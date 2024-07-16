Съезд Республиканской партии США 15 июля выдвинул Дональда Трампа кандидатом в президенты. Трамп, на жизнь которого 13 июля покушались, приехал на съезд с перевязанным ухом. И объявил кандидатуру вице-президента – сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.

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39-летний Вэнс выступает против военной помощи Украине и за так называемые мирные переговоры с Россией. LIGA.net перечитала DW, BBC, NYT, Politico, The Hill – что о нем известно: три факта.

"Ржавый пояс". Мать – зависимая, отец бросил

Вэнс родился в Миддлтауне, штат Огайо, в так называемом "ржавом поясе США". Мать Вэнса боролась с зависимостью. Отец покинул семью, когда Ди было 6 лет. Воспитывали дедушка и бабушка, которых он с симпатией описал в мемуарах "Деревенская элегия" в 2016 году.

Справка "Ржавый пояс" – северо-западные штаты, где с XIX в. до 1970-х действовали металлургические комбинаты, шахты, железные рудники, автомобильные и шинные заводы. После наступления постиндустриальной эпохи тяжелая промышленность пришла в упадок, сотни тысяч человек потеряли работу. "Ржавый пояс" – северо-западные штаты, где с XIX в. до 1970-х действовали металлургические комбинаты, шахты, железные рудники, автомобильные и шинные заводы. После наступления постиндустриальной эпохи тяжелая промышленность пришла в упадок, сотни тысяч человек потеряли работу.

Оба были сторонниками демократов. Семья жила в горах Аппалачи.

"Чтобы понять меня, вы должны понять, что в душе я шотландско-ирландский горец. Это наследие имеет много хороших черт, но также много плохих. Мы не любим аутсайдеров или людей, отличающихся от нас", – вспоминает Вэнс в мемуарах.

Он служил в морской пехоте и в Ираке – капралом в отделе по связям с общественностью. Учился в университете штата Огайо, Йельской юридической школе, где и начал писать книгу.

В 2017 году Вэнс начал работать в сфере венчурного капитала. A уже в 2019-м основал собственную венчурную компанию.

Справка Венчурный капитал – деньги инвестиционных фондов или фирм, специализирующихся на финансировании роста молодых компаний за вознаграждение посредством прибыли на акционерный капитал. Венчурный капитал – деньги инвестиционных фондов или фирм, специализирующихся на финансировании роста молодых компаний за вознаграждение посредством прибыли на акционерный капитал.

Женат на Уши Чилукури, с которой познакомился в Йельском университете на лекциях по праву, у них трое детей.

Вэнс и его жена, индианка (Фото: EPA-EFE/ALLISON DINNER EPA-EFE/ALLISON DINNER)

Уша – ребенок индийских иммигрантов, выросших в Сан-Диего. Она обучалась также в Кембридже. Работала клерком главы Верховного суда. Сейчас судебный юрист в обувной фирме.

В 2019-м BILD спросил канцлера Олафа Шольца о последнем, что довело его до слез. "Меня очень поразили мемуары Вэнса. Они о тяжелых условиях жизни детей из низшего класса в США", – ответил он.

В 2020-м, через неделю после президентских выборов, Netflix выпустил экранизацию мемуаров Вэнса, которую критика "разнесла".

Стaрт политики: "Боже, какой он идиот – Трамп"

За восемь лет в политике Вэнс претерпел драматическую трансформацию: от критики Трампа до ожесточенного поклонника MAGA (аббревиатура лозунга Трампа – Сделаем Америку снова большой, это трампистское движение) и рьяного защитника бывшего президента.

Во время выборов-2016 писал в Twitter о Трампе: "Боже, какой идиот".

"Колеблюсь между мнением, что Трамп – циничный мудак… или тем, что он Гитлер для Америки", – писал Вэнс.

Затем извинялся за такие слова и постепенно заслужил поддержку Трампа, что помогло ему попасть в Сенат в 2022-м.

"Сожалею, что ошибся по поводу этого парня, – заявил Джеймс Вэнс в 2021 году. – Считаю, он был хорошим президентом. Принял много хороших решений для людей и получил много незаслуженной критики. Он – лучший президент за мою жизнь".

Вэнс, справа от Трампа, во время выдвижения кандидатов от Республиканской партии в президенты и вице-президенты США (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

"Джей целует меня в задницу, так хочет поддержки", – заявил сам Трамп.

В медиа Вэнса поддерживает Такер Карлсон, известный украинцам по интервью с Путиным. Крупнейшим донором стал технологический инвестор Питер Тиль, пожертвовавший на кампанию Вэнса $10 млн.

"Мне безразлично, что произойдет с Украиной"

В Сенате Вэнс стал одним из самых больших критиков помощи Украине.

В том числе, сыграл центральную роль в попытках сорвать помощь в начале этого года. Хотя попытка провалилась, говорил журналистам: "Мы смогли достаточно четко донести Европе и остальному миру, что Америка не может давать деньги бесконечно".

Считает, что участие США в Украине не имеет "очевидного завершения или даже цели, относительно которой мы близки к достижению".

"Это смешно, что мы сосредоточены на границе в Украине. Надо быть честными, мне все равно, что произойдет с Украиной", – сказал он в апреле 2022-го.

В Сенате блокировал пакет помощи Украине на $60 млрд.

"Я голосовал против пакета. Я против любого предложения, чтобы США продолжали финансировать эту войну. Байден не смог сформулировать даже элементарные факты, что нужно Украине и как эта помощь изменит реальность на месте", – писал он в начале года.

Вэнс, справа от Трампа, во время выдвижения кандидатов от Республиканской партии в президенты и вице-президенты США (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

"У нас нет мощностей бесконечно поддерживать наземную войну в Восточной Европе. Европейские лидеры должны объяснить это своему населению. Как долго это продлится? Сколько будет стоить? Как должны производить оружие, необходимое для поддержки украинцев?" – говорил он в феврале на Мюнхенской конференции безопасности.

Украина, по его словам, должна занять оборонную позицию и вести переговоры с Россией. Вэнс считает, что провозглашенная президентом Владимиром Зеленским цель вернуть территории, захваченные Россией с 2014-го, невозможна. И упрекал администрацию Байдена за отказ от переговоров с Россией, назвав это "абсурдом".

Призвал сотрудничать с Путиным "для достижения мира".

"Ни разу я не говорил, что Путин – добрый и дружелюбный человек. Он человек с особыми интересами. США должны ответить этому лицу с особыми интересами", – предлагает Вэнс.

В Мюнхене умышленно пропустил встречу с Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой: "Не думаю, что узнаю от них что-нибудь новое".

Вэнс, справа от Трампа, во время выдвижения кандидатов от Республиканской партии в президенты и вице-президенты США (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

Вэнс критикует Европу за недостаточные расходы на оборону.

Один из высоких чиновников ЕС говорит, что назначение Вэнса станет катастрофой для Украины и для ЕС, поддерживающего Киев.