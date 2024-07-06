Самая населенная страна мира десятилетиями имела шанс повторить путь Китая и стать "фабрикой мира", – это прямой путь, чтобы вырваться из крайней бедности. Но случаем не воспользовалась.

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Теперь, когда КНР Си Цзиньпина стала основной угрозой для США, для экономики Индии открывается новая возможность. Фактически у нее есть на это 25 лет и только один шанс, пока ее население не состарилось.

Однако пока попытки перевести производство западных товаров в Индию хоть и происходят, но не столь массовые, как могли бы быть.

Почему Индия не может заместить Китай – коротко.

Большой побег американского бизнеса из Китая

Десятилетиями бренд игрушек Melissa&Doug из США опирался на фабрики в Китае. Но пандемия нарушила работу китайских фабрик. А вражда США и КНР подорвала промышленные преимущества Китая. Предыдущий президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайский импорт, а нынешний, Джо Байден, продолжил эту политику.

Однако Индия может повторить путь Китая в глобальном производстве.

Индийские рабочие на производственном подразделении бренда Nivia, ведущего производителя обуви и аксессуаров для спорта, 2 июня 2018 года (Фото: EPA-EFE/RAMINDER PAL SINGH)

Melissa&Doug перенесли часть производства в индийский город Большая Нойда и увидели, что завод производит качественные игрушки по ценам, аналогичным китайским, пишет The New York Times. Сейчас компания хочет производить в Индии 30% своей продукции.

Индия за последние годы успешно привлекла к себе производство Apple, Google и Samsung. Даже Илон Маск рассматривает строительство завода по производству электромобилей, пишет Le Monde.

Приход гигантов индийцы встретили с эйфорией. Средний класс, правительство, кинозвезды гордятся этим. 12-14% iPhone в мире сделаны в Индии. Экспорт смартфонов из страны удвоился за год и достиг $11 млрд.

Бренды, десятилетиями полагавшиеся преимущественно на китайские фабрики, теперь расширяют присутствие в Индии. Это может увеличить состояние страны, пропустившей производственный бум, лишивший бедности сотни миллионов людей в Японии, Южной Корее, Тайване, а затем – в Китае, Таиланде, Индонезии и Вьетнаме.

"Несмотря на то, что в Индии около 1 млрд рабочей силы, есть только 430 млн рабочих мест. Большинство занятых живут ненадежно. Поэтому рост экспорта может стать источником новых рабочих мест".

Премьер Нарендра Моди поддерживает промышленность и упрощает регулировку. Но заявлений больше, чем действий – производство составляет всего 13% экономики. Это меньше, чем 10 лет назад, когда Моди занял пост. Его склонность к авторитаризму и демонизация мусульманского меньшинства вызывают сомнения в способности решить проблемы.

За эти 10 лет, несмотря на то, что Индия строила порты и магистрали, ее базовая инфраструктура осталась неоднородной, что значительно усложняет движение сырья и продукции.

Работники фабрики в пригороде Нью-Дели, 2020 год (Фото: EPA-EFE/HARISH TYAGI)

Китай может похвастаться прекрасной инфраструктурой, способствующей дешевому производству – и в больших количествах.

Тем не менее Индия – на пороге того, чтобы захватить долю большого производственного пирога. В этот раз миссии страны помогает геополитика. В прошлом году во время опроса работающих в Китае американских компаний 40% заявили, что перемещают инвестиции в другие страны или планируют это из-за отношений США и КНР.

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Большинство компаний смотрели на Юго-Восточную Азию. Мексика тоже имеет возможности для дополнительных заказов – из-за близости к США и торгового договора с ними. Но "пропускная способность" этих стран ничтожна по сравнению с Китаем. Это ограничивает количество дополнительных предприятий, которые они могут принять. Они также зависимы от китайской промышленности по ключевым компонентам и сырью.

Индия имеет уникальное предложение рабочей силы, сырья и потенциал для развития цепочек поставок. Если кто-то сможет повторить роль Китая в производстве, то у Индии – самый большой шанс.

Страна, застрявшая в бедности

Еще в 1980-м Индия и Китай были примерно равны по ВВП – у обоих средний доход на жителя был $300 в год. За десятилетия после этого состояние китайцев резко возросло. Средний китаец зарабатывает более $13 000 в год, а индиец – $2700 (украинец, по данным IMF, – $5600).

Основная причина успеха Китая – производство. КНР производит 35% промышленных товаров мира, пишет NPR. Оно занимало центральное место в успехе практически каждой вырвавшейся из бедности нации.

"Индия отстает в производстве. Несмотря на то, что там живет 18% населения мира, она производит только 2-3% промышленных товаров мира. И этот процент почти не изменился с 1980-х".

Премьер Моди сделал производство центральной частью своей стратегии. По прогнозам, ВВП Индии в этом году вырастет на 6,5%.

По словам бывшего главы Центробанка Индии Рагурама Раджана, стране следует развиваться гораздо быстрее, чтобы иметь шансы вырваться из крайней бедности и безработицы, от которой страдает самая густонаселенная страна мира – более 1,4 млрд человек.

Индийская фабрика производит органические закуски, экспортируемые в 15 городов США (Фото: EPA-EFE/JAGADEESH NV)

Успеть за 25 лет: "точки соприкосновения" для Индии

Индия сейчас переживает то, что социологи называют "демографическим дивидендом" – в стране много молодежи и мало пожилых. Этот период будет длиться около 25 лет. Дальше население начнет стареть, меньше людей будет работать, больше – нуждаться в помощи от государства. Экономика замедлится, как это произошло со стареющим Китаем.

"Индии следующие 25 лет нужен значительно более высокий рост, чтобы стать богатой, прежде чем состарится. Если посмотрите на Китай в начале 2000-х, он рос на 10-14%. Индия теряет возможность. Несмотря на экономическое преимущество, у молодежи нет работы. Самые талантливые мигрируют за границу", – говорит он.

Стратегия индийского правительства на повторение пути КНР не сработает, потому что производство стало более конкурентным. Когда китайцы выходили на мировой рынок, то конкурировали с дорогой западной рабочей силой. Индия уже конкурирует с Бангладеш, Вьетнамом и Китаем.

В то же время, говорит Раджан, сфера услуг Индии чувствует себя все лучше и работает на глобальном рынке. Boeing, Victoria's Secret, Goldman Sachs и JP Morgan все чаще обращаются к индийцам за услугой. JP Morgan имеет 3000 юристов в Индии, заключающих контракты по миру.

Из-за взрывного роста удаленной работы после пандемии аутсорсинг услуг в Индии тоже возрос. Это дает стране шанс вырваться из шаблона развития под руководством производства и перескочить в сферу услуг, считает Раджан. Индийцы могут оказывать гораздо больше услуг жителям Запада в телемедицине, дизайне, консалтинге.

Так что миллиарды долларов, которые Нью-Дели вливает в производство, лучше потратить на улучшение плохо финансируемых школ и строительство качественных университетов. В Индии – большое количество англоязычных. Интернет позволяет предоставлять больше услуг дистанционно. А индийцы вполне готовы работать гораздо дешевле западных коллег.