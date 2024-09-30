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У новому випуску:

- Ердоган не вічний. Знайомтесь, Сінем Дедеташ – нове обличчя турецької опозиції (Foreign Policy)

У турецькій політичній опозиції відбуваються відчутні зрушення. Здобувши перемогу над партією президента Реджепа Тайїпа Ердогана, мером одного з найконсервативніших муніципалітетів Стамбула — Ускюдара — стала Сінем Дедеташ. Вона є першою жінкою на посаді голови цього району, а її історія є частиною ширшої тенденції, коли жінки ламають монополію чоловіків у турецькій політиці.

- Мусульманський Ватикан. Албанія створює мікродержаву для мусульман у своїй столиці (The New York Times)

Прем’єр Албанії Еді Рама хоче створити у центрі албанської столиці Тірани мусульманську державу-анклав у стилі Ватикану. Ця карликова держава буде створена для мусульман ордену бекташі, більшість із яких проживає на Балканах.

- Прощання з мільярдами. Багатії готуються накивати п’ятами з Великої Британії – через нові податки (Bloomberg)

Цього року Сполучене Королівство можуть покинути майже 9500 багатіїв – переважно іноземців, які оселилися у країні через сприятливі умови щодо оподаткування.

- Сон розуму породжує страховиськ. Світ жахів в уяві Дональда Трампа (The Washington Post)

В уявному світі Трампа американці не можуть купити буханку хліба, щоб їх не застрелили, не пограбували чи не зґвалтували. Іммігранти в Огайо їдять котів і собак своїх сусідів. Третя світова війна та економічний колапс не за горами. А діти йдуть до школи, щоб повернутися звідти, зробивши операцію зі зміни статі.

- Україна як тестовий майданчик. Як техногігант Palantir потай змінює образ війни та армії (The Times)

Обробляючи величезні обсяги даних, американська компанія Palantir допомагає українським командирам виявляти та ефективно знищувати російські цілі на полі бою.

- Рейчел всемогутня. Майже вся політика лейбористського Кабінету Британії визначається канцлеркою казначейства (Politico)

Рейчел Рівз стала першою в історії Великої Британії жінкою на посаді Канцлера Казначейства – однієї з найвищих державних посад, яка у дечому відповідає міністру фінансів у інших країнах. І за короткий час на посаді акумулювала досить серйозну владу. За словами наближених джерел, майже жодне рішення прем’єр-міністра Кіра Стармера не приймається без огляду на думку пані Рівз.

- Нова гаряча точка. Чому Західна Африка стала середком світового тероризму (Reuters)

Автори статті досліджують, як ісламістські рухи розповсюджуються країнами західноафриканського регіону, зокрема Малі, Нігером та Буркіна Фасо, що стало цьому причиною та до чого готуватися світовій спільноті. Лише за останні роки африканські ісламісти вбили декілька тисяч цивільних у ході своїх рейдів містами.

- Всесвітній потоп. "Льодовик Судного дня" став танути швидше – і це геть погана новина (Time)

Льодовик Туейтса у Антарктиді почав танути швидше. Він отримав назву "Льодовик Судного дня" через свою масу в 50 мільярдів тон льоду, і через те, що якщо він розтане, то вже до 2100 року рівень світового океану підніметься на 65 сантиметрів.

- Мрія крадія. Сучасна електроніка спрощує викрадення нових автомобілів (The Telegraph)

Разом із розповсюдженням електромобілів та розвитком автомобільної електроніки почали розвиватися технології перехоплення та копіювання сигналу, що використовуються автомобільними крадіями. Кількість угонів нових авто зростає.

- Розмір має значення. Що новітні хмарочоси можуть розказати про країни, які їх будують? (The Economist)

Чому країни, у яких іде зростання економіки, починають будувати надвисокі (понад 500-600 метрів) хмарочоси? Чи це лише іміджеві проекти, чи такі будівлі дійсно допомагають владі залучити певні інвестиції до країни?