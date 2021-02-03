Вчера, 2 февраля, в России оппозиционера Алексея Навального приговорили к трем с половиной годам тюрьмы. Его отравление, арест и посадка – сигнал всем россиянам: "Не рыпайтесь, а то с вами будет хуже", говорят опрошенные LIGA.net аналитики. При этом они уверены, что режим Путина лишь создает себе проблемы с общественностью и силовиками, влияние которых значительно возросло.

Как проходил суд над Навальным, что означает его арест и как могут развиваться события в России – разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 2 февраля в Московском городском суде состоялось заседание о замене условного срока Алексея Навального на реальный по делу компании Ив-Роше: в 2014-м Навального и его брата признали виновными в легализации преступных средств и мошенничестве. Алексей получил условный срок. Вину он отрицает, называя дело политическим преследованием. ЕСПЧ признал приговор российского суда несправедливым: РФ даже заплатила Навальному компенсацию около 22 000 евро, но решение не отменила.

Обвинение мотивировало требование "нарушением правил испытательного срока; свободным передвижением по Германии и занятиями спортом": Навальный якобы не отмечался, а его местонахождение после 24 сентября 2020-го было неизвестно (23 сентября его выписали из берлинской больницы). Абсурдности ситуации добавляет факт, что в Берлине оппозиционер оказался из-за отравления ядом из семейства "Новичок": убить его пытались сотрудники ФСБ РФ, следует из расследования Вellingcat. Политик уверяет, что после выписки из больницы он проходил амбулаторное лечение, о чем уведомил власти.

Прокуратура уверена: Навальный "злостно уклонился от обязанностей". Сам политик говорит, что маниакальное упорство, с которым государство требует его посадить, продиктовано "ненавистью и страхом" Путина. В итоге суд приговорил Навального к трем с половиной годам колонии. Когда суд вынес приговор, улицы Москвы заполонили несколько тысяч протестующих. В штабе политика призвали их выйти на Манежную площадь, но полиция не дала им этого сделать – людей жестко задерживали и избивали. По всей России задержали более 1400 человек.

Нападение на журналиста Федора Худоркомова. Он пытался узнать, за что ОМОНовцы бьют другого человека и в итоге спровоцировал их агрессию.



Видео: Андрей Новичков / @sotavision. pic.twitter.com/B3aQMQCUm4 — SOTA (@SotaVision) February 2, 2021

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Развитые демократические страны моментально отреагировали на решение суда, призвав освободить Навального. В Amnesty International считают, что мстя оппозиционеру, власти РФ уничтожили остатки справедливости: "Приговор показывает истинное лицо российских властей, похоже, намеренных арестовывать любого, кто осмелится выступить против их преступлений".

Россия явно не хочет сама уважать права человека и свободы. Значит, Россию нужно заставить их уважать, – заявляет глава МИД Дмитрий Кулеба

Украина тоже поддержала оппозиционера, несмотря на его слова о незаконно оккупированном Крыме (осенью 2014-го он заявил, что "Крым останется частью РФ и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины"). Глава МИД Дмитрий Кулеба называет происходящее в РФ новым "рекордом" произвола: "Россия явно не хочет сама уважать права человека и свободы. Значит, Россию нужно заставить их уважать. Это задача международного сообщества".

Политически мотивированное решение суда против Навального – это не только еще одно свидетельство продолжающегося "закручивания гаек", но и жест для Запада и всех россиян. "Это сигнал тем, кто посмотрел видео и узнал, что у Путина есть дворец, слышал что-то о протестах. Этим гражданам сказали: "Не рыпайтесь, а то с вами будет так же или еще хуже", – говорит LIGA.net профессор университета Хельсинки, политолог Владимир Гельман.

Основное последствие этих событий в РФ, считает он, – усиление силового аппарата, "становящегося главной опорой властей": "Политическое руководство страны все больше становится заложником силовиков, дальнейшее усугубление этой ситуации рискованно для них. Рано или поздно, но силовой аппарат может избавиться от политического руководства и пытаться рулить самостоятельно".

Этот тюремный срок становится символом всемогущества действующей власти, – считает политолог Иван Преображенский

"Посадка Навального – это продолжение зачистки политического поля", – говорит LIGA.net кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. По его мнению, пока в России идет достройка тоталитарной системы, нужно, чтобы "общество не успело опомниться, и постоянно были поводы запугивать его силой". "Эта история обернется для РФ точечными санкциями против окружения Путина и его "кошельков", но глубже конфликт с Западом не станет из-за экономических интересов. Внутриполитическое последствие – Навального и его соратников исключают из политической игры, а "тюремный срок становится символом всемогущества действующей власти".

Режим в России обречен. Люди ужаснулись, увидев его истинное лицо, – говорит российский историк Андрей Зубов

Действия Путина продиктованы страхом перед потерей власти, но теперь он лишь ухудшил ситуацию, заявляет LIGA.net российский историк Андрей Зубов. "Он видит в Навальном реального соперника. 20 лет "вытаптывали поляну", чтобы не было альтернативы. Теперь любой человек в России, нравится ему Алексей или нет, скажет, что альтернатива Путину есть – это Навальный".

"Режим в России обречен, а люди ужаснулись, увидев его истинное лицо", – говорит историк. "Лукашенко пока держится, поскольку ему помогал Путин. Но РФ никто так не поддержит... Путин становится никому не нужным. Люди, думавшие, что благодаря ему они сохраняют деньги, влияние и власть, поняли, что он их этого лишает из-за своей одиозности... Они будут от него отходить, а без сторонников он ничего не сможет".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Соратники Навального из Фонда борьбы с коррупцией обещают и дальше организовывать акции протеста в поддержку политика. Его адвокаты подадут апелляцию на решение суда. Насколько их действия будут успешными, сказать тяжело. Из тюрьмы Навальный должен выйти осенью 2023 года – то есть к началу избирательной кампании президентских выборов, которые состоятся весной 2024-го.

Магия сроков, как и магия выборов, ничего не значат в России, – объясняет Зубов

Зубов считает: "Навальный выйдет или намного раньше срока, или намного позже, если народ не сможет его освободить и Путин останется у власти". "Магия сроков, как и магия выборов, ничего не значат в России. Важно, кто победит в этой борьбе: общество, стремящееся к восстановлению демократии, или диктатор, который хочет сделать свое правление вечным, передав его близким после смерти".

Планы Навального об участии в следующих президентских выборах пока неизвестны. "Если будут свободные выборы, то трудно сказать, кто победит. Очевидно, что в такой гонке Путин участвовать уже не будет. Если не будет свободных выборов, то Навального и близко не подпустят к победе", – говорит Зубов.

Похожего мнения придерживается и Гельман: "Шанс избавиться от Путина точно есть. Но он связан с другими процессами. Если конкурентные выборы и произойдут в России, то в них Путин, скорее всего, уже не будет участвовать. Если сложится так, что режим доживет тихо и спокойно до 2024-го, то он будет пытаться проводить выборы без реальной конкуренции".

Навальный понимает, что ориентироваться на выборы смысла нет, говорит Преображенский, поскольку это фикция: "Добровольно от власти Путин не откажется, а если и соберется организовать транзит, то сделает это до 2024-го... В авторитарных и тоталитарных режимах власть берут тогда, когда она созрела, а не когда назначены выборы". При этом он уточняет, что шансы стать президентом у Навального есть, ведь он самый активный и известный политик после Путина.

Эксперты расходятся во мнении, как будет развиваться протестная активность в связи со сроком Навального: одни говорят, что спрогнозировать реакцию трудно, другие уверены – митинги активизируются.

"Майдан в Украине начался с избиения студентов в ноябре 2013-го. И потом выступили их старшие братья, родители и родственники. Я думаю, что то же самое ожидает нас", – говорит Зубов.

Читайте также: Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.