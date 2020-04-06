LIGA.net уже рассказывала истории о карантинной жизни украинцев в разных уголках мира.

В этом проекте мы собрали истории трех украинских путешественников, которые застряли в самых необычных точках планеты.

Танзания, Кения, Уганда, Тайвань — в период пандемии эти страны открываются для туристов заново, в них есть место разочарованию, агрессии, насилию, свободе и любви.

Всех героев связывает одна проблема — невозможность покинуть страну пребывания — рейсы отменили, а обещанные эвакуционные самолеты так и не прилетели. Публикуем их рассказы от первого лица.





Владимир Демченко, документалист, режиссер монтажа

Место пребывания: Танзания, Африка. Рассказывает историю по дороге на местный рынок

Путешествие в Африку — это авантюра в профессиональных целях. Я исследую местность, документирую ее, но главное — коллекционирую моменты счастья.

Почему Африка? Она малоизучена, туристы в поисках экзотики едут в Индию, Латинскую Америку, в Африку— реже. Мы практически ничего не знаем об этом материке, он овеян легендами или стереотипами.

Я проложил маршрут по востоку Африки, в этой части материка меньше стран, меньше границ и более цивилизованные условия для того положения, в которое я умудрился попасть.

Из Киева я выехал 14 октября, пересек автостопом границы Румынии, Болгарии, Турции, из Стамбула вылетел в Шарм-эш-Шейх. Мое африканское путешествие берет начало из Египта, оттуда я поехал в Судан, из Судана в Эфиопию, из Эфиопии в Кению, из Кении в Уганду, из Уганды в Руанду, а из Руанды снова в Уганду. И две недели назад сбежал оттуда в Танзанию, буквально за день до закрытия госграниц.

Впервые о коронавирусе мне рассказала туристка из Китая, это было в Найроби (столица Кении. - Ред.), в начале февраля. Она говорила о локдауне, быстром распространении болезни, и выглядела достаточно озабоченно. Мы снова пересеклись в Руанде, уже в конце февраля на дне рождении общего знакомого. По дороге домой нас окружила толпа местных ребят, они кричали "корона, корона". Я не сразу понял, что они дразнят, потому решил поддержать шутливое настроение – показал им язык ярко-синего цвета, окрашенный после поедания ягодного торта. Тогда это казалось смешным, они испуганно отскочили в разные стороны и убежали восвояси.

Я забыл об этом инциденте, и вернулся в Уганду. Долго искал жилье через каучсерфинг (гостевая сеть, через которую путешественники дают друг другу помощь и ночлег. - Ред.). Но мне постоянно отказывали, ссылаясь на эпидемию. Приютила девушка из Кампалы (столица Уганды, - Ред.). Она недавно вернулась из Тайваня, потому сидела в двухнедельном карантине. Я тоже решил взять паузу, отдохнуть, и согласился за компанию отсидеть карантин.

После выхода из самоизоляции мне быстро дали понять - угандийцы уже не те. Было любопытно наблюдать, как приветливые, добродушные, прекрасные люди, которые встречали тебя с улыбкой и веселыми криками "мзунгу (белый человек), как ты?", уступали место в автобусе и в очереди, за две недели сменили милость на гнев.

Дело было на рынке. Там меня окружила толпа угандцев, они заходились истошным ором - "уходи вон, зараженный". Одни - разыгрывали обидные сценки, вторые - вопили "корона", третьи - махали руками. Одним словом, дразнили как подростки. Я сорвался и растолкал их. В первые дни травли было психологически сложно выдержать агрессию. Похожая история повторилась с моей знакомой немкой. На местном рынке ее забросали луком, и она в тот же день с пересадками вернулась в Германию. До этого она прожила в Уганде два года.

Через пару дней я услышал выступления местного лидера Евери Мусевени, и все стало на свои места. Он призывал избегать иностранцев, так как те - источники коронавируса. "Вы должны сидеть дома. Знайте, что в некоторых странах, компании, закрытые на карантин, вынуждены рыть могилы прямо перед офисом", - в его речах много странного, но эта фраза ввела меня в ступор. Тема коронавируса безостановочно крутится во всех телевизионных передачах - ток-шоу, марафонах, новостях.

Со временем я нашел ответ на агрессивные выпады. Они мне - "корона", я – им "эбола". После этого угандийцы сразу же менялись в лице, улыбались, это снимало напряжение. Никому не нравится ощущать себя прокаженным.

Я переехал в Танзанию. Здесь все максимально расслаблены и настроены на позитив, особенно президент страны. Он говорит, что в сердце Христа нет места вирусу, и люди охотно верят. Они с удивлением просматривают новости из Кении, где армия дубинками загоняет домой своих граждан, и возмущенно добавляют "у нас такого не будет".

Танзания не закрывалась на карантин, здесь рассказывают, что "китайцы – наши партнеры, а туризм – наше все". Интересный народ. Им сказали мыть руки с мылом, чтобы спастись от вируса, так они их моют так отчаянно, как никто другой в мире. Бутылка с водой и мыло стоят на каждом углу – на рынке, во дворе, в магазине.

В Танзании невозможно самоизолироваться. Почему? Потому что люди живут в нищете. Среднестатистическая семья живет в домике на 12 кв. м по 7-9 человек. Весь день они проводят на улице — готовят, отдыхают, играют во дворе. Закрыть их на месяц дома – равносильно убийству.

Очень редко можно встретить людей в масках. Антисептик здесь — роскошь. Небольшая баночка стоит 15 000 шиллингов, около $6, это очень дорого для Танзании. Для сравнения на 15 000 шиллингов я могу прожить два дня, местные — дольше.

Думаю, угандийцы легко относятся к проблеме эпидемии, потому что понимают только язык суахили. Не могут прочесть панические материалы на английском, как результат у местных властей есть полный контроль над общественным настроением.

Сейчас я живу в городе Мванза, жилье нашел через каучсерфинг. Дом, забит старыми украинскими игровыми автоматами. Видимо, хозяин дома, он кстати, украинец, вывез это добро Африку, когда оно стало нелегальным в Украине.

Сейчас нет жесткого распорядка дня, обрабатываю видео, которые снял за полгода путешествия, пью дома коктейли, читаю, пишу.

На связи со мной украинский посол в Кении. Он по собственной инициативе собирал списки украинцев, застрявших в стране. Но МЗС Украины говорит обратное, мол им не предоставили списки, поэтому не организовали эвакуацию.

Африка - прекрасна несмотря ни на что. Моя цель – доехать до Кейптауна (столица ЮАР). Таким образом, я пересеку Африку от севера до юга.

Границы открыты, осталось получить визу.

Андрей Ульяненко, разработчик веб-страниц

Место пребывания: Кения, Африка. Рассказывает историю перед выездом в кенийские горы



В какой-то момент я устал работать в офисе, решил - либо бросаю программирование, либо придумываю новый формат работы. Придумал, и уже четыре года работаю удаленно. С апреля по октябрь я люблю быть в Украине, а с октября по март - путешествовать. Объездил Европу, был в Южной Азии, Китае, Индии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке.

Этой зимой я приехал в Африку в поисках уникальной африканской культуры, музыки, самбы и уличных барабанов, всех тех африканских перфомансов, которые однажды впечатлили меня в Сальвадоре.

14 декабря я прилетел в Найроби, столицу Кении. Полтора месяца безуспешно пытался полюбить эту страну, но в итоге бросил затею и отправился в Уганду, а потом и в Руанду.

Обычное чувство эстетики – вот, что меня прельстило в угандийцах, и то, что я не мог найти в других восточных африканских странах. Даже в самой бедной забытой деревне стоят аккуратно побеленные домики, лавочки, посажены клумбы.

Здесь воздух пропитан праздником - молодежь в Кампале (столица Уганды) постоянно устраивает вечеринки, посиделки под афроблюз и афробит.

15 марта я вернулся в Кению, чтобы уже оттуда вылететь домой. Мой рейс был запланирован на 19 число. Но за два дня до вылета, все обрушилось как домино.

Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором анонсировал закрытие международных границ. Потом мой рейс из Кении отменили за день до вылета. Обещанную эвакуацию не организовали, и я остался в Кении. Можно вылететь из Танзании, но цена билета доходит до космической отметки в $2500.

Я живу на окраине Найроби, где растут самодельные убогие пятиэтажки. Для сравнения, район Троещина в Киеве на фоне этих построек – образец архитектурного искусства.

Вокруг много пыли, камней, кур и коз.

В Кении нет как таковых ограничительных карантинных мер. Работают общепиты, небольшие уличные непродовольственные магазины, ходит транспорт, как правило, битком набитый пассажирами.

Зато в Кении ввели комендантский час, на улице нельзя появляться после 7 вечера. В целом, понять почему ночью коронавирус опаснее, чем днем, здесь никто не может. Кенийцы шутят по этому поводу, создают в соцсетях мемы. Похоже, каждое правительство по-своему сходит с ума, и использует проблему вируса, чтобы прикрутить демократию.

Порядок в стране охраняет армия. В первый день введения комендантского часа они показательно били прутьями людей, находящихся на улице. Кенийцы в панике бежали домой, водители вынуждено бросали посреди дороги свои мото-такси и скрывались от полицейских.

В 18:30, за полчаса до наступления комендантского часа, улицы Кении были пустые. По новостям говорят, что появились некие дружинники из дикого племени масаи, и они возложили на себя обязанности хранителей общественного порядка и социальной дистанции. Сейчас все менее жестко, но общая практика хлестать людей прутьями за нарушение комендантского часа – осталась.

Это не травматично, но неприятно.

Маски и респираторы носят избирательно, но на каждом шагу, даже возле самого убогого дома стоят бак с водой и мыло. Мыть руки здесь популярно.

Уровень ксенофобии к иностранцам в период пандемии зависит от риторики властей. Правительство в Кении всячески демонстрирует дружелюбие к иностранцам, призывает местных жителей быть вменяемыми. Но люди делают самые простые выводы, на которые способны — белый человек, он же иностранец, приехал из очага пандемии, разумеется не прошел карантин и теперь сеет чуму.

В лицо меня не дразнят, но за спиной и на суахили бубнят что-то вроде "корона идет, почему не на карантине?" Пару дней назад стали активнее доносить свою мысль, "будем бить, если не вернешься домой", кричали вслед моему мотоциклу.

Социальные контакты ограничились до круга знакомых, стихийные встречи и вечеринки сошли на нет.

Будни однообразны — целый день работаю из дома, а за 15 минут до комендантского часа выхожу на пробежку. По выходным беру в прокат мотоцикл и еду в поля, в горы — это самая приятная часть недели.

Недавно из Уганды вылетел самолет Укроборонпрома, вывозили рабочих, но отказались брать гражданских, говорят - не было мест.

Я не рассчитывал и не рассчитываю на помощь государства. В какой-то степени ощущаю себя заложником ситуации. Обидно, что кто-то вместо меня принял решение и отменил мой рейс.

Если мир решит не открываться до июля-августа, то куплю мотоцикл и поеду в Каир или Южную Африку. Уж лучше бороздить просторы, чем сидеть на одном месте.

Григорий Скобло, путешественник

Место пребывание: Тамсуи, Тайвань. Рассказывает историю, сидя в палатке на диком тихоокеанском пляже

До глобального карантина я успел проехать больше половины стран, намеченных в маршруте. Израиль, Саудовская Аравия, Королевство Бахрейн, Индия. Из Индии через Малайзию 11 марта я прилетел в Тайвань. Через день ВОЗ объявил пандемию коронавируса, и Тайвань закрылся. Отсюда я хотел добраться в Японию, успеть на цветение сакуры, но рейс отменили. Эвакуационные рейсы в Киев стоили порядка 20 000 грн, поэтому решил остаться в Тайване до середины апреля.

Мне везло – во все страны я влетал до начала пандемического хаоса, локдаунов, и так же спокойно вылетал. Счастливое стечение обстоятельство закончилось на Тайване.

Две недели на острове были плотно расписаны – я объехал горы, нацпарк Алишан, каньон Тароко, даосские храмы, кое-какие города с ночными рынками.

Тайвань закрыл границы, но не закрывался на карантин. Город функционирует в привычном режиме, нет никаких ограничений по массовым сборам. Но власти просят носить маски, особенно в местах большого скопления людей.

Единственный раз, когда я столкнулся с проблемой коронавируса в Тайване, это отмена брони в отеле. Его закрыли в связи с эпидемией.

Я немного простужен, поэтому самоизолировался на диком пляже в Тамсуи на берегу Тихого Океана. Живу в палатке, на берегу, к сожалению, бюджетного жилья нет.

Мой распорядок дня очень прост – утром в полевых условиях готовлю завтрак, делаю самооздоровительные упражнения, это занимает полдня, потом выхожу на прогулку, исследую местность.

Посещаю старый город — исторически-туристическую часть Тайваня — это 50 минут ходьбы вдоль берега.

Там можно попробовать самые специфические тайваньские блюда, например, Агеи — фаршированую вареную лапшу, залитую жареным тофу.

Световой день здесь недлинный, в 7 часов вечера уже практически ночь, не успеешь встретить день, а он уже подходит к концу.

Пока я придерживался своего маршрута, домой не тянуло. Но маршрут сломался, а жизнь на Тайване не входит в мои планы, поэтому домой тянет.

Добраться в Украину можно, но это очень сложно и дорого. Эвакуационных рейсов не будет, поэтому об авиа можно забыть. Остаются наземные способы передвижения. Например, через Минск, Будапешт или Варшаву. Но в таком случае, нужно организовать гуманитарный коридор при консульской поддержке.

Тайвань, она же Китайская республика, не признана большей частью государств в мире, в том числе, Украиной. Поэтому здесь нет украинского консульства. Теоретически можно обращаться за поддержкой в посольство Украины в Китае, но там на запросы пока не отвечают.

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