На местных выборах в двух восточных германских землях впервые после Второй мировой войны победила ультраправая Альтернатива для Германии, АдГ. С ней в местные парламенты (ландтаги) попала крайняя левая сила Союз Сары Вагенкнехт, ССВ. Обе – пророссийские и против военной помощи Украине.

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По предварительным данным, в Тюрингии АдН получила 32,8% голосов. Ее ближайший соперник ХДС – 23,6%. В Саксонии незначительное преимущество получил ХДС – 31,9%. АдГ вторая – 30,6%. Главная партия коалиции канцлера Олафа Шольца СДП набрала 6% и 7% соответственно.

Такие настроения влияют на канцлера Шольца за год до федеральных выборов в Германии. LIGA.net собрала коротко, что пишет пресса об этих выборах.

Bloomberg: Победа крайне правых и левых – унижение для Шольца

Коалицию Шольца "наказали" на двух местных выборах в восточной Германии. Крайние правые и левые получили более 60% голосов в Тюрингии и почти половину в Саксонии (всего ФРГ состоит из 16 федеральных земель. – Ред.), пишет Bloomberg.

Три члена правительственной коалиции – социал-демократы, зеленые и свободные демократы – получили менее 15% в каждой из двух земель. Свободные демократы не преодолели порога в 5% для прохождения в оба ландтага, а Зеленые не прошли в Тюрингии. Единственной большой силой, достигшей относительно хороших результатов, была консервативная ХДС.

Этот результат – значительный удар по Шольцу за год до национальных выборов, которые пройдут 28 сентября 2025 года. Картина такая же плохая для очередных местных выборов через три недели в Бранденбурге – землю, окружающею столицу Берлин.

Экономика Германии находится в стагнации, а миграция волнует избирателей. Поэтому поддержка трех партий коалиции сократилась до рекордно низкого уровня. Поддержка оппозиционной ХДС/ХСС около 32% – примерно такая же, как и СДП, Зеленых и Свободных демократов вместе взятых. АдГ занимает второе место на национальном уровне с 18%.

Одна из победительниц выборов Сара Вагенкнехт (Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN)

Несмотря на победу в Тюрингии, АдГ не имеет пути к формированию местных властей.

Ультраливый Союз Сары Вагенкнехт, ССВ, получил 15,5% в Тюрингии и 12% в Саксонии. Отделившийся от Левой партии проект будет играть ключевую роль в попытках сдержать АдГ.

Пока все основные партии исключили коалицию с АдГ, подобно тому, как помешали ультраправой силе Марин Ле Пен во Франции прийти к власти после того, как президент Эммануэль Макрон назначил внеочередные парламентские выборы в июне.

Вагенкнехт требует прекратить помощь Украине и сдержать иммиграцию. Она готова руководить в коалиции с ХДС, которой понадобится союзник, чтобы иметь большинство.

The Financial Times: Первая после Второй мировой победа ультраправых

Результаты выборов – катастрофа для партии Шольца. В Тюрингии СДП имеет самый плохой результат на региональных выборах в послевоенной истории – 6,1%, а Зеленые и Свободные демократы получили такие плохие результаты, что больше не будут в ландтаге.

Результаты отражают рост разочарований в восточной Германии правительством, которое ассоциируется с высокой инфляцией, экономической стагнацией, резким ростом цен на энергоносители и постоянными междоусобными ссорами. Избиратели все больше отказываются от центристской позиции в пользу крайних популистских партий.

Сопредседатели Союза Сары Вагенкнехт (Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN)

АдГ не единственный бенефициар, избиратели также голосовали за ультралевую ССВ. Обе партии открыто критикуют поставки немецкого оружия Киеву, санкции Запада против Российской Федерации и призывают к переговорам о прекращении боевых действий.

Через 34 года после воссоединения Германии большинство избирателей в двух землях бывшей ГДР глубоко разочарованы главными партиями центра.

Разведка Германии признает саксонские и тюрингские отделения АдГ правыми экстремистами. В Тюрингии партию возглавляет Бьорн Гёке – националист, которого суды дважды штрафовали за запретные нацистские лозунги в выступлениях.

Вагенкнехт – бывшая коммунистка, поклонница Путина. Она сделала предпосылкой коалиционным переговорам отказ ФРГ от поддержки Киева. Это возмущает ХДС, который неуклонно поддерживает Украину и давит на Шольца, чтобы поставлял больше оружия.

Германия – второй поставщик военной помощи Украине после США.

Бьорн Гёке занял схожую с Вагенкнехт позицию, заявив, что АдГ против того, чтобы Германию "втянули в войну с Россией некоторые безумные западные элиты".

Сопредседатель АдН (Фото: EPA-EFE/Filip Singer)

Избирательную кампанию затмил теракт 23 августа в западногерманском Золингене – сириец убил трех человек и ранил восьмерых. Убийцу подозревают в членстве в ИГИЛ. Его арестовали через день, когда он сдался полиции. АдГ и ССВ схватились за инцидент, чтобы показать, что неконтролируемая миграция привела к всплеску насилия на немецких улицах, и требуют депортировать совершивших преступление соискателей убежища.

The Times: Уроки, которые должен извлечь немецкий центр

В Тюрингии Альтернатива для Германии стала первой праворадикальной партией, победившей на выборах на немецкой земле с 1933-го, пишет The Times.

Во-первых, это яркая пощечина элите. В Тюрингии три партии из коалиции Шольца, по прогнозам, получат всего 12% голосов, в Саксонии – где-то 14%.

Результат – серьезный удар по авторитету лидера ХДС Фридриха Мерца. Его партия проиграла в одной из своих исторических послевоенных миссий – вытеснить ультраправых. До сих пор Мерца считали будущим канцлером перед выборами в Бундестаг год спустя.

Главный кандидат от АдН в Тюрингии Бьорн Гёке (справа) и главный кандидат от ХДС Марио Фойгт (слева) на теледебатах в Эрфурте, 1 сентября 2024 года (Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN)

То, что 50% избирателей в Тюрингии и 40% в Саксонии отвернулись от партий власти – колоссальный красный флаг для них всех. Значительная часть электората чувствует, что политическая система больше не работает на граждан.

Второй урок – симпатии к АдГ более укоренены, чем многие предполагали. Спецслужбы признали Гёке экстремистом, угрожающим конституционному строю страны. Его оппоненты не раз рисовали его как реинкарнацию нацистов.

Политическому центру придется смириться, что большинство сторонников АДН не просто голосуют в знак протеста. Многим действительно нравится эта партия.

В-третьих, ССВ стала силой, с которой следует считаться. Теперь она может оказаться в правительстве Тюрингии и Саксонии и Бранденбурге, где через три недели будут выборы.

Все это свидетельствует об уровне нестабильности.

Однако важно и не преувеличивать результаты, полагает издание. Германия не возвращается к 1930-м. Да, в Тюрингии новые ультраправые одержали первую победу за 85 лет. Если AдГ получит блокирующее меньшинство в ландтаге – будет влиять на политику земли. Но будет вне власти, пока коалиция с ультраправыми будет оставаться табу.