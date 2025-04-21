На Пасху папа римский Франциск, несмотря на проблемы со здоровьем, поздравил верующих на площади святого Петра в Ватикане. На следующий день, 21 апреля, в 8:35 по киевскому времени он скончался. Понтифик запомнился либеральными реформами, поддержкой бедных и неоднозначными заявлениями, приравнивавшими жертв и агрессора войны в Украине.

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Папа Франциск был типичным представителем Глобального юга в своем отношении к Украине и России. Его преемником может стать представитель Азии или Африки, прогнозирует LIGA.net религиовед Тарас Антошевский.

Однако существует мнение, что консервативная часть американских католиков, близкая к трампистам MAGA, захочет повлиять на выбор будущего папы, говорит LIGA.net бывший министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин.

Кто может возглавить престол после Франциска, к чему здесь новообращенный католик – вице-президент США Джей Ди Вэнс и кто из украинцев будет выбирать папу – коротко.