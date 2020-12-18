Победа прозападного кандидата Майи Санду на президентских выборах в Молдове, которая может поставить крест на "русском мире" в этой стране, напугала Кремль. Пророссийские силы, контролируемые другом Путина и действующим президентом Игорем Додоном, в турборежиме начали готовить реванш: отобрали у Санду спецслужбы, присвоили официальный статус русскому языку, разрешили трансляцию российских новостей и попробовали испортить отношения с США. Как и почему Кремль пытается ослабить Санду, чем это грозит, и как она будет выходить из этой ситуации – разбиралась LIGA.net.

ПОЧЕМУ КРЕМЛЬ НАЧАЛ ДЕСТАБИЛИЗАЦИЮ МОЛДОВЫ

Второй тур президентских выборов состоялся месяц назад, Санду обошла Додона на 250 000 голосов. Сама по себе победа Санду – это уже плохая новость для Кремля, ведь она в отличие от предшественника имеет явно прозападные взгляды, намерена укрепить отношения с Украиной, а также называет Крым территорией Украины (Додон же заявлял об обратном). Ее победа ослабляет воздействие РФ на Молдову и в целом ускоряет распад влияния России на постсоветском пространстве.

Санду оправдала худшие ожидания Кремля сразу же после победы, заявив о намерении отправить в отставку правительство, распустить пророссийский парламент и разрешить конфликт в Приднестровье, продолжающийся с 1992 года. Она еще не знает, каким будет статус этого региона, но формат решения "должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы", поскольку их может заменить гражданская миссия ОБСЕ. Позже Санду и вовсе прямо потребовала от РФ вывести военных с территории Молдовы. В ответ в России начали угрожать "серьезной дестабилизацией" в случае изменения статус-кво в Приднестровье.

СПРАВКА. Конфликт в Приднестровье начался в начале 1990-х между властями Молдовы и пророссийскими боевиками восточного региона, которые поддерживались армией РФ. Боевики объявили о создании так называемой "Приднестровской молдавской республики", опасаясь якобы присоединения страны к Румынии, и в результате там начались боевые действия, наиболее активная фаза которых продолжалась с марта по июль 1992 года. В итоге было подписано перемирие, а конфликт заморожен.



С 1992 года в регионе находятся российские регулярные войска, введенные туда под видом миротворческого контингента, которые фактически являются оккупантом, поскольку в 2017 году Конституционный суд страны признал незаконным нахождение росвойск в Приднестровье, а ООН и ОБСЕ призывали Кремль вывести солдат из Молдовы.



В 2003 году первый замглавы АП РФ



План не подписал тогдашний президент Молдовы, но де-факто в Приднестровье сегодня действует своя оккупационная администрация и уже почти 30 лет там пребывают российские военные. В 2006 году в Приднестровье даже провели незаконный референдум с целью присоединиться к России, но этого так и не случилось. Сегодня Приднестровье имеет статус временно оккупированной территории Молдовы. Конфликт в Приднестровье начался в начале 1990-х между властями Молдовы и пророссийскими боевиками восточного региона, которые поддерживались армией РФ. Боевики объявили о создании так называемой "Приднестровской молдавской республики", опасаясь якобы присоединения страны к Румынии, и в результате там начались боевые действия, наиболее активная фаза которых продолжалась с марта по июль 1992 года. В итоге было подписано перемирие, а конфликт заморожен.С 1992 года в регионе находятся российские регулярные войска, введенные туда под видом миротворческого контингента, которые фактически являются оккупантом, поскольку в 2017 году Конституционный суд страны признал незаконным нахождение росвойск в Приднестровье, а ООН и ОБСЕ призывали Кремль вывести солдат из Молдовы.В 2003 году первый замглавы АП РФ Дмитрий Козак предложил федерализацию Молдовы под видом плана по урегулированию конфликта: автономию предлагалось дать не только Приднестровью, но и Гагаузии (еще одному региону с сильным российским фактором). Они бы получили свой парламент и суды, а также возможность блокировать любые нежелательные законопроекты центральной власти. Молдова взяла бы на себя обязательство поддерживать нейтралитет и демобилизовать армию. Россия получила бы право на 20 лет разместить в Приднестровье своих военных.План не подписал тогдашний президент Молдовы, но де-факто в Приднестровье сегодня действует своя оккупационная администрация и уже почти 30 лет там пребывают российские военные. В 2006 году в Приднестровье даже провели незаконный референдум с целью присоединиться к России, но этого так и не случилось. Сегодня Приднестровье имеет статус временно оккупированной территории Молдовы.

Контроль Приднестровья Россией – это один из рычагов давления на власть в Кишиневе. Вывод российских войск оттуда сулит потерей контроля над регионом и снижением возможности влиять на Молдову. Санду не намерена решать конфликт в Приднестровье силовым путем, но ее планы по борьбе с коррупцией могут ударить по контрабанде, за счет которой содержатся местные элиты, что в последствии приведет к их ослаблению и изменению баланса сил в регионе.

Одним из факторов, благодаря которому Москва влияет на Кишинев через Приднестровье, является "Молдавская ГРЭС", управляемая Россией, говорит LIGA.net эксперт Новой Европы Леонид Литра. Оттуда Молдова берет большую часть электроэнергии и фактически финансирует существование региона. Также РФ считает, что газовый долг Приднестровья, составляющий около $7 млрд, должен выплатить Кишинев. И в случае резкого ухудшения отношений, Кремль может довести дело до суда и повесить на Молдову уже юридическое обязательство рассчитаться.

"Российский фактор – основной в нынешних условиях. Победа Санду создала угрозу выхода Молдовы из российской зоны влияния, сейчас мы видим реакцию на эту угрозу. Москва пытается удержать Молдову, поскольку ее позиции там под угрозой после поражения пророссийского Додона. В авангарде этих мер – парламент с пророссийским большинством, который также борется за сохранение власти", - говорит LIGA.net эксперт-международник Центра политических студий Доктрина Денис Москалик.

ЧТО УСПЕЛА НАДЕЛАТЬ КОАЛИЦИЯ ДОДОНА

1. ОТОБРАЛА У САНДУ СПЕЦСЛУЖБЫ. 3 декабря парламент Молдовы, где большинство составляют депутаты из Партии социалистов Додона и политсилы Шор, ограничил полномочия президента, переведя главный разведывательный орган страны Службу информации и безопасности (СИБ) под полный контроль парламента. Фактически Додон планирует сохранить контроль над этим органом после ухода с должности президента.

Это решение парламента, которое было принято за считанные минуты с нарушениями регламента, вызвало возмущение оппозиции и общества. Около парламента прошли протесты, а оппозиция пыталась блокировать трибуну, но тщетно. "Этот законопроект – это антидемократическое злоупотребление политика, который проиграл выборы президента. Это попытка захвата власти", – заявила Санду. По ее мнению, правящее большинство, таким образом, хочет отменить результаты выборов.

За Санду заступился Конституционный суд страны, который приостановил решение парламента на время разбирательства. Но Додон все равно подписал закон. Это произошло, поскольку в Молдове нет процедуры, прописывающей действия президента, если закон приостановлен решением КС.

При этом Литра говорит, что подписание закона не имеет никакой юридической силы, ведь его действие приостановлено КС: "Додон должен был ждать решения, поскольку мы не знаем, каким оно будет". Также эксперт объяснил, что парламент и раньше играл решающую роль в контроле над СИБ (назначал директора и контролировал ведомство), но часть полномочий была у президента: он мог назначать первого заместителя и имел более широкий доступ к деятельности Службы: "Это политический шаг, чтобы показать, что Санду стала президентом, но тут в парламенте у нас большинство и мы все решаем".

Москалик же считает этот шаг попыткой обезоружить Санду в условиях активного противостояния с пророссийскими силами: "Ситуация становится еще хуже от того, что президент Молдовы – это относительно слабая фигура, а основная власть у парламента".

2. РАЗРЕШИЛИ РОССИЙСКУЮ ПРОПАГАНДУ. Коалиция Додона одобрила законопроект, отменяющий запрет на ретрансляцию в стране российских новостей. Этот момент важен, поскольку российское медиавлияние на Молдову – это один из вызовов, стоящих перед Санду. В северной части страны пророссийские медиа пользуются особенной популярностью, что стало одним из ключевых факторов победы Додона в этом регионе. Литра называет медиавлияние России в Молдове "открытой пропагандой".

Трансляцию российских новостей в Молдове запретили в 2017 году. Сам законопроект разработали и зарегистрировали еще в 2015-м. Одной из причин такого решения властей Молдовы было начало агрессии РФ против Украины. Сейчас же социалисты приняли в первом чтении проект, который отменяет запрет на российское вещание; снижает обязательную долю местного контента в медиа; а также обязывает СМИ раскрывать анонимные источники при наличии распоряжения суда.

3. ВЕРНУЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Парламент предоставил русскому языку статус языка межнационального общения. Теперь люди в Молдове смогут обращаться в органы госвласти на государственном или русском языке. Также чиновников могут обязать предоставлять перевод документов и принимать заявления на русском, а также отвечать на языке, на котором было написано обращение.

Государство обязали "создать все условия для использования и развития русского языка", на который должны переводиться все названия производимых в стране товаров и услуг, продаваемых лекарств, а также таблички государственных и общественных учреждений. Если чиновник откажется давать ответ на русском, то закон предлагает ввести "личную ответственность".

Положения проекта похожи на закон 1989 года, который в 2018-м КС признал устаревшим. Это решение коалиции Додона ожидаемо поприветствовали в Кремле. А Санду и оппозиция заявили, что партия Додона пытается продвинуть пророссийскую политику и расколоть общество.

4. ПЫТАЮТСЯ ИСПОРТИТЬ ОТНОШЕНИЯ С США. Коалиция Додона отказалась предоставить США территорию бывшего Республиканского стадиона в центре Кишинева под строительство американского посольства. Решение о передаче этой территории под посольство было принято несколько лет назад правительством, возглавляемым экс-премьером Павлом Филипом, но в 2018 году Додон заблокировал его. Теперь же парламент отменил это решение в целом.

5. ПРИНЯЛИ НЕРЕАЛИСТЫЧНЫЙ БЮДЖЕТ. В ночь с 16 на 17 декабря коалиция Додона собралась в парламенте и утвердила бюджет на 2021 год. Дефицит составил 14 млрд леев (около $8,1 млрд). Также депутаты понизили пенсионный возраст. Литра объясняет: "Это популистский проект, денег на такую пенсионную реформу нет... Дефицит (бюджета – ред.) очень большой и его нечем покрыть. Это сделано целенаправленно... Он перечеркивает все шансы привлечь какие-то деньги от МВФ или ЕС".

"Додон хочет оправдать свое существование как политика перед его встречей с Козаком и поездкой в Россию. 25 декабря он едет в Москву, где проведет ряд встреч. Вся эта деятельность направлена на демонстрацию как можно большей лояльности России. Второй момент – у Додона костяк электората – это люди, симпатизирующие России. И легче всего их мобилизовать инициативами, вызывающими широкую поляризацию в обществе", – говорит Литра, объясняя мотивы Додона.

Также Литра считает, что когда Санду вступит в должность президента и сумеет взять контроль над парламентом и правительством, ей придется все это отменять, что вызовет гнев части общества: "Они (коалиция Додона – ред.) знают, что следующее правительство под руководством Санду будет пытаться возвращать все это назад... Они принимают законы, на которые нет денег, чтобы показать, что с избранием Санду пришла дестабилизация и экономический кризис".

Возможный роспуск парламента, в котором большинство составляют сторонники Путина, ставит под угрозу влияние Кремля в Молдове. "Победа Санду перевела в активную фазу противостояние между прозападными и пророссийскими силами в стране... Парламент пытается добиться максимальной мобилизации пророссийских граждан и задействовать РФ в этой ситуации, показывая, что это не просто локальная борьба между ветвями власти, а угроза потери Молдовы Россией", – объясняет Москалик.

ЧЕМ ОПАСНЫ ДЕЙСТВИЯ КОАЛИЦИИ ДОДОНА

Додон старается дестабилизировать ситуацию и создать проблемы для Санду в долгосрочной перспективе, усилив раскол в молдавском обществе, говорит Литра. Еще одна задача правящей коалиции – ударить по рейтингам Санду перед досрочными выборами, поскольку они понимают, что те, вероятно, неизбежны.

"Они понимают, что без досрочных выборов не обойтись и оттягивают их, чтобы повысить свои рейтинги и параллельно снизить рейтинги Санду. Сейчас все их действия нацелены на парламентские выборы", – говорит эксперт, объясняя, что коалиция Додона хочет вызвать протесты против Санду и перекинуть на нее ответственность за усугубляющийся кризис.

По мнению Москалика, цель правящей коалиции – превратить президента страны в чисто декоративную фигуру и нивелировать последствия победы прозападного кандидата: "Молдова оказалась под угрозой политической нестабильности, российских спецопераций на ее территории и потери реальной власти президентом. Это ставит под угрозу и украинско-молдавские отношения, в частности в контексте создания совместных пограничных пунктов по периметру Приднестровья, а также сулит усилением пророссийских сил на юго-западных границах Украины".

ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ САНДУ

24 декабря в Кишиневе пройдет инаугурация Санду. В этот же день запланирована масштабная акция протеста оппозиции. Сейчас основной задачей нового президента остается отставка правительства и роспуск парламента с последующим проведением досрочных выборов. При этом, говорит Литра, если выборы все же состоятся, то у политсилы Санду (партия Действие и солидарность (PAS) не очень большие шансы на монобольшинство в парламенте, поскольку у социалистов хорошие позиции по стране, несмотря на поражение Додона.

"У Санду не будет монобольшинства, у нее есть хороший шанс набрать около 40%, получить 42 мандата из 101. Социалисты также получат большую порцию мест. В парламент могут пройти партия Шор (партнеры Додона) и политсила Ренато Усатого Наша партия... Пока что кажется, что ни у кого не будет большинства", – говорит эксперт.

Политический кризис может затянуться надолго, если у Санду не будет функционального большинства в парламенте, – говорит эксперт Новой Европы Леонид Литра

По его мнению, Санду может сформировать коалицию с Усатым, однако этот союз будет нацелен на возврат страны в "нормальное русло" – то есть отмену схем Додона: "Стратегически – это разные политики, и когда будет исчерпана повестка дня с возвратом страны в норму, то будет трудно сделать долгосрочный союз. Но самый страшный сценарий, что у них (Санду и Усатого – ред.) не будет большинства даже вдвоем".

Сценарий, в котором коалиция Санду не получит большинство в парламенте, возможен: "Сейчас ситуация 50 на 50. Если взять социалистов-Шор и Нашу партию-PAS, то там у кого-то 50 мандатов, а у кого-то – 51. Это очень нестабильно и наталкивает на мысль, что политический кризис, который уже чувствуется, может затянуться надолго. Это не совсем функциональный парламент, где один депутат заболел и все. Но Санду все равно будет пытаться что-то лепить из этого, поскольку выборы нельзя организовывать чаще, чем раз в год".

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