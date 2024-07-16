З'їзд Республіканської партії США 15 липня висунув Дональда Трампа кандидатом у президенти. Трамп, на життя якого 13 липня скоїли замах, приїхав на з'їзд з перев'язаним вухом. І оголосив кандидатуру віцепрезидента – сенатора Джеймса Девіда Венса.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

39-річний Венс виступає проти військової допомоги Україні та за так звані мирні переговори з Росією. LIGA.net перечитала DW, ВВС, NYT, Politico, The Hill – що про нього відомо: три факти.

"Іржавий пояс". Мати – залежна, батько покинув

Венс народився в Міддлтауні, штат Огайо, в так званому "іржавому поясі США". Мати Венса боролася з залежністю. Батько покинув сім’ю, коли Ді було 6 років. Виховували дідусь і бабуся, яких він із симпатією описав у мемуарах "Сільська елегія" у 2016-му.

Довідка "Іржавий пояс" – північно-західні штати, де з XIX ст. до 1970-х діяли металургійні комбінати, шахти, залізні рудники, автомобільні та шинні заводи. Після настання постіндустріальної епохи важка промисловість прийшла в занепад, сотні тисяч людей втратили роботу. "Іржавий пояс" – північно-західні штати, де з XIX ст. до 1970-х діяли металургійні комбінати, шахти, залізні рудники, автомобільні та шинні заводи. Після настання постіндустріальної епохи важка промисловість прийшла в занепад, сотні тисяч людей втратили роботу.

Обоє були прихильниками демократів. Сім’я жила в горах Аппалачі.

"Щоб зрозуміти мене, маєте зрозуміти, що в душі я шотландсько-ірландський горянин. Ця спадщина має багато хороших рис, але також багато поганих. Ми не любимо аутсайдерів або людей, які відрізняються від нас", – згадує Венс у мемуарах.

Він служив у морській піхоті та в Іраку – капралом у відділі зв’язків з громадськістю. Вчився в університеті штату Огайо, Єльській юридичній школі, де й почав писати книгу.

У 2017-му Венс почав працювати у сфері венчурного капіталу. A вже у 2019-му заснував власну венчурну компанію.

Довідка Венчурний капітал – гроші інвестиційних фондів чи фірм, що спеціалізуються на фінансуванні росту молодих компаній за винагороду у вигляді прибутку на акціонерний капітал. Венчурний капітал – гроші інвестиційних фондів чи фірм, що спеціалізуються на фінансуванні росту молодих компаній за винагороду у вигляді прибутку на акціонерний капітал.

Має дружину Уші Чілукурі, з якою познайомився в Єльському університеті на лекціях з права, і трьох дітей.

Венс і його дружина, індійка (Фото: EPA-EFE/ALLISON DINNER EPA-EFE/ALLISON DINNER)

Уша – дитина індійських іммігрантів, які виросли в Сан-Дієго. Вона навчалася також у Кембриджі. Працювала клерком голови Верховного суду. Зараз – судовий юрист у взуттєвій фірмі.

У 2019-му BILD запитав канцлера Олафа Шольца про останнє, що довело його до сліз. "Мене дуже вразили мемуари Венса. Вони про важкі умови життя дітей з нижчого класу в США", – відповів він.

У 2020-му, через тиждень після президентських виборів, Netflix випустив екранізацію мемуарів Венса, яку критика "рознесла".

Старт політики: "Боже, який він ідіот – Трамп"

За вісім років у політиці Венс зазнав драматичної трансформації: від критика Трампа до запеклого прихильника MAGA (абревіатура гасла Трампа – Зробимо Америку знову великою, це трампістський рух) та завзятого захисника колишнього президента.

Під час виборів-2016 писав у Twitter про Трампа: "Боже, який ідіот".

"Вагаюся між думкою, що Трамп – цинічний мудак… чи тим, що він Гітлер для Америки", – писав Венс.

Потім перепрошував за такі слова і поступово заслужив підтримку Трампа, що допомогло йому потрапити в Сенат у 2022-му.

"Шкодую, що помилився щодо цього хлопця, – заявив Джеймс Венс у 2021 році. – Вважаю, він був хорошим президентом. Прийняв багато хороших рішень для людей і отримав багато незаслуженої критики. Він – найкращий президент за моє життя".

Венс, праворуч від Трампа, під час висунення кандидатів від Республіканської партії в президенти і віцепрезиденти США (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

"Джей цілує мене в дупу, так хоче підтримки", – заявив сам Трамп.

У медіа Венса підтримує Такер Карлсон, відомий українцям за інтерв’ю з Путіним. Найбільшим донором став технологічний інвестор Пітер Тіль, який пожертвував на кампанію Венса $10 млн.

"Мені байдуже, що станеться з Україною"

У Сенаті Венс став одним із найбільших критиків допомоги Україні.

Зокрема, відіграв центральну роль у спробах зірвати допомогу на початку цього року. Хоча спроба провалилася, казав журналістам: "Ми змогли досить чітко донести Європі та решті світу, що Америка не може давати гроші безкінечно".

Вважає, що участь США в Україні не має "очевидного завершення чи навіть цілі, щодо якої ми близькі до досягнення".

"Це смішно, що ми зосереджені на кордоні в Україні. Треба бути чесними, мені байдуже, що станеться з Україною", - сказав він у квітні 2022-го.

У Сенаті блокував пакет допомоги Україні на $60 млрд.

"Я голосував проти пакета. Я проти будь-якої пропозиції, щоб США і далі фінансували цю війну. Байден не зміг сформулювати навіть елементарні факти, що потрібно Україні та як ця допомога змінить реальність на місці", – писав він на початку року.

Венс, праворуч від Трампа, під час висунення кандидатів від Республіканської партії в президенти і віцепрезиденти США (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

"У нас немає потужностей безконечно підтримувати наземну війну в Східній Європі. Європейські лідери повинні пояснити це своєму населенню. Як довго це триватиме? Скільки коштуватиме? Як маємо виробляти зброю, необхідну для підтримки українців?" – казав він у лютому на Мюнхенській безпековій конференції.

Україна, за його словами, має зайняти оборонну позицію та вести переговори з Росією. Венс вважає, що проголошена президентом Володимиром Зеленським ціль повернути території, захоплені Росією з 2014-го, неможлива. І дорікав адміністрації Байдена за відмову від переговорів з Росією, назвавши це "абсурдом".

Закликав співпрацювати з Путіним "для досягнення миру".

"Жодного разу я не говорив, що Путін – добра і доброзичлива людина. Він людина з особливими інтересами. США повинні відповісти цій особі з особливими інтересами", – пропонує Венс.

У Мюнхені навмисне пропустив зустріч з Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою: "Не думав, що дізнаюся від них щось нове".

Венс, праворуч від Трампа, під час висунення кандидатів від Республіканської партії в президенти і віцепрезиденти США (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

Венс критикує Європу за недостатні витрати на оборону.

Один із високих чиновників ЄС каже, що призначення Венса стане катастрофою для України і для ЄС, який підтримує Київ.