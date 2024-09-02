На місцевих виборах у двох східних німецьких землях вперше після Другої світової війни перемогла ультраправа Альтернатива для Німеччини, АдН. З нею у місцеві парламенти (ландтаги) потрапила крайня ліва сила Союз Сари Вагенкнехт, ССВ. Обидві – проросійські та проти військової допомоги Україні.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За попередніми даними, у Тюрингії АдН здобула 32,8% голосів. Її найближчий суперник ХДС – 23,6%. У Саксонії незначну перевагу здобув ХДС – 31,9%. АдН друга – 30,6%. Головна партія коаліції канцлера Олафа Шольца СДП набрала 6% і 7% відповідно.

Такі настрої впливають на канцлера Шольца за рік до федеральних виборів у Німеччині. LIGA.net зібрала коротко, що пише преса про ці вибори.

Bloomberg: Перемога крайніх правих і лівих – приниження для Шольца

Коаліцію Шольца "покарали" на двох місцевих виборах у східній Німеччині. Крайні праві та ліві отримали понад 60% голосів у Тюрингії й майже половину у Саксонії (загалом ФРН складається з 16 федеральних земель. – Ред.), пише Bloomberg.

Три члени урядової коаліції, – соціал-демократи, зелені та вільні демократи, – отримали менше ніж 15% у кожній з двох земель. Вільні демократи не здолали порогу в 5% для проходження в обидва ландтаги, а Зелені не пройшли в Тюрингії. Єдиною великою силою, яка досягла відносно добрих результатів, була консервативна ХДС.

Цей результат – значний удар по Шольцу за рік до національних виборів, які відбудуться 28 вересня 2025-го. Картина така ж погана для чергових місцевих виборів через три тижні в Бранденбурзі – землі, яка оточує столицю Берлін.

Економіка Німеччини в стагнації, а міграція непокоїть виборців. Тому підтримка трьох партій коаліції скоротилася до рекордно низького рівня. Підтримка опозиційної ХДС/ХСС близько 32% – приблизно така сама, як СДП, Зелених і Вільних демократів разом узятих. АдН посідає друге місце на національному рівні з 18%.

Одна з переможниць виборів Сара Вагенкнехт (Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN)

Попри перемогу в Тюрингії, АдН не має шляху до формування місцевої влади.

Ультралівий Союз Сари Вагенкнехт, ССВ, отримав 15,5% у Тюрингії та 12% у Саксонії. Проєкт, що відділився від Лівої партії, відіграватиме ключову роль у спробах стримати АдН.

Поки усі основні партії виключили коаліцію з АдН – подібно тому, як завадили ультраправій силі Марін Ле Пен у Франції прийти до влади після того, як президент Еммануель Макрон призначив позачергові парламентські вибори в червні.

Вагенкнехт вимагає припинити допомогу Україні та стримати імміграцію. Вона готова керувати в коаліції з ХДС, якій знадобиться союзник, щоб мати більшість.

The Financial Times: Перша після Другої світової перемога ультраправих

Результати виборів є катастрофою для партії Шольца. У Тюрингії СДП має найгірший результат на регіональних виборах у післявоєнній історії – 6,1%, а Зелені та Вільні демократи дістали такі погані результати, що більше не будуть в ландтагу.

Результати відображають ріст розчарувань у східній Німеччині урядом, який асоціюють з високою інфляцією, економічною стагнацією, різким зростанням цін на енергоносії та постійними міжусобними сварками. Виборці дедалі більше відмовляються від центристської позиції на користь крайніх популістських партій.

Співголови Союзу Сари Вагенкнехт (Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN)

АдН не єдиний бенефіціар, виборці також голосували за ультраліву ССВ. Обидві партії відкрито критикують постачання німецької зброї Києву, санкції Заходу проти Російської Федерації, та закликають до переговорів про припинення бойових дій.

Через 34 роки після возз’єднання Німеччини більшість виборців у ​​двох землях колишньої НДР глибоко розчарована головними партіями центру.

Розвідка Німеччини визнає саксонські та тюрингські відділення АдН правими екстремістами. У Тюрингії партію очолює Бьорн Гьоке – націоналіст, якого суди двічі штрафували за заборонені нацистські гасла у виступах.

Вагенкнехт – колишня комуністка, прихильниця Путіна. Вона зробила передумовою для коаліційних переговорів відмову ФРН від підтримки Києва. Це обурює ХДС, який непохитно підтримує Україну й тисне на Шольца, щоб постачав більше зброї.

Німеччина – другий постачальник військової допомоги Україні після США.

Бьорн Гьоке зайняв схожу з Вагенкнехт позицію, заявивши, що АдН проти того, щоб Німеччину "втягнули у війну з Росією деякі безумні західні еліти".

Співголова АдН (Фото: EPA-EFE/Filip Singer)

Виборчу кампанію затьмарив теракт 23 серпня в західнонімецькому Золінгені – сирієць вбив трьох осіб і поранив вісьмох. Вбивцю підозрюють в членстві в ІДІЛ. Його заарештували через день, коли він здався поліції. АдН і ССВ схопилися за інцидент, щоб показати, що неконтрольована міграція призвела до сплеску насильства на німецьких вулицях, і вимагають депортувати шукачів притулку, які вчинили злочин.

The Times: Уроки, які має здобути німецький центр

У Тюрінгії Альтернатива для Німеччини стала першою праворадикальною партією, яка перемогла на виборах на німецькій землі з 1933-го, пише The Times.

По-перше, це яскравий ляпас еліті. У Тюрингії три партії з коаліції Шольца, за прогнозами, отримають лише 12% голосів, у Саксонії – десь 14%.

Результати – серйозний удар по авторитету лідера ХДС Фрідріха Мерца. Його партія програла в одній зі своїх історичних післявоєнних місій – витиснути ультраправих. Досі Мерца вважали майбутнім канцлером перед виборами до Бундестагу через рік.

Головний кандидат від АдН у Тюрингії Бьйорн Гьоке (праворуч) та головний кандидат від ХДС Маріо Фойгт (ліворуч) на теледебатах в Ерфурті, 1 вересня 2024-го (Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN)

Те, що 50% виборців у Тюрингії та 40% у Саксонії відвернулися від партій влади, – колосальний червоний прапор для них усіх. Значна частина електорату відчуває, що політична система більше не працює на громадян.

Другий урок – симпатії до АдН більш вкорінені, ніж багато хто припускав. Спецслужби визнали Гьоке екстремістом, який загрожує конституційному ладу країни. Його опоненти не раз малювали його як реінкарнацію нацистів.

Політичному центру доведеться змиритися, що більшість прихильників АдН не просто голосують на знак протесту. Багатьом дійсно подобається ця партія.

По-третє, ССВ стала силою, на яку слід зважати. Тепер вона може опинитись в урядах Тюрингії, Саксонії та Бранденбургу, де через три тижні будуть вибори.

Все це свідчить про рівень нестабільності.

Однак важливо і не перебільшувати результати, вважає видання. Німеччина не повертається до 1930-х. Так, у Тюрингії нові ультраправі здобули першу перемогу за 85 років. Якщо AдН отримає блокуючу меншість у ландтагу, впливатиме на політику землі. Але буде поза владою, поки коаліція з ультраправими залишатиметься табу.