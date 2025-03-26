Содержание:
  1. Поклонник России по Rödl & Partner
  2. Специалист по украинским вопросам?
  3. И нашим, и вашим
  4. "Иностранцы часто становятся объектами интереса со стороны российских спецслужб"

Эти люди сохраняли пророссийскую позицию после аннексии Крыма, а некоторые после полномасштабного вторжения. Кто они? LIGA.net объясняет.

Эта публикация основывается на открытых источниках и экспертных оценках и освещает вопросы общественного интереса. Статья написана в сотрудничестве с аналитиками немецкой организации Policy Network Analytics.

Поклонник России по Rödl & Partner

В марте 2022 года российские войска приблизились к Киеву, Харькову и Николаеву, подошли к Запорожской АЭС. Мариуполь находился в осаде без света, воды и отопления. На тот момент Россия выпустила по Украине уже 480 ракет, более миллиона человек покинули Украину, более 2000 гражданских погибли.

В тот же месяц руководитель российского отделения юридической компании Rödl & Partner в Москве Андреас Кнауль обращался к немецкому бизнесу с призывом не бежать из империи Путина, пишет онлайн-портал Münchner Merkur.

"Предостерегаю от чрезмерного соблюдения комплаенса и чрезмерного выполнения требований [санкций], – сказал Андреас Кнауль во время онлайн-конференции. – Многие утверждают, что они (немецкие компании, – ред.) больше не могут говорить с Россией. Это, конечно, глупости".

Юрист, который работал в России с 1990-х и видел многочисленные кризисы, советовал немецким бизнесменам передать свои российские активы доверенным лицам, пишет издание.

Андреас Кнауль заинтересовался Россией еще в 1980 году, пишет Moskauer Deutsche Zeitung. Тогда он принял приглашение ленинградских комсомольцев встретить вместе Новый год.

Німецький юрист Андреас Кнауль фотографується на тлі великого зображення президента Росії Володимира Путіна та викладає це фото у фейсбуці у 2013 році. Фото: FB Andreas Knaul
Немецкий юрист Андреас Кнауль фотографируется на фоне великого изображения президента России Владимира Путина и выкладывает это фото в фейсбуке в 2013 году. Фото: FB Andreas Knaul

В ходе работы в России Андреас Кнауль неоднократно высказывал четкую пророссийскую и антисанкционную позицию. Он говорил, например, что экстерриториальные санкции, наложенные США на российские предприятия, вредны для международной торговли и бизнес-отношений. Он утверждал, что санкции наносят больше вреда, чем пользы, вызывают дополнительные юридические проверки и операционные трудности для компаний, занимающихся международной торговлей с Россией.

В октябре 2014 года Андреас Кнауль принимал участие в конференции "Либеральные ценности и консервативный тренд по европейской политике и обществу". Он делал доклад в поддержку свободной торговли, а после него отвечал на вопросы. Когда его спросили о санкциях, то призвал, наоборот, к большему сотрудничеству между странами: "Не надо изолировать Россию. Наоборот, нужно с распростертыми объятиями ее принять".

В журнале "100 вопросов и ответов о бизнесе в России" Российско-Немецкой внешнеторговой палаты за 2019/2020 годы он писал следующее относительно газопровода Nord Stream 2: "Европа нуждается в энергии, ключевое слово Nord Stream 2. С другой стороны, Россия зависит от европейских технологий. Это был бы симбиоз обмена отношений".

Скриншот из журнала "100 вопросов и ответов о бизнесе в России" Российско-Немецкой внешнеторговой палаты за 2019/2020

Напомним, что на время этих заявлений в России на петербургском "Пятом канале" уже звучало о "танках на Варшаву за сутки", проводились военные учения на границе со странами Балтии.

Осенью 2018 года в своем докладе на тему "Особая экономическая зона в Калининградской области. Правовые вопросы ведения бизнеса немецкими компаниями" Андреас Кнауль отмечал: "Привлекательность Калининграда заключается также в особом экономическом режиме, налоговых преимуществах (первые пять — шесть лет работы за рубежом компании не платят налоги), специальных таможенных условиях — все это способствует привлечению больших и долгосрочных инвестиций".

Тогда же CNN сообщало о спутниковых фото, свидетельствующих, что Россия существенно обновляет свои военные объекты в регионе, усиливая стратегический форпост у границ НАТО, в том числе ракетами, способными нести ядерные боеголовки.

На стене кабинета Андреаса Кнауля в Москве висела большая карта бывшего Советского Союза, пишет Moskauer Deutsche Zeitung. Она сопровождает его почти 40 лет.

Немецкое отраслевое издание JUVE.de писало, что в марте 2022 года в течение одиннадцати дней месяца все крупные международные юридические фирмы объявили, что закроют свои офисы в Москве и Санкт-Петербурге из-за нападения России на Украину, никто не хотел быть последним. Но в Rödl заявили, что остаются.

Фото з Moskauer Deutsche Zeitung
Фото с Moskauer Deutsche Zeitung

Но в августе 2022 года Андреас Кнауль таки вернулся из Москвы в Берлин. Чтобы уже через полгода возглавить… украинское направление в немецкой юридической фирме Luther.

Специалист по украинским вопросам?

Человек, который годами даже после оккупации Крыма и полномасштабного вторжения работал в России и критиковал санкции против России, возглавил украинское направление в немецкой юридической компании.

  • Есть ли у такого человека коммерческие или личные интересы в Украине?

  • Как он решает потенциальные конфликты интересов при работе над проектами, связанными с Украиной, учитывая ее предыдущий опыт работы с российскими проектами?

  • И раскрывает ли господин Кнауль информацию о своем прошлом сотрудничестве в российских проектах своим украинским коллегам, партнерам и подчиненным?

Редакция LIGA.net отправила эти три вопроса Андреасу Кнаулю на корпоративную почту, на что получила такой ответ: "Я опираюсь на свой опыт руководства юридической фирмой CMS RRH в Киеве в 2006-2009 годах. Кроме того, летом 2006 года я посещал занятия по украинскому языку в Украинском католическом университете — УКУ — во Львове. Более того, вы найдете мой личный профессиональный опыт – полностью прозрачный – на LinkedIn. Принимая клиентов Luther полагается на систему процедур "знай своего клиента" (KYC), основанную на соблюдении требований, и тщательную проверку конфликта интересов".

Действительно, на странице германского юриста в соцсети есть эта информация. Но здесь также следует добавить контекст. В 2022 году как британские, так и американские депутаты обвиняли указанную юридическую компанию СMS в работе в интересах российских государственных структур на фоне вторжения в Украину.

Скриншот зі сторінки Benjamin Wells FCIArb у LinkedInn
Скриншот со страницы Benjamin Wells FCIArb в LinkedIn

Украинский опыт г-на Кнауля не ограничивается упомянутыми моментами. В 2024 году он успел прочитать лекцию "Правовые основы осуществления предпринимательской деятельности в Украине" на Ukraine Special: Reconstruction и побывать на Business Breakfast Ukraine – IHK Erfurt.

В прошлом году в составе делегации Немецко-украинской торговой палаты он посетил Львовскую областную государственную администрацию и встречался с мэром Киева Виталием Кличко.

И нашим, и вашим

Андреас Кнауль — далеко не единственный немец, который одинаково хорошо разбирается в российском и украинском вопросах. Например, Райнер Ведде и Ольга Гартунг-Афифи одновременно входят как в правление Немецко-российского объединения юристов, так и в правление Немецко-украинского объединения юристов.

Партнер той самой немецкой юридической компании CMS, о которой упоминалось выше, Томас Хейдеманн 25 лет проработал в России, а теперь возглавляет украинское направление компании. В то же время он продолжает работать с российскими клиентами. Как говорится на сайте компании, его "практика ограничивается консультированием по вопросам санкционного права и поддержке выхода его клиентов из России".

А вот еще один пример – эксперт в газовой отрасли консалтинговой компании McKinsey, по имени Нико Раабе. Как писало независимое расследовательское издание Correctiv, он продвигал интересы "Газпрома" в Германии. А в октябре 2022 года Нико Раабе появился на Конференции G7 по восстановлению Украины в Берлине. На фото в Linkedin он вместе с управляющим партнером McKinsey в Украине и членом Совета директоров Киевской школы экономики Александром Кравченко.

LIGA.net также обращалась к господину Нико Раабе как на корпоративную почту, так и через LinkedIn с вопросами о возможном конфликте интересов несколько недель назад, но ответа так и не получила.

Итак, история Андреаса Кнауля не уникальна. Иностранцы, долго работавшие в России, теперь готовятся восстанавливать Украину, активно налаживают контакты с украинскими лидерами мнений: экспертами и политиками.

"Иностранцы часто становятся объектами интереса со стороны российских спецслужб"

Может ли быть, что иностранцы с российским бэкграундом будут сознательно или бессознательно способствовать российским интересам в Украине? Не будут ли они воспроизводить российские коррупционные практики? Но могут ли такие иностранные эксперты контактировать с российскими спецслужбами?

Об этом мы спросили двух экспертов, профессионально исследующих российское влияние в Европе. Мы предоставили обоим экспертам информацию о героях этого текста и все ссылки на первоисточники и получили ответы.

"Иностранцы, работающие в России, часто становятся объектами интереса со стороны российских спецслужб, так как они могут влиять на частные и публичные дискуссии относительно России и ее поведения на международной арене. Чем больше иностранные бизнесмены заняты в публичной сфере, тем выше шансы, что их деятельность приносит политическую выгоду властям тех стран, в которых они работают", — говорит в комментарии LIGA.net гостевой профессор Центрально-Европейского университета (Вена) Антон Шеховцов.

Соавтор книги "Северный поток: как Германия платит за войну Путина" Штеффен Добберт также отмечает для LIGA.net: "Ключом к такому проекту, как "Северный поток", была стратегическая коррупция. Она содержала больше, чем просто денежные выплаты отдельным лицам; она была направлена на ассоциации, сети Штази, и была частью современной войны с тремя целями: сделать Германию зависимой от российского газа, разделить ЕС и повторно колонизировать Украину".

По словам эксперта, "такие люди, как Андреас Кнауль или Нико Раабе, которые продолжали вести бизнес, несмотря на начало войны в 2014 году, работали в пророссийской сети".

"То, что такие люди сейчас хотят вести бизнес в Украине, – не только иронично, но и неприлично. Юридической фирме Luther должно быть стыдно назначать Андреаса Кнауля руководителем украинского отдела", – резюмировал Штеффен Добберт.

ГерманияАндреас КнаульRödl & Partner