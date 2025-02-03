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У новому випуску:

- Трамп тисне, Путін нервує. Економічні проблеми Кремля через війну в Україні стають усе очевиднішими (Reuters)

- Кім Чен Ин і три патрони. Військовий-втікач із КНДР розказав про реалії північнокорейської армії (Business Insider)

- Дотримуючись традицій. Черговому південнокорейському президенту висунуто кримінальне звинувачення (Associated Press)

- Прощання з "Теслою". Третина власників електромобілів Tesla у Нідерландах позбавляються авто через дії Ілона Маска (Fortune)

- Податкові хитрощі. Як Роману Абрамовичу вдається чи не безоплатно користуватися своїми елітними яхтами (The Guardian)

- Нова хвиля брехні. Кремль готує новий потік дезінформації та маніпуляцій проти Європи (Foreign Policy)

- Інстаоновлення. Соцмережа Instagram запустила функцію "перезавантаження" стрічки видачі (The Washington Post)

- Підкорення туризмом. Парадоксально дієвий метод "заспокоєння" Тибету, вигаданий Пекіном (Foreign Policy)

- Людина вільного польоту. Якого б розміру були крила людини, якби вона мала їх – науковці підрахували (LiveScience)

- Повернення національної гордості. Французький кухар нарешті знову виграв найпрестижнішу кулінарну нагороду (The Times).

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