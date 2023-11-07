Крест против полумесяца. Что за антизападной риторикой Эрдогана и куда он ведет Турцию

"Эй, Запад! Я обращаюсь к тебе. Ты снова хочешь начать борьбу между крестом и полумесяцем?" – воскликнул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед сотнями тысяч турок на пропалестинском митинге в Стамбуле 28 октября.

Речь турецкого лидера, который еще в мае едва не потерпел поражение на выборах, была агрессивной. Он обвинял Запад за кровь в секторе Газа, называл Израиль военным преступником и "организацией", а ХАМАС – "освободительным движением". Эти слова контрастируют с ожиданиями поворота Турции на Запад, которые были в начале его новой каденции.

Значение новой риторики Эрдогана не стоит преувеличивать, но она может негативно затронуть и Украину, предупреждает LIGA.net старший научный сотрудник Atlantic Council в Турции Евгения Габер: "Украина воспринимается как часть Запада... Очень жаль за такую медийную политику".

Как изменялась политика Эрдогана в течение полугода после выборов, почему от турецкого лидера снова звучат антизападные заявления и как это повлияет на внешнюю политику Анкары – разбиралась LIGA.net.

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ОЖИДАНИЕ ПОВОРОТА НЕ ОПРАВДАЛОСЬ

Весной президентская и предвыборная кампания Эрдогана была полна антизападных лозунгов – вплоть до упреков из его лагеря, что Запад якобы хочет использовать выборы для переворота в Турции.

Но после выборов казалось, что политика Эрдогана приобрела более примирительный тон, говорит LIGA.net Йорук Ишик, руководитель Bosphorus Observer (Стамбул) и исследователь Middle East Institute (Вашингтон).

Летом некоторые западные аналитики ожидали от Эрдогана поворота на Запад – когда в течение трех дней в июле он вернул Украине командиров "Азова", пообещал разблокировать вступление Швеции в НАТО (заявка не ратифицирована до сих пор), заговорил о евроинтеграции Турции, а российский режим на этом фоне казался ослабленным после бунта "вагнеровцев" Пригожина.

Было много надежд на то, что новое окно возможностей появится в отношениях Турции с ЕС, говорит LIGA.net Евгения Габер. В частности, после назначения министром финансов авторитетного Мехмета Шимшека и возвращения к ортодоксальной финансовой политике с повышением учетных ставок.

"Некоторое время так и было, – говорит аналитик Atlantic Council. – Ожидалось улучшение инвестиционного климата, восстановление доверия западных инвесторов к турецкому рынку – определенные сдвиги на этом пути были".

В начале были также попытки нормализовать отношения с Израилем, Арменией, традиционно сложными для Анкары странами Ближнего Востока типа Саудовской Аравии, а также режимом Башара Асада в Сирии.

Кажется, что внимание Эрдогана к внешней политике возросло, добавляет LIGA.net экс-дипломат с 40-летним опытом и экс-постпред Турции при НАТО Фатих Джейлан (Fatih Ceylan): "Он склонен отдавать приоритет нормализации отношений с соседними странами региона и налаживать связи с теми, с кем отношения Турции были напряженными".

Но теперь пространство Турции для маневра сузилось, считает Габер.

Среди причин – сложная геополитическая ситуация в регионе и неожиданные процессы (однодневная война в Карабахе, нападение ХАМАС и операция Израиля в Газе), кризис в отношениях с США и отсутствие договоренности о поставках F-16, продолжение поддержки западными странами курдских повстанцев в Сирии, которых Турция считает террористами.

"И сейчас Турция возвращается к классической, с одной стороны, политике балансирования. С другой – к быстрым изменениям. – говорит Габер. – Когда после возобновления дипломатических отношений может быть новый спад, затем снова улучшение и снова спад. Турция последовательна в своей непоследовательности ".

Ощутимых результатов в нормализации региональных отношений до сих пор не произошло, добавляет Джейлан. А события в Газе, похоже, ухудшили "климат".

"У Турции также есть проблемы с западным сообществом государств, в частности с США и другими членами НАТО, – перечисляет он. – И перспективы их преодоления выглядят не очень обнадеживающими".

В целом стиль правления Эрдогана за полгода не изменился – по сравнению с Эрдоганом прошлых каденций, добавляет Ишик. Гиперперсонализированная политика существует во всем, к противникам власти относятся жестко, а изменения коснулись разве что более разумных подходов в экономической отрасли.

КАЛЕЙДОСКОП ВЫБОРОВ

Еще в начале октября Эрдоган вел себя взвешенно по отношению к Израилю и даже предлагал посредничество в переговорах.

Казалось, турецкий лидер не хочет рисковать отношениями с Израилем – страны всего год назад вернули послов в столицы.

Но риторику Эрдогана изменил ряд факторов.

Один из них – бесконечный калейдоскоп выборов в Турции, считает Ишик: "Он сделал эти заявления именно сейчас, потому что это подходящий момент".

31 марта в стране пройдут местные выборы. Задача Партии справедливости и развития Эрдогана – получить основные города (в частности, Стамбул и Анкару), которые сейчас находятся под контролем оппозиции.

Для этого нужно консолидировать консервативный электорат, объясняет Габер: "Это часто религиозные люди, для которых срабатывает фактор мусульманской солидарности с палестинским народом, которая на самом деле всегда присутствовала в турецком обществе".

Разочарование разных слоев турецкого населения действиями Израиля в Газе растет, добавляет Джейлан: "Это особенно актуально для избирателей Эрдогана. У него не было другой политической возможности выпустить пар, кроме как организовать антиизраильскую демонстрацию".

Риторика Эрдогана напоминала его заявления до 2021 года, до начала попыток нормализации отношений с Израилем, говорит Джейлан. Насколько эта риторика сохранится – будет зависеть от развития событий.

Занять четкую пропалестинскую позицию Эрдогана побудили также понимание, что стать посредником не удастся, давление со стороны националистических кругов, страдания гражданских в Газе, говорит Габер.

К тому же информпространство Турции наполнено упреками Западу в двойных стандартах, добавляет она. Что Запад якобы не реагирует на Газу.

"Все это привело к тому, что мы услышали от Эрдогана, – говорит Габер. – Я думаю, это общее недовольство политикой Запада".

Эрдоган удачно для себя выбрал время, когда может подвергнуть критике Израиль и коллективный Запад, добавляет Ишик. Он может получить внутриполитические баллы практически без международной реакции, поскольку от Турции зависит судьба заявки Швеции в НАТО и многие другие вопросы.

"На международном уровне Эрдоган ничего не теряет, за исключением, возможно, некоторых аспектов доверия к нему", – убежден Ишик.

КУДА ЭРДОГАН ВЕДЕТ ТУРЦИЮ И КАКОВЫ РИСКИ ДЛЯ УКРАИНЫ

Следует отделять реальные действия от заявлений с большой сцены, считает Габер. Новый виток антизападной риторики Эрдогана не будет означать выхода Турции из НАТО, разрыва связей с США или "священную войну и джихад".

Хотя события в Газе усугубляют недоверие турецкого общества к Западу, не стоит ожидать, что это будет вести к разрыву связей, говорит Джейлан.

Несмотря на недружественную риторику, Турция вносит постоянный вклад в НАТО, объясняет Ишик. К примеру, 31 октября (уже после скандального митинга) турецкие Воздушные силы начали совместные учения с самолетами США, способными нести ядерное оружие. А 6 ноября на переговоры в Анкару прилетел американский госсек Энтони Блинкен.

"Это не может измениться за одну ночь. Эти отношения строились десятилетиями: Турция является членом НАТО уже 72 года, 60-70% нашей торговли приходится на Европу, – говорит турецкий исследователь. – Так что это все (риторика Эрдогана. – Ред.) – внутриполитические игры, чтобы удержать эту группу людей (консервативный электорат. – Ред.) в Турции вместе".

Эрдоган не выступал за столкновение между крестом и полумесяцем, считает Джейлан. Цивилизационное или религиозное столкновение вредило бы самой Турции – в интересах всех избежать такого сценария.

"Эрдоган полностью осознает негативные последствия такого конфликта, – говорит Джейлан. – И его слова следует воспринимать как послание своей внутренней аудитории, а не региональным и глобальным игрокам".

Глобально для Турции не стоит дилемма, к какому лагерю примкнуть – демократическим или авторитарным странам, добавляет Габер.

"Турция просто не собирается выбирать между лагерем автократов и лагерем демократии, – говорит она. – Она считает своим преимуществом то, что может одновременно иметь контакты и влияние в обоих лагерях".

Следует ожидать, что Анкара продолжит играть роль мостика между этими лагерями, добавляет аналитик Atlantic Council: "Турция этим достаточно умело пользуется во внешней политике".

Но в антизападной риторике Анкары есть определенный риск для Украины. Габер обращает внимание на ролик государственного агентства Анадолу, где в манипулятивной манере сравниваются страдания украинцев и палестинцев.

По мнению аналитика, это не повлияет на официальные отношения. Киев и Анкара выстроили стрессоустойчивые контакты и разводят в разные треки направления, где их позиции не совпадают. Но ситуация все равно небезопасна.

"Ведь завтра Анадолу Ажансы или другие СМИ изменят приоритеты, а впечатление об Украине как "испорченном ребенке Запада" в памяти рядовых турок останется, – объясняет она. – Очень жаль, что государственный вещатель нашего стратегического партнера избрал именно такую медийную политику".

Украину часто представляют в турецком информполе как марионетку в руках Запада, добавляет Габер. Это не официальная позиция турецкого руководства, но звучит на уровне экспертов и СМИ.

После поддержки Украиной Израиля количество упреков увеличилось.

Закрепляется месседж, что у Украины нет монополии на трагедию, подытоживает она: "По крайней мере, сейчас в соцсетях, СМИ, комментариях экспертов я вижу рост этого негативного тренда".

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