Эти люди сохраняли пророссийскую позицию после аннексии Крыма, а некоторые после полномасштабного вторжения. Кто они? LIGA.net объясняет.

Эта публикация основывается на открытых источниках и экспертных оценках и освещает вопросы общественного интереса. Статья написана в сотрудничестве с аналитиками немецкой организации Policy Network Analytics.

Поклонник России по Rödl & Partner

В марте 2022 года российские войска приблизились к Киеву, Харькову и Николаеву, подошли к Запорожской АЭС. Мариуполь находился в осаде без света, воды и отопления. На тот момент Россия выпустила по Украине уже 480 ракет, более миллиона человек покинули Украину, более 2000 гражданских погибли.

В тот же месяц руководитель российского отделения юридической компании Rödl & Partner в Москве Андреас Кнауль обращался к немецкому бизнесу с призывом не бежать из империи Путина, пишет онлайн-портал Münchner Merkur.

"Предостерегаю от чрезмерного соблюдения комплаенса и чрезмерного выполнения требований [санкций], – сказал Андреас Кнауль во время онлайн-конференции. – Многие утверждают, что они (немецкие компании, – ред.) больше не могут говорить с Россией. Это, конечно, глупости".

Юрист, который работал в России с 1990-х и видел многочисленные кризисы, советовал немецким бизнесменам передать свои российские активы доверенным лицам, пишет издание.

Андреас Кнауль заинтересовался Россией еще в 1980 году, пишет Moskauer Deutsche Zeitung. Тогда он принял приглашение ленинградских комсомольцев встретить вместе Новый год.

Немецкий юрист Андреас Кнауль фотографируется на фоне великого изображения президента России Владимира Путина и выкладывает это фото в фейсбуке в 2013 году. Фото: FB Andreas Knaul

В ходе работы в России Андреас Кнауль неоднократно высказывал четкую пророссийскую и антисанкционную позицию. Он говорил, например, что экстерриториальные санкции, наложенные США на российские предприятия, вредны для международной торговли и бизнес-отношений. Он утверждал, что санкции наносят больше вреда, чем пользы, вызывают дополнительные юридические проверки и операционные трудности для компаний, занимающихся международной торговлей с Россией.

В октябре 2014 года Андреас Кнауль принимал участие в конференции "Либеральные ценности и консервативный тренд по европейской политике и обществу". Он делал доклад в поддержку свободной торговли, а после него отвечал на вопросы. Когда его спросили о санкциях, то призвал, наоборот, к большему сотрудничеству между странами: "Не надо изолировать Россию. Наоборот, нужно с распростертыми объятиями ее принять".

В журнале "100 вопросов и ответов о бизнесе в России" Российско-Немецкой внешнеторговой палаты за 2019/2020 годы он писал следующее относительно газопровода Nord Stream 2: "Европа нуждается в энергии, ключевое слово Nord Stream 2. С другой стороны, Россия зависит от европейских технологий. Это был бы симбиоз обмена отношений".

Напомним, что на время этих заявлений в России на петербургском "Пятом канале" уже звучало о "танках на Варшаву за сутки", проводились военные учения на границе со странами Балтии.

Осенью 2018 года в своем докладе на тему "Особая экономическая зона в Калининградской области. Правовые вопросы ведения бизнеса немецкими компаниями" Андреас Кнауль отмечал: "Привлекательность Калининграда заключается также в особом экономическом режиме, налоговых преимуществах (первые пять — шесть лет работы за рубежом компании не платят налоги), специальных таможенных условиях — все это способствует привлечению больших и долгосрочных инвестиций".

Тогда же CNN сообщало о спутниковых фото, свидетельствующих, что Россия существенно обновляет свои военные объекты в регионе, усиливая стратегический форпост у границ НАТО, в том числе ракетами, способными нести ядерные боеголовки.

На стене кабинета Андреаса Кнауля в Москве висела большая карта бывшего Советского Союза, пишет Moskauer Deutsche Zeitung. Она сопровождает его почти 40 лет.

Немецкое отраслевое издание JUVE.de писало, что в марте 2022 года в течение одиннадцати дней месяца все крупные международные юридические фирмы объявили, что закроют свои офисы в Москве и Санкт-Петербурге из-за нападения России на Украину, никто не хотел быть последним. Но в Rödl заявили, что остаются.

Фото с Moskauer Deutsche Zeitung

Но в августе 2022 года Андреас Кнауль таки вернулся из Москвы в Берлин. Чтобы уже через полгода возглавить… украинское направление в немецкой юридической фирме Luther.

Специалист по украинским вопросам?

Человек, который годами даже после оккупации Крыма и полномасштабного вторжения работал в России и критиковал санкции против России, возглавил украинское направление в немецкой юридической компании.

Есть ли у такого человека коммерческие или личные интересы в Украине?

Как он решает потенциальные конфликты интересов при работе над проектами, связанными с Украиной, учитывая ее предыдущий опыт работы с российскими проектами?

И раскрывает ли господин Кнауль информацию о своем прошлом сотрудничестве в российских проектах своим украинским коллегам, партнерам и подчиненным?

Редакция LIGA.net отправила эти три вопроса Андреасу Кнаулю на корпоративную почту, на что получила такой ответ: "Я опираюсь на свой опыт руководства юридической фирмой CMS RRH в Киеве в 2006-2009 годах. Кроме того, летом 2006 года я посещал занятия по украинскому языку в Украинском католическом университете — УКУ — во Львове. Более того, вы найдете мой личный профессиональный опыт – полностью прозрачный – на LinkedIn. Принимая клиентов Luther полагается на систему процедур "знай своего клиента" (KYC), основанную на соблюдении требований, и тщательную проверку конфликта интересов".

Действительно, на странице германского юриста в соцсети есть эта информация. Но здесь также следует добавить контекст. В 2022 году как британские, так и американские депутаты обвиняли указанную юридическую компанию СMS в работе в интересах российских государственных структур на фоне вторжения в Украину.

Скриншот со страницы Benjamin Wells FCIArb в LinkedIn

Украинский опыт г-на Кнауля не ограничивается упомянутыми моментами. В 2024 году он успел прочитать лекцию "Правовые основы осуществления предпринимательской деятельности в Украине" на Ukraine Special: Reconstruction и побывать на Business Breakfast Ukraine – IHK Erfurt.

В прошлом году в составе делегации Немецко-украинской торговой палаты он посетил Львовскую областную государственную администрацию и встречался с мэром Киева Виталием Кличко.

И нашим, и вашим

Андреас Кнауль — далеко не единственный немец, который одинаково хорошо разбирается в российском и украинском вопросах. Например, Райнер Ведде и Ольга Гартунг-Афифи одновременно входят как в правление Немецко-российского объединения юристов, так и в правление Немецко-украинского объединения юристов.

Партнер той самой немецкой юридической компании CMS, о которой упоминалось выше, Томас Хейдеманн 25 лет проработал в России, а теперь возглавляет украинское направление компании. В то же время он продолжает работать с российскими клиентами. Как говорится на сайте компании, его "практика ограничивается консультированием по вопросам санкционного права и поддержке выхода его клиентов из России".

А вот еще один пример – эксперт в газовой отрасли консалтинговой компании McKinsey, по имени Нико Раабе. Как писало независимое расследовательское издание Correctiv, он продвигал интересы "Газпрома" в Германии. А в октябре 2022 года Нико Раабе появился на Конференции G7 по восстановлению Украины в Берлине. На фото в Linkedin он вместе с управляющим партнером McKinsey в Украине и членом Совета директоров Киевской школы экономики Александром Кравченко.

LIGA.net также обращалась к господину Нико Раабе как на корпоративную почту, так и через LinkedIn с вопросами о возможном конфликте интересов несколько недель назад, но ответа так и не получила.

Итак, история Андреаса Кнауля не уникальна. Иностранцы, долго работавшие в России, теперь готовятся восстанавливать Украину, активно налаживают контакты с украинскими лидерами мнений: экспертами и политиками.

"Иностранцы часто становятся объектами интереса со стороны российских спецслужб"

Может ли быть, что иностранцы с российским бэкграундом будут сознательно или бессознательно способствовать российским интересам в Украине? Не будут ли они воспроизводить российские коррупционные практики? Но могут ли такие иностранные эксперты контактировать с российскими спецслужбами?

Об этом мы спросили двух экспертов, профессионально исследующих российское влияние в Европе. Мы предоставили обоим экспертам информацию о героях этого текста и все ссылки на первоисточники и получили ответы.

"Иностранцы, работающие в России, часто становятся объектами интереса со стороны российских спецслужб, так как они могут влиять на частные и публичные дискуссии относительно России и ее поведения на международной арене. Чем больше иностранные бизнесмены заняты в публичной сфере, тем выше шансы, что их деятельность приносит политическую выгоду властям тех стран, в которых они работают", — говорит в комментарии LIGA.net гостевой профессор Центрально-Европейского университета (Вена) Антон Шеховцов.

Соавтор книги "Северный поток: как Германия платит за войну Путина" Штеффен Добберт также отмечает для LIGA.net: "Ключом к такому проекту, как "Северный поток", была стратегическая коррупция. Она содержала больше, чем просто денежные выплаты отдельным лицам; она была направлена на ассоциации, сети Штази, и была частью современной войны с тремя целями: сделать Германию зависимой от российского газа, разделить ЕС и повторно колонизировать Украину".

По словам эксперта, "такие люди, как Андреас Кнауль или Нико Раабе, которые продолжали вести бизнес, несмотря на начало войны в 2014 году, работали в пророссийской сети".

"То, что такие люди сейчас хотят вести бизнес в Украине, – не только иронично, но и неприлично. Юридической фирме Luther должно быть стыдно назначать Андреаса Кнауля руководителем украинского отдела", – резюмировал Штеффен Добберт.