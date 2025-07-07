Поки Організація Об’єднаних Націй готується до бюджетних скорочень у 2026 році, її верхівці, пише Fox News, майже нічого не загрожує. Високопосадовці ООН і далі отримують відчутні бонуси – від чималих зарплат і доплат до субсидій на житло, навчання дітей та навіть перевезення меблів у разі переїзду.

Розслідування журналістів показало, як система, покликана допомагати найбіднішим, забезпечує своїм працівникам рівень життя, недоступний більшості.

Варто почати з самого топу. Офіційна зарплата генсека Гутерріша – $418 348 на рік. Це більше, ніж заробляє президент США. До цього додаються службове житло на Мангеттені у Нью-Йорку та авто з водієм. І хоча бюджетна пропозиція на 2026 рік передбачає "замороження зростання" зарплати, пільги не скорочуються. "Американці цього навіть не бачать. Люди, які мають дбати про бідних світу, отримують бонуси кращі, ніж у банкірів", – каже дипломатичне джерело Fox News.

Окрім базової зарплати, працівники ООН отримують так звану мультиплікативну надбавку, яка компенсує вартість життя залежно від місця роботи. І це лише початок...З цього випуску з 10 історій світу ви дізнаєтесь: