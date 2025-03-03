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У новому випуску:

- Ринкова непевність. Інвестори непокояться за стабільність на Волл-стріт після ініціатив Дональда Трампа (Politico)

- Сірий кардинал Путіна. Костянтин Малофєєв: справжній розум російського диктатора (Business Insider)

- Назад до Європи. Після Brexit заявки британців на громадянство Ірландії досягли піка (Financial Times)

- Пограбування нових часів. Як північнокорейським хакерам вдалося викрасти $1,5 млрд у криптовалюті (ArsTechnica)

- Чайний дефіцит. Японія намагається захистити свій чай матча через різке зростання світового попиту (The Japan Times)

- Не коров’ячий метеоризм. Вчені відкрили нове несподіване джерело надходження метану до атмосфери (Earth.com)

- Земля дивних кордонів. Чому велика кількість африканських країн мають такі незвичні межі (Al Jazeera)

- 80 слів для льоду. Яке воно — життя у Гренландії (National Geographic)

- "Помста" Гантінгтона. Теорія філософа та соціолога Самуеля Гантінгтона про так зване зіткнення цивілізацій не була невірною — вона була передчасною (Foreign Policy)

- Той, кому не вдалося. У віці 93 років помер Клінт Гілл, агент Секретної служби США, який намагався врятувати Джона Кеннеді (The Washington Post).