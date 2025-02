Хочете читати історії, які обговорює весь світ? Ставайте донатором на суму від 100 грн/місяць або підпишіться на BuyMeACoffe на будь-яку суму. І зустрічайте переказ кращих історій щотижня (ми також вимкнемо для вас показ реклами та додамо до чату з редакцією).

У новому випуску:



- Трамп тисне, Путін нервує. Економічні проблеми Кремля через війну в Україні стають усе очевиднішими (Reuters)



- Кім Чен Ин і три патрони. Військовий-втікач із КНДР розказав про реалії північнокорейської армії (Business Insider)



- Дотримуючись традицій. Черговому південнокорейському президенту висунуто кримінальне звинувачення (Associated Press)



- Прощання з "Теслою". Третина власників електромобілів Tesla у Нідерландах позбавляються авто через дії Ілона Маска (Fortune)



- Податкові хитрощі. Як Роману Абрамовичу вдається чи не безоплатно користуватися своїми елітними яхтами (The Guardian)



- Нова хвиля брехні. Кремль готує новий потік дезінформації та маніпуляцій проти Європи (Foreign Policy)



- Інстаоновлення. Соцмережа Instagram запустила функцію "перезавантаження" стрічки видачі (The Washington Post)



- Підкорення туризмом. Парадоксально дієвий метод "заспокоєння" Тибету, вигаданий Пекіном (Foreign Policy)



- Людина вільного польоту. Якого б розміру були крила людини, якби вона мала їх – науковці підрахували (LiveScience)



- Повернення національної гордості. Французький кухар нарешті знову виграв найпрестижнішу кулінарну нагороду (The Times).