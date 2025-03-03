Хочете читати історії, які обговорює весь світ? Ставайте донатором на суму від 100 грн/місяць або підпишіться на BuyMeACoffe на будь-яку суму. І зустрічайте переказ кращих історій щотижня (ми також вимкнемо для вас показ реклами та додамо до чату з редакцією).

У новому випуску:

- Ринкова непевність. Інвестори непокояться за стабільність на Волл-стріт після ініціатив Дональда Трампа (Politico)

- Сірий кардинал Путіна. Костянтин Малофєєв: справжній розум російського диктатора (Business Insider)

- Назад до Європи. Після Brexit заявки британців на громадянство Ірландії досягли піка (Financial Times)

- Пограбування нових часів. Як північнокорейським хакерам вдалося викрасти $1,5 млрд у криптовалюті (ArsTechnica)

- Чайний дефіцит. Японія намагається захистити свій чай матча через різке зростання світового попиту (The Japan Times)

- Не коров’ячий метеоризм. Вчені відкрили нове несподіване джерело надходження метану до атмосфери (Earth.com)

- Земля дивних кордонів. Чому велика кількість африканських країн мають такі незвичні межі (Al Jazeera)

- 80 слів для льоду. Яке воно — життя у Гренландії (National Geographic)

- "Помста" Гантінгтона. Теорія філософа та соціолога Самуеля Гантінгтона про так зване зіткнення цивілізацій не була невірною — вона була передчасною (Foreign Policy)

- Той, кому не вдалося. У віці 93 років помер Клінт Гілл, агент Секретної служби США, який намагався врятувати Джона Кеннеді (The Washington Post).

Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку
Уже подписались?
Джон Кеннедидональд трампвладимир путинафрикакриптовалютаяпониягренландияУолл-стритконстантин малофеев