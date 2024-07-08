Второй тур парламентских выборов во Франции стал неожиданностью – ожидаемые победители, ультраправые, получили третье место. Первое – блок левых. Второе – партия президента Эмманюэля Макрона. В Национальную ассамблею прошли три очень разных блока, которые теперь должны сформировать коалицию, что будет очень сложно.

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Вероятен политический кризис. Все три силы будут пытаться договориться, а до этого будет руководить, похоже, правительство с действующим премьером.

LIGA.net разбиралась, что писали ведущие западные медиа о выборах во Франции и какие сценарии коалициады наиболее вероятны.

The Guardian: "Левые не пускают ультраправых"

Новый народный фронт (NFP) – левый блок, в котором доминирует радикальная партия Жана-Люка Меланшона "Непокоренная Франция" (LFI), стал потрясающим победителем второго тура выборов во Франции: 182 депутата в 577-местном парламенте, пишет The Guardian.

Центристский блок Макрона "Вместе" будет иметь 163 депутата, а ультраправое "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен и ее союзники, которые на прошлой неделе надеялись на большинство, имеют 143.

Французы в Париже празднуют, что удалось не допустить победы ультраправых (Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT)

Это будет парламент с очень разными платформами и без традиций совместной работы. И, по конституции, никаких выборов в течение года.

Блок NFP из социалистов, зеленых и коммунистов – самая большая сила, но ему далеко до 289 мест, необходимых для коалиции.

У Франции нет опыта создания широких коалиций, но несколько левых и центристских деятелей ранее предполагали, что это может быть решением для зависшего французского парламента.

Бывший премьер Эдуар Филипп, давний союзник Макрона Франсуа Байру и лидер Зеленых Марин Тонделье – среди тех, кто на прошлой неделе заявил, что коалиция против ультраправых, умеренных левых и правых, может объединиться вокруг базовой законодательной программы.

"Мы в разделенном парламенте и должны вести себя как взрослые", – сказал Рафаэль Глюксманн, возглавлявший социалистов на выборах в Европейский парламент.

Многое зависит от готовности LFI идти на компромиссы и от реакции умеренных левых, если партия Меланшона откажется. Крайняя левая партия говорит, что войдет в правительство только для того, чтобы "реализовывать нашу политику и ничью больше". Некоторые центристы Макрона заявили, что не будут вступать в альянс с LFI. Союз Макрона, социалистов, Зеленых и нескольких других может дать минимальное большинство.

Премьер Атталь готов дальше выполнять работу в роли и. о. премьера (Фото: EPA-EFE/VALENTINA CAMU)

Прочную коалицию будет трудно построить, учитывая несовпадение партий по таким вопросам, как налоги, пенсии и зеленые инвестиции. Она также может быть уязвима для протестов крайне левых и правых.

Вместо того чтобы пробовать сформировать коалиционное правительство, на прошлой неделе покидающий пост премьер Габриэль Атталь предложил, чтобы основные силы создали коалиции для голосования за отдельные законы.

Президент Макрон голосует на выборах (Фото: EPA-EFE/MOHAMMED BADRA/POOL)

Макрон пробовал эту стратегию после потери большинства в 2022-м, но с ограниченным успехом вынужден был не раз прибегать к специальным конституционным полномочиям, как непопулярная статья 49.3, чтобы продвигать закон без голосования в парламенте.

Президент может назначить технократическое правительство из экспертов по экономике, высоких служащих, ученых, дипломатов и лидеров бизнеса или профсоюзов. Но у Франции нет опыта таких правительств.

В конце концов, Макрон может попросить Атталя, планирующего подать заявление об отставке, остаться во главе временного правительства.

Что бы ни было, Франция на пути к длительной политической нестабильности. А ведь крайние правые и левые будут представлять любые временные решения как сговор элит, чтобы лишить их власти.

"Франция откинула правление ультраправых. Но результаты указывают на тупик и паралич", – говорит Муджтаба Рахман из консалтинговой компании Eurasia Group.

The Economist: "Потрясающий результат во Франции"

Для президента Макрона, назначившего эти выборы вопреки советам близких союзников, результат принес облегчение. Его центристская коалиция сохранит 168 мест (хотя имела в предыдущем парламенте 250). Его группа депутатов теперь может получить ключ к формированию коалиции или левого правительства меньшинства, пишет The Economist.

В ночь выборов Меланшон, бывший троцкист, первым вышел на сцену и триумфально объявил о победе. Он призвал Макрона пригласить NFP сформировать правительство, настаивая на своей радикальной программе, обещающей повышение минимальной зарплаты на 14%, возврат налога на богатство и ограничение цен на энергоносители.

Для фактического лидера ультраправых Ле Пен результат стал поражением, хотя ее сила значительно улучшила позиции (Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Будет много споров между четырьмя партиями NFP. До выборов блок не мог выдвинуть единого кандидата в премьеры. Многие деятели NFP недовольны саморекламным доминированием Меланшона и стремятся отойти от него. Социалисты получат столько же мест, сколько LFI и вполне могут настаивать на лидерстве, что значительно облегчит формирование коалиции с центристами. Среди социалистов – бывший президент Франсуа Олланд, бывший когда-то боссом Макрона.

По словам источника в окружении президента, Макрон считает, что результаты не показывают ясно, кто может руководить. Он больше всего надеется на коалицию, которая заберет умеренных левых и зеленых от команды Меланшона и объединит их с центром.

Франция, в отличие от других стран Европы, не имеет опыта компромиссных соглашений, необходимых для коалиции. Три блока, которые войдут в Ассамблею, очень не любят друг друга и еще больше не доверяют.

Учитывая это, Макрон может просить 35-летнего премьера Атталя продолжать быть временно исполняющим обязанности, пока идут переговоры. Они могут затянуться на большую часть лета, в частности, на Олимпийские игры в Париже, которые начнутся 26 июля. Франция отступила от края пропасти. Но еще движется к неизвестному.

Politico: "Что следует знать о выборах во Франции"

Партия Меланшона из левого блока исключила возможность правления вместе с силой президента. Подобно премьер Атталь заявил, что его партия никогда не будет делить власть с Меланшоном, пишет Politico.

Атталь согласен возглавить временное правительство, чтобы была определенная стабильность во время Олимпийских игр.

Французы в Париже празднуют, что удалось не допустить победы ультраправых (Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT)

Какое бы правительство ни образовалось, оно вряд ли будет долго стабильным. Бюджетные переговоры этой осенью станут первой горячей точкой. Франция под давлением, чтобы сократить бюджетный дефицит. Есть много идей, с которыми левые, либералы и ультраправые никогда не согласятся. Бюджетно-налоговая политика в верхней части списка.

Неделю назад казалось, что Макрон идет к катастрофе – его внеочередные выборы не только не остановили Ле Пен, но и поставили ее в шаге от власти. К вечеру воскресенья его центристская коалиция помешала худшему. Но небольшое утешение не может скрыть реальность: что крайние правые сейчас сильнее, а либералы слабее.

Перед этими выборами президент руководил самой большой депутатской группой в парламенте. Теперь ему, по-видимому, придется работать с оппозиционным политиком в должности премьер-министра.

Его авторитет дома и доверие за границей – подорваны.