдена победителем. Самых активных мятежников арестовали, открыто 25 дел о внутреннем терроризме. Трамп признал победу Байдена, пообещав передать власть. Но это не помогло ему избежать последствий: его аккаунты заблокировали почти во всех крупных соцсетях, а конгрессмены потребовали немедленно отстранить его от должности.

Демократы призвали вице-президента Майкла Пенса применить к Трампу 25-ю поправку в Конституцию США, позволяющую правительству отстранить президента от власти. Они пообещали, что если Пенс не сделает этого, то они подвергнут Трампа импичменту, поскольку "любой" из оставшихся дней его президентства "может стать для Америки шоу ужасов". Поддержка этой идеи есть и среди республиканцев. Два конгрессмена, являющиеся экс-союзниками Трампа, говорят, что поддержат импичмент, "если статьи обвинения будут разумными".

11 января Палата представителей обнародовала две резолюции: об импичменте и применении 25-й поправки. В первом документе Трампа обвинили в "подстрекательстве к мятежу и насилию". Во втором документе Пенса призывают созвать главных должностных лиц администрации и объявить Трампа неспособным выполнять свои обязанности (принятие резолюции в понедельник заблокировал конгрессмен-республиканец Алекс Муни, поэтому голосование перенесли на вторник). Процесс импичмента будет рассмотрен 13-14 января, если у Пенса не предпримут никаких действий по отстранению Трампа до этого времени.

25-Я ПОПРАВКА, ИМПИЧМЕНТ ИЛИ ДОБРОВОЛЬНАЯ ОТСТАВКА

На руках у оппонентов Трампа есть три варианта достижения цели: применение 25-й поправки, объявление импичмента или добровольная отставка.

1. 25-Я ПОПРАВКА. Она предусматривает передачу власти от президента к вице-президенту. Конкретно в этом случае, если президента признают неспособными выполнять обязанности, его заменяет вице-президент. Признать Трампа недееспособным могут только члены его администрации и Пенс: они должны подписать и передать соответствующее письмо главам обеих палат Конгресса. Тогда власть переходит к Пенсу, а у Трампа остается возможность оспорить это решение.

Если Трамп выступит против, то поставить точку в этом споре придется Конгрессу (2/3 голосов в каждой из палат за отстранение Трампа). Пока Конгресс принимает решение, роль главы государства исполняет вице-президент.

Вариант с 25-й поправкой считается возможным из-за ухудшившихся отношений Трампа и Пенса, который отказался заблокировать процедуру утверждения итогов выборов, как того требовал президент. Глава Белого дома затем публично критиковал Пенса. Но уже 12 января Трамп и Пенс впервые встретились после захвата Капитолия – у них был "хороший разговор".

2. ИМПИЧМЕНТ. Президентство Трампа уже, безусловно, вошло в историю США. Но это еще не конец. Он может стать первым американским президентом, которому попытаются объявить импичмент дважды. В 2019 году президентство Трампа чуть не закончилось импичментом (тогда его спас Сенат) из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп требовал расследовать деятельность энергетической компании Burisma Group, в состав директоров которой входил (2014-2019) сын Байдена – Хантер.

Демократы собираются рассмотреть процедуру импичмента 13 января в ускоренном режиме. Импичмент с очень большой долей вероятности пройдет через Палату представителей, контролируемую демократами, но столкнется с трудностями в Сенате, где будут необходимы 17 голосов сенаторов-республиканцев для получения 2/3. Но это не единственное препятствие. Сенат не сможет рассмотреть импичмент Трампу раньше 19 января из-за перерыва в работе (а 20 января в должность президента вступит Байден). Однако разбирательство над Трампом может продолжиться и после окончания его президентства, хотя успех все также останется под вопросом.

При этом Трамп уже готовится к процессу импичмента, подыскивая себе адвокатов. Он хочет, чтобы его интересы представляли экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани и профессор школы права Гарвардского университета Алан Дершовиц.

3. ДОБРОВОЛЬНАЯ ОТСТАВКА. Этот вариант наиболее маловероятен, но все равно возможен. Трамп может добровольно объявить об уходе с должности президента. С таким призывом выступил сенатор-республиканец Патрик Туми, который заявил NBC, что Трампу следует "убраться как можно скорее" и это станет лучшим вариантом для страны. Сенатор признает, что этот вариант мало правдоподобен.

УДАСТСЯ ЛИ УБРАТЬ ТРАМПА И ЗАЧЕМ ЭТО

Президентству Трампа осталось чуть больше недели, но его оппоненты все равно взялись раскручивать идею с отставкой или импичментом. Второе объявление импичмента Трампу станет символическим актом привлечения к ответственности, при этом имея и практическую ценность – Трампу заблокируют возврат во власть.

"Трампа могут подвергнуть импичменту задним числом, поставив тавро, что он уже не годен выдвигаться на президента", – говорит директор Центра международных исследований Владимир Дубовик

Эксперт-международник УИБ Илия Куса говорит LIGA.net, что инициатива демократов – это "символическая политическая акция", направленная на пиар и закрепление поражения Трампа в головах людей. Он считает маловероятным доведение процедуры до конца.

Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик заявляет LIGA.net, что важно "поступить правильно" и наказать его за организацию мятежа. Также, говорит он, помимо символической стороны, по Трампу хотят ударить и практически, отобрав у него возможность баллотироваться в 2024-м: "Его могут подвергнуть импичменту задним числом, поставив тавро, что он уже не годен выдвигаться на президента".

Часть республиканцев могут принять участие в этом процессе, считает эксперт, но есть и проблема – многие против, поскольку значительное число их электората это поклонники Трампа. Поэтому импичмент могут огласить частично – он пройдет через Палату представителей, но прогнозировать голосование в Сенате тяжело, объясняет Дубовик.

Демократы могут отложить передачу дела Трампа в Сенат. Конгрессмен-демократ Джеймс Клайберн в интервью CNN заявил, что они могут начать процесс импичмента сейчас, а направить дело в Сенат после первых 100 дней президентства Байдена, чтобы не отвлекать сенаторов от борьбы с COVID-19 и назначения нового правительства. Это также даст время на проведение переговоров с республиканцами, чтобы убедить их.

Политическая карьера Трампа окончена, – заявляет эксперт-международник УИБ Илия Куса

Запрет баллотироваться – не единственная угроза для Трампа. Есть вероятность, что у него будут проблемы юридического характера. Шанс, что Трамп окажется на скамье подсудимых из-за мятежа, безусловно, есть, говорит Дубовик. Но тут присутствуют нюансы: первое – будет тяжело доказать в суде, что Трамп несет личную ответственность; второе – это создает прецедент, когда экс-президент может оказаться в тюрьме, а "в любой демократической стране на это смотрят не очень хорошо"; третье – это усилит раскол в обществе.

"Политическая карьера Трампа окончена, он останется символическим вождем и "духовным лидером"... Вполне возможно, что демократы захотят преследовать его по уголовным делам", – говорит Куса, отмечая, что "это несет риски втянуться в долгоиграющее сражение не только с 45-м президентом, но и с его сторонниками".

Чтобы избежать преследования, Трамп рассматривает возможность самопомилования, сообщает NYT. Поскольку в американской истории такого еще никогда не происходило, он советовался с помощниками о возможных последствиях этого решения. Самопомилование может создать опасный прецедент для президентов, дав им возможность оградить себя от ответственности за любые совершенные на посту преступления, отмечают журналисты.

Сейчас ситуация для Трампа может значительно усугубиться, поскольку его сторонники, на этой неделе и вплоть до дня инаугурации 20 января, планируют провести вооруженные протесты во всех 50 столицах штатов и у Капитолия. Их цель - захват органов власти. ФБР заявляет, что мятежники призывают штурмовать админучреждения, если Трампа отстранят до дня инаугурации, в частности через 25-ю поправку. Вероятно, именно поэтому Трамп объявил состояние чрезвычайной ситуации в Вашингтоне.

Читайте также: Фулл-хаус | Байден взял Сенат. Теперь США под полным контролем Демократической партии

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.