На выборах президента Молдовы прозападная Майя Санду победила пророссийского Игоря Додона. Как это произошло – разбиралась LIGA.net

На президентских выборах в Молдове победила прозападный кандидат, экс-премьер-министр Майя Санду, президент страны и друг Путина Игорь Додон – проиграл. Поражение Додона, ставившего под сомнение статус Крыма и дававшего России плацдарм для антиукраинских политических диверсий, однозначно позитивная новость для Киева, считают эксперты.

LIGA.net. Однако, невзирая на поражение, Додон никуда не денется из молдавской политики, а Санду теперь предстоит побороться не только за поддержку парламента, но и с глубоким экономическим кризисом в стране. Что случилось, почему это важно и что дальше, – разбиралась

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 15 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов. Интрига после голосования сохранялась недолго: экзитполы показали победу Санду, что быстрым подсчетом бюллетеней подтвердил и ЦИК страны. Санду одержала сокрушительную победу, обойдя Додона на 250 000 голосов (это очень много в масштабах трехмиллионной Молдовы).

Во многом экс-премьер победила благодаря поддержке живущих за границей молдаван: Санду взяла 240 000 заграничных голосов против 18 000 Додона. Пророссийский президент одержал победу на севере страны, где местные жители подвержены влиянию телевидения РФ, а также в Приднестровье и Гагаузии – регионах с сильным российским фактором.

Санду и Додон уже были конкурентами на президентских выборах четыре года назад. В 2019-м в отношениях двух оппонентов наступило временное перемирие, оказавшееся в центре внимания всего мира, ведь пророссийская Партия социалистов (ПС) Додона объединилась с прозападной коалицией ACUM Санду при посредничестве ЕС, США и РФ (тогда Санду стала премьером).

Они объединились против олигарха Влада Плахотнюка, который в итоге сбежал из страны, и его Демократической партии (ДП) (ранее Додон, вероятно, был в неплохих отношениях с Плахотнюком – в интернете есть видео, на котором тот получает от олигарха деньги). Геополитические различия двух политсил отошли на задний план, но вскоре коалиция распалась из-за внутриполитических конфликтов: Санду отправили в отставку, а большинство власти в стране получил пророссийский Додон, в частности, благодаря поддержке ДП в парламенте.

Одним из факторов победы Санду стал кандидат в президенты, лидер Нашей Партии (НП) Ренато Усатый, которого связывали с РФ и называли антизападным. В первом туре Усатый набрал аж 17% голосов и его избиратели имели немалое влияние на исход выборов. Перед вторым туром Усатый открыто выступил против Додона, а его электорат в большой степени проголосовал за Санду. Поступок Усатого обозлил россиян: лидер ЛДПР Владимир Жириновский даже разорвал соглашение о сотрудничестве с НП.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. В 2016 году Додон заявил, что Крым принадлежит РФ, став нежеланной персоной в Украине. С тех пор отношения Киева и Кишинева буквально находились на паузе: Додон не встретился ни с пятым президентом Петром Порошенко, ни с нынешним главой государства Владимиром Зеленским, хотя добивался встречи. В это же время у Додона отлично развивались отношения с Россией: он почти получил от Москвы кредит в размере 200 млн евро (КС Молдовы признал договор неконституционным и заблокировал его) и готовился испытать на себе российскую антикоронавирусную вакцину.

Пророссийские силы в Молдове могли использовать ее территорию в качестве плацдарма для операций против Украины, – заявляет Денис Москалик

Санду в отличие от предшественника имеет явно прозападные взгляды, встретилась с Зеленским еще будучи премьером, а также называет Крым территорией Украины. Ее победа может ослабить влияние РФ на Молдову, и в Кремле это понимают. Перед вторым туром Россия, утратив уверенность в победе Додона, взялась за его активный пиар в подконтрольных медиа, пользующихся популярностью в северной части Молдовы. Также молдавские журналисты зафиксировали, что в ходе кампании Додона консультировали политтехнологи из РФ.

Ослабление РФ очевидно положительно для Украины, поскольку уменьшает количество рисков для нацбезопасности, считает эксперт Национального института стратегических исследований Денис Москалик."Пророссийские силы в Молдове могли использовать ее территорию в качестве плацдарма для операций против Украины", – говорит он LIGA.net, имея ввиду политико-дипломатические акции и попытки повлиять на отношения Украины с членом НАТО и ЕС – Румынией. По мнению эксперта, победа Санду усиливает позиции Бухареста в регионе, поскольку она является прорумынским политиком, но РФ может попытаться взять реванш через лояльные политсилы.

С ним соглашается и эксперт Украинского института будущего Илия Куса, по словам которого, пророссийская вертикаль власти в Молдове создавала угрозу военно-политического характера для Украины. "Через Молдову Россия сохраняла присутствие на юго-западных границах Украины и в Восточной Европе", – говорит он LIGA.net. Однако Куса констатирует, что пророссийские сети с избранием Санду никуда не исчезнут, а существенных изменений во внешней политике страны не будет, поскольку ей придется коммуницировать, как с Западом, так и с РФ.

У Молдовы даже при полностью проевропейском, прозападном правительстве не может не быть отношений с Россией, – говорит Лео Литра

При сегодняшней политической конфигурации в Молдове (Санду президент, а правительство и парламент в оппозиции) не следует ожидать серьезных изменений на российском курсе, а полный отказ от отношений с Москвой невозможен и при более благоприятных обстоятельствах. "У Молдовы даже при полностью проевропейском, прозападном правительстве не может не быть отношений с Россией. Есть широкий спектр проблем, которые требуют общения", – говорит в комментарии LIGA.net эксперт Новой Европы Лео Литра.

По его словам, у Кремля есть несколько рычагов влияния на Молдову: энергетика, Приднестровье, молдавские мигранты в РФ, медиа и нацменьшинства. Одним из основных вызовов перед Санду, считает Литра, станет борьба с медиавлиянием России, которое он называет "открытой пропагандой". Литра заявляет, что Санду сумеет сейчас перенастроить отношения с Западом в зависящих от нее сферах: "Полный перезапуск возможен только при наличии правительства, которое поддерживает Санду".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Избрание Санду улучшит отношения с Украиной, поскольку теперь Киеву банально не придется переживать из-за возможности антиукраинских высказываний и провокаций из Кишинева. Однако радикальных изменений ожидать не стоит, поскольку контакты с Молдовой не находятся в приоритете Украины.

Президент Молдовы более ограничен в полномочиях, чем, например, украинский глава государства. Чтобы предвыборные обещания Санду воплотились в жизнь в полной мере, ей необходимо заручиться поддержкой парламента и правительства. В краткосрочной перспективе ее основной целью будет привести страну к досрочным парламентским выборам или же найти поддержку депутатов этого созыва.

Литра говорит, что Санду будет пытаться перезапустить парламент, пока у нее есть сильная поддержка, а Додон удержать видимость де-факто отсутствующего большинства (также он, вероятно, будет оспаривать результат выборов): "После определенного периода появится политическое похмелье, когда сегодня все празднуют, а завтра понимают, что проблемы остались те же. Люди хотят быстрых и понятных решений, которые невозможны с не имеющей влияния в парламенте Санду... Без результатов она рискует потерять весь кредит доверия".

Главная угроза Приднестровья для Украины в огромной черной дыре контрабанды, – заявляет Илия Куса

Одним из основных посылов Санду в ходе кампании, говорит Литра, была борьба с коррупцией (это являлось прямым ударом по Додону), а антикоррупционная политика может повлиять и на Приднестровье, элиты которого содержатся за счет контрабанды и поддержки из РФ: "Если Санду сумеет сдвинуть этот процесс с мертвой точки: предотвращение контрабанды, схемы с НДС и так далее, то снизятся возможности Приднестровья влиять на Молдову".

Это может повлечь за собой и рост общерегиональной стабильности, ведь главная угроза Приднестровья для Украины в "огромной черной дыре контрабанды", говорит Куса. Однако он менее оптимистичен в прогнозах: "Ситуация по Приднестровью будет решаться не в Кишиневе, а внешними игроками – Россией, ЕС и США... И пока что каких-то значительных усилий, направленных на ликвидацию контрабанды ни с молдавской, ни с украинской стороны не предпринималось".

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