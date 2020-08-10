В Беларуси второй день подряд продолжаются масштабные акции протестов, вызванные результатами выборов президента. Провластный экзитпол отдал победу президенту Александру Лукашенко – 79,7%, его главной сопернице Светлане Тихановской – только 6,7%. Неофициальный экзитпол по заграничным участкам дает совершенно противоположную картину: Тихановская - 81,57%, Лукашенко - 9,42%.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На улицах - тысячи людей. Весь вечер и ночь ОМОН жестко разгонял участников протестов с применением светошумовых гранат, милиция стреляла резиновыми пулями, зафиксирован как минимум один наезд автозака на демонстрантов. Сегодня акции протеста продолжатся.

Чем все это закончится для Лукашенко и Беларуси: семь возможных сценариев развития ситуации от LIGA.net.

Сценарий 1. Протесты нарастают, Лукашенко отдает власть

Уже очевидно, что акции против Лукашенко будут продолжаться, считает аналитик Центра европейской трансформации (Беларусь) Андрей Егоров. Вопрос в том, насколько они будут масштабными и как быстро распространятся во другим городам. Вчера десятки тысяч людей вышли на протесты в Минске и 33 городах. Но интернет в Беларуси был выключен, и только сейчас мы начинаем получать первые данные. Думаю, сегодня мы будем наблюдать нечто подобное тому, что было вчера: массовые акции по всей стране", - сказал Егоров LIGA.net.

Мы ведем подробную хронику событий: Выборы президента Беларуси: все главные новости - LIVE

Сегодня на telegram-каналах в Беларуси появились свежие призывы: выйти в центр Минска и других городов на акции протеста, а с полудня завтрашнего дня объявить всеобщую забастовку. Требования - отставка Лукашенко и освобождение политзаключенных. В одном из цехов Белорусского металлургического завода уже сегодня объявлена забастовка, всего там работают 11 000 человек.

Но, говорит Андрей Еговор, участники протестов не организованы: не очень знают, куда идти и чего требовать. Это основная проблема.

Сценарий 2. Оппозиция сливает протесты. Лукашенко включает репрессии - и остается

Начало этому сценарию, похоже, уже положено. Вчера Тихановская отказалась выходить на протесты, а сегодня повторила, что не будет участвовать в акциях, напомнил LIGA.net белорусский политолог из Центра политической аналитики и прогнозов Павел Усов.

"Это очень важный психологический момент. Из уст Тихановской многие белорусы ждут призыва: что им делать дальше. Но пока от нее исходят только невнятные предложения дождаться официальных результатов выборов и что-то там оспаривать. Чего ждать, если и так все ясно? Это называется ритуализацией политического кризиса и играет на руку властям", - считает Усов.

Тихановская согласилась стать электоральным лидером, но не хочет становиться лидером революции. А это важнейший психологический фактор для участников протестов

По его словам, позиция Тихановской очень важна для того, чтобы набрать критическую массу протестов.

"Я могу ее понять. Она согласилась стать электоральным лидером, но не хочет становиться лидером революции. Но важнейший фактор, который способствовал бы расширению протестов, в такой ситуации отсутствует", - говорит политолог.

Читайте также: В Минске силовики блокируют место сбора протестующих. Они переходят к "плану Б"

Эксперт UIF (Ukrainian Institute for the Future), белорус Игорь Тышкевич считает, что потенциальные лидеры протестов испугались последствий, не захотели лезть в мясорубку и слились. А Лукашенко вовсю запустил репрессивную машину: власть на сутки закрыла несколько представителей старой оппозиции, способных возглавить протесты, и не отпустит их до окончания "горячей фазы" этой волны противостояния.

Только вчера за участие в протестах в Беларуси были задержаны около 3000 человек.

Сценарий 3. Протесты нарастают. Лукашенко включает репрессии - и захлебывается

"Людей все достало. Такого подъема и отторжения режима в Беларуси еще не было. Народ восстал", - рассказал LIGA.net белорусский политик Андрей Санников. В 2010 году он участвовал в выборах президента Беларуси и почти год провел в колонии за "беспорядки".

Он уверен в том, что Лукашенко начнет масштабные репрессии, но даже в таком случае будет вынужден уйти из власти: "Просто нет ресурсов на репрессии в таких больших масштабах. Кратковременные могут быть, а в течение нескольких месяцев он просто не удержится".

Сценарий 4. Лукашенко подавляет протесты, в стране - полувоенный режим

"Лукашенко полностью потерял электоральную поддержку. Единственный ресурс у власти - силовой ресурс", - объясняет Павел Усов.

В глазах Лукашенко номенклатура во многих регионах его подвела, не проконтролировала выборы, а потом допустила протесты. Поэтому он будет менять региональные элиты на силовиков. "Получим выходцев из армии, спецслужб - КГБ, милиции во главе локальных администраций, чтобы все управление было подогнано под военные функции, а не административные, и чтобы удержать контроль в регионах", - считает он.

Смотрите также: Экс-спецназовец признался в убийствах критиков Лукашенко – видео

Сценарий 5. Лукашенко остается, но в течение года уходит: теория большого взрыва

Даже если акции протеста в Беларуси удастся придушить, политический кризис будет только нарастать, прогнозируют собеседники LIGA.net. "В таких условиях напряжения любая мало-мальская причина, еще большее ухудшение экономической ситуации приведет к социальному взрыву", - считает белорусский политолог Павел Усов. По его словам, если протесты в Беларуси массово продолжатся, исход будет ровно тем же.

Сценарий один: Лукашенко должен уйти. И я думаю, если он не уйдет в ближайшие дни, то до конца года его не будет. Мне кажется, это наиболее вероятный прогноз

"Сценарий один: Лукашенко должен уйти. И я думаю, если он не уйдет в ближайшие дни, то до конца года его не будет. Мне кажется, это наиболее вероятный прогноз", - надеется и Андрей Санников. По его словам, уже сейчас некоторые экономисты предрекают дефолт, валюта исчезает из обменников. Дальше социально-экономическая ситуация будет только ухудшаться, а это самый опасный для всех диктатур фактор. Но скорость развития событий будет во многом зависеть не только от белорусов, но и от отношения Запада. "Я за самые жесткие меры, за санкции против преступников, которые калечат и убивают людей. Главное, чтобы Запад показал хоть какие-то мозги", - сказал Санников.

Сценарий 6. Лукашенко дальше дрейфует к России, чтобы удержать власть

В ближайшие недели Россия пока активно торговаться с Лукашенко, это их обычная тактика, говорит Санников: "Они ждут ослабления Лукашенко, чтобы забрать очередной кусок собственности, как это было в 2010 году с Белтрансгазом. И сейчас будут так же".

Путин одним из первых поздравил Лукашенко с победой. Я думаю, Беларусь будет еще больше и быстрее дрейфовать в сторону России и союзного государства. Это плата за экономическую поддержку. Больше Лукашенко нечем платить

Павел Усов добавляет: в случае продолжения политического и, как следствие, экономического кризиса властям Беларуси придется искать средства, которых в стране не будет. Учитывая то, что Путин одним из первых поздравил Лукашенко с победой, скорее всего, Беларусь будет еще больше и быстрее дрейфовать в сторону России и союзного государства - за деньги.

"Это будет плата за экономическую поддержку, причем такой сценарий тянется с декабря. Больше Лукашенко нечем платить, кроме размещения военной базы либо создания союзного государства. Что лишает Беларусь независимости и превращает в СССР", - уверен Усов.

Читайте об этом здесь: СССР 2.0 | "Можем получить внезапную сдачу Беларуси к Новому году". Устоит ли Лукашенко перед Путиным

Вечер и ночь после выборов. Видео протестов в Минске с драками, взрывами и стрельбой: канал Радіо Свобода Україна на YouTube

Сценарий 7. Псевдодемократия: слияние власти и оппозиции

Протестные настроения в Беларуси высоки как никогда. Ресурс протеста Тышкевич оценивает в миллион людей. Оставлять такое количество потенциальных демонстрантов "вне системы" невозможно - система ляжет, считает он. Давить = стимулировать эмиграцию = лягут планы развития экономики знаний - система и государство все равно лягут (уже через три-четыре года).

Поэтому будет определенная трансформация. Например, появятся партии с бОльшими возможностями - "но без излишеств", немного свободы слова - "но под контролем". Для такого формата нужны будут те, кто канализирует протесты - якобы оппозиционные партии новой формации: "И тут не удивлюсь, если мы увидим героев наших дней, которые успешно сливаются сегодня... А пока брутальный силовой этап. Плохо и больно".

Читайте также: "Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.