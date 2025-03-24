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У новому випуску:

- Епоха цифрових пограбувань. Які ризики несе відмова від готівки та широке впровадження електронних платежів (The Telegraph)

- Тіньова бухгалтерія. Росія отримує плату за нафту криптовалютами – джерела (Reuters)

- Повернути Свободу. Чому пропозиція повернути статую Свободи з США до Франції не спрацює (Associated Press)

- Демократичний поганець. Губернатор, який має всі шанси перетрусити Демократичну партію США (The Hill)

- Проблема з яйцями. Чому проблема яєчного дефіциту та цін на цей продукт стала такою актуальною у США (The Conversation)

- Непотрібний "вимикач". Сполученим Штатам не потрібен "аварійний вимикач", щоб створити союзникам проблеми з F-35 (The War Zone)

- Брудні секрети Facebook. Книга, яку Марк Цукерберг намагався "заглушити" (The Times)

- Економні польоти. Авіаперевізники роблять ставку на вузькофюзеляжні літаки для трансатлантичних перельотів (Business Insider)

- Прощання з традиціями. Влада Мехіко заборонила вбивати биків на кориді (The New York Times)

- Кава Нонни Анни. Як веде свої справи найстаріша бариста Італії (DPA International).