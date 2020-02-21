Эрдоган наступает. Как в Сирии началась прокси-война

С начала февраля ситуация в Сирии накаляется. Турецкий спецназ с использованием артиллерии сражается с армией Асада, которого авиаударами поддерживает Россия. По мнению экспертов, на наших глазах разворачивается не полномасштабная, но прокси-война с использованием отдельных частей регулярных войск. Что происходит в Сирии - разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 20 февраля Турция начала перебрасывать танки и силы спецназа к линии фронта в Идлибе. Турецкий спецназ сбил российский дрон, а позиции войск диктатора Сирии Башара Асада обстреливает турецкая артиллерия. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры с РФ по Идлибу не позволили его стране достичь "желаемого результата".

В первый день военной операции Турция нейтрализовала около 50 военных Асада, но тоже понесла потери: два солдата погибли, пятеро получили ранения в результате авиаудара противника. Турция в регионе помогает повстанцам. Москва и Анкара считают их "террористами". Россия обвинила Турцию в поддержке повстанцев артиллерийским огнем. При этом РФ призналась, что российская авиация нанесла удар "по протурецким боевикам", которые прорвали оборону сил Асада. Неизвестно, связана ли гибель турецких военных и авиаудар РФ. Министр обороны Турции сказал, что его страна не намерена вступать в конфликт с Россией. Официально Турция считает Асада виновным в гибели своих солдат.

20 февраля Россия принимала прямое участие в боевых действиях: "Ее авиация бомбила боевые порядки Сирийской национальной армии (СНА), которые фактически подконтрольны Турции"

Сооснователь Центра изучения повстанческих движений Артем Конопкин заявил LIGA.net, что 20 февраля Россия принимала прямое участие в боевых действиях: "Ее авиация бомбила боевые порядки Сирийской национальной армии (СНА), которые фактически подконтрольны Турции... Они (российские войска - ред.) не пускают на территорию Сирии турецкую авиацию, чем очень сильно помогают Асаду".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Турция вступила в войну за Идлиб по нескольким причинам. Во-первых, как заявил Эрдоган, его страна хочет превратить район в "безопасную зону и для Турции, и для жителей региона". Ранее Эрдоган призывал Асада "прекратить агрессивные действия" и "отойти за рамки зоны деэскалации" у границ Турции. Поскольку этого сделано не было, как считает Анкара, в ход пустили войска. При этом президент Турции согласовывает свою позицию с США.

Во-вторых, по мнению Конопкина, Турция хочет заселить регион сирийскими беженцами: "Во многих случаях, это семьи бывших бойцов оппозиции, сами бывшие бойцы - люди, которые категорически не воспринимают режим президента Асада". Если их не переселить туда, то они осядут в Турции и усилят социальное напряжение в стране, считает эксперт. Еще одна причина в том, что Эрдоган претендует на роль регионального лидера: "Выступая в этой испостаси, он должен в Сирии показывать свою силу".

В свою очередь Асад хочет вернуть суверенитет над территорией. В комментарии LIGA.net эксперт UIF Илия Куса заявляет, что Идлиб - это также доступ к границам Турции и значимый сельскохозяйственный регион, через который проходят две важнейшие для страны автомагистрали - М4 и М5. Идлиб - это последний анклав антиправительственных сил, пытающихся свергнуть Асада с 2011 года, во всей Сирии. Захват этого региона силами Асада может завершить войну как таковую.

Россия, Турция и Иран пытаются сохранить на плаву свой ситуативный анти-западный альянс, балансируя между этой необходимостью и собственными интересами в Сирии

Россия в регионе является основным патроном Асада, говорит Конопкин: "Она спасла Асада, введя свои войска, поскольку режим контролировал 16% территории страны... Сейчас правительство контролирует 65% территории". Похожего мнения придерживается и Куса, называя РФ "мощным переговорщиком" в регионе: "Россия, Турция и Иран пытаются сохранить на плаву свой ситуативный анти-западный альянс, балансируя между этой необходимостью и собственными интересами в Сирии".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Целенаправленных столкновений между Турцией и Россией не будет, считает Конопкин. "Турция и РФ постоянно ведут переговоры, но просто не могут придти к какому-то общему знаменателю", - говорит он. Куса придерживается мнения, что этот конфликт не перерастет в полномасштабную войну, если понимать под ней массированные наступления с использованием сотен танков, артиллерии и авиации. Однако в Сирии фактически началась прокси-война с использованием отдельных частей регулярных войск.

В Сирии фактически началась прокси-война с использованием отдельных частей регулярных войск

Куса полагает, что после пары раундов эскалации, Турция и Россия выйдут на новые договоренности по Идлибу: "Скорее всего, территориальные достижения сирийской армии будут закреплены, а Турция и РФ договорятся о совместных патрулях вдоль трассы М5". Дальнейшая судьба Сирии зависит от стабильности российско-турецко-иранского альянса, работы женевского формата переговоров и реконструкции страны после войны, резюмирует Куса.

Сам Эрдоган заявляет, что они не покинут территорию Идлиба, пока режим Асада "продолжает насилие против жителей региона". Он сказал, что происходящее можно назвать войной и добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюель Макрон предложили президенту РФ Владимиру Путину провести 5 марта в Стамбуле "четырехсторонний саммит" по Идлибу.

Тем временем Турция, по данным Bloomberg, запросила у США новые зенитно-ракетные комплексы Patriot, чтобы уравновесить силы в приграничных регионах. Это позволило бы Турции применять истребители-бомбардировщики F-16 для нанесения ударов по силам Асада без боязни потерять самолеты из-за действий РФ. В 2013 году Турция уже получила от союзников по НАТО несколько таких комплексов для защиты ключевых городов. Кроме того, по данным росСМИ, Турция якобы развернула в Идлибе реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган".

Читайте также: Эрдоган обвинил Россию в массовых убийствах в Сирии