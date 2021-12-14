Настало время стального кулака Европы. Новая история LIGA.net с генералами ЕС (анонс)

Европейский Союз должен создать армию, независимую от НАТО. Сначала 5000, а потом и 50 000 солдат на самой современной технике с лучшим оружием в руках заставят всю планету с уважением смотреть на ЕС. И сильнейший в мире экономический и политический блок наконец-то займет достойное место в мировой политике.

На первый взгляд, эти тезисы — хорошая основа для романа в жанре "политической фантастики". Но тон заявлений первых лиц ЕС и запущенные ими программы свидетельствуют, что проект европейской армии – гораздо ближе к реальности, чем может показаться.

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Идея евроармии появилась задолго до рождения ЕС. "Более или менее серьезными эти перспективы стали после Второй мировой, когда стало понятно, что новых войн у себя на территории Европа не переживет. Но подобного рвения, с которым в ЕС сегодня говорят о собственной военной силе, мы не видели уже десятки лет", – говорит LIGA.net генерал-лейтенант Дэвид Лики, бывший гендиректор Военного штаба ЕС.

Чтобы сделать это, у ЕС есть почти все необходимое: огромные экономические ресурсы, передовые технологии, налаженные каналы коммуникации и опыт десятилетий совместной работы в миротворческих миссиях и миссиях безопасности по всему миру. Если просто собрать военные силы стран-членов ЕС вместе, получится третья в мире армия – уступающая только США и России. Чего не хватает?

"Договариваться по вопросам торговли, образования и культуры оказалось значительно легче, чем по политике и особенно обороне. К тому же, над такими идеями нависает тень НАТО, а для многих это единственное необходимое решение безопасности", – объясняет LIGA.net генерал Михаил Костракос, бывший глава Военного комитета ЕС.

В 2021 году европейские чиновники говорили о планах создания военных сил ЕС больше, чем за последние восемь лет вместе взятые. Это может означать, что внутри ЕС назревают серьезные изменения.

Вместе с европейскими генералами, возглавлявшими высшие военные структуры ЕС, и ведущими экспертами LIGA.net попыталась выяснить, удастся ли Европейскому Союзу создать собственную армию и как военные проекты Брюсселя повлияют на мир и Украину.

Это анонс материала. Полный текст будет разослан подписчикам LIGA.net в субботу, 18 декабря. Хотите тоже получить эту историю? Оформите подписку "Партнер" . Помимо доступа к спецтекстам, мы также будет каждую неделю в воскресенье присылать вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты от лучших медиа. И отключим показ рекламы.

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