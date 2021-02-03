UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Тема дня | "Навальный еще может стать президентом". Зачем Путин посадил оппозиционера №1. Что дальше?

Владимир Путин и Алексей Навальный (Коллаж - LIGA.net)
03.02.2021, 18:00

Российского оппозиционера Алексея Навального посадили в тюрьму. Что это значит и как события в РФ будут развиваться дальше – объясняет LIGA.net

Вчера, 2 февраля, в России оппозиционера Алексея Навального приговорили к трем с половиной годам тюрьмы. Его отравление, арест и посадка – сигнал всем россиянам: "Не рыпайтесь, а то с вами будет хуже", говорят опрошенные LIGA.net аналитики. При этом они уверены, что режим Путина лишь создает себе проблемы с общественностью и силовиками, влияние которых значительно возросло.

Как проходил суд над Навальным, что означает его арест и как могут развиваться события в России  – разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 2 февраля в Московском городском суде состоялось заседание о замене условного срока Алексея Навального на реальный по делу компании Ив-Роше: в 2014-м Навального и его брата признали виновными в легализации преступных средств и мошенничестве. Алексей получил условный срок. Вину он отрицает, называя дело политическим преследованием. ЕСПЧ признал приговор российского суда несправедливым: РФ даже заплатила Навальному компенсацию около 22 000 евро, но решение не отменила.

Обвинение мотивировало требование "нарушением правил испытательного срока; свободным передвижением по Германии и занятиями спортом": Навальный якобы не отмечался, а его местонахождение после 24 сентября 2020-го было неизвестно (23 сентября его выписали из берлинской больницы). Абсурдности ситуации добавляет факт, что в Берлине оппозиционер оказался из-за отравления ядом из семейства "Новичок": убить его пытались сотрудники ФСБ РФ, следует из расследования Вellingcat. Политик уверяет, что после выписки из больницы он проходил амбулаторное лечение, о чем уведомил власти. 

Прокуратура уверена: Навальный "злостно уклонился от обязанностей". Сам политик говорит, что маниакальное упорство, с которым государство требует его посадить, продиктовано "ненавистью и страхом" Путина. В итоге суд приговорил Навального к трем с половиной годам колонии. Когда суд вынес приговор, улицы Москвы заполонили несколько тысяч протестующих. В штабе политика призвали их выйти на Манежную площадь, но полиция не дала им этого сделать – людей жестко задерживали и избивали. По всей России задержали более 1400 человек.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Развитые демократические страны моментально отреагировали на решение суда, призвав освободить Навального. В Amnesty International считают, что мстя оппозиционеру, власти РФ уничтожили остатки справедливости: "Приговор показывает истинное лицо российских властей, похоже, намеренных арестовывать любого, кто осмелится выступить против их преступлений". 

Россия явно не хочет сама уважать права человека и свободы. Значит, Россию нужно заставить их уважать, – заявляет глава МИД Дмитрий Кулеба

Украина тоже поддержала оппозиционера, несмотря на его слова о незаконно оккупированном Крыме (осенью 2014-го он заявил, что "Крым останется частью РФ и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины"). Глава МИД Дмитрий Кулеба называет происходящее в РФ новым "рекордом" произвола: "Россия явно не хочет сама уважать права человека и свободы. Значит, Россию нужно заставить их уважать. Это задача международного сообщества". 

Политически мотивированное решение суда против Навального – это не только еще одно свидетельство продолжающегося "закручивания гаек", но и жест для Запада и всех россиян. "Это сигнал тем, кто посмотрел видео и узнал, что у Путина есть дворец, слышал что-то о протестах. Этим гражданам сказали: "Не рыпайтесь, а то с вами будет так же или еще хуже", – говорит LIGA.net профессор университета Хельсинки, политолог Владимир Гельман.

Основное последствие этих событий в РФ, считает он, – усиление силового аппарата, "становящегося главной опорой властей": "Политическое руководство страны все больше становится заложником силовиков, дальнейшее усугубление этой ситуации рискованно для них. Рано или поздно, но силовой аппарат может избавиться от политического руководства и пытаться рулить самостоятельно".

Этот тюремный срок становится символом всемогущества действующей власти, – считает политолог Иван Преображенский

"Посадка Навального – это продолжение зачистки политического поля", – говорит LIGA.net кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. По его мнению, пока в России идет достройка тоталитарной системы, нужно, чтобы "общество не успело опомниться, и постоянно были поводы запугивать его силой". "Эта история обернется для РФ точечными санкциями против окружения Путина и его "кошельков", но глубже конфликт с Западом не станет из-за экономических интересов. Внутриполитическое последствие – Навального и его соратников исключают из политической игры, а "тюремный срок становится символом всемогущества действующей власти".

Режим в России обречен. Люди ужаснулись, увидев его истинное лицо, – говорит российский историк Андрей Зубов

Действия Путина продиктованы страхом перед потерей власти, но теперь он лишь ухудшил ситуацию, заявляет LIGA.net российский историк Андрей Зубов. "Он видит в Навальном реального соперника. 20 лет "вытаптывали поляну", чтобы не было альтернативы. Теперь любой человек в России, нравится ему Алексей или нет, скажет, что альтернатива Путину есть – это Навальный".

"Режим в России обречен, а люди ужаснулись, увидев его истинное лицо", – говорит историк. "Лукашенко пока держится, поскольку ему помогал Путин. Но РФ никто так не поддержит... Путин становится никому не нужным. Люди, думавшие, что благодаря ему они сохраняют деньги, влияние и власть, поняли, что он их этого лишает из-за своей одиозности... Они будут от него отходить, а без сторонников он ничего не сможет".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Соратники Навального из Фонда борьбы с коррупцией обещают и дальше организовывать акции протеста в поддержку политика. Его адвокаты подадут апелляцию на решение суда. Насколько их действия будут успешными, сказать тяжело. Из тюрьмы Навальный должен выйти осенью 2023 года – то есть к началу избирательной кампании президентских выборов, которые состоятся весной 2024-го.

Магия сроков, как и магия выборов, ничего не значат в России, – объясняет Зубов

Зубов считает: "Навальный выйдет или намного раньше срока, или намного позже, если народ не сможет его освободить и Путин останется у власти". "Магия сроков, как и магия выборов, ничего не значат в России. Важно, кто победит в этой борьбе: общество, стремящееся к восстановлению демократии, или диктатор, который хочет сделать свое правление вечным, передав его близким после смерти".

Планы Навального об участии в следующих президентских выборах пока неизвестны. "Если будут свободные выборы, то трудно сказать, кто победит. Очевидно, что в такой гонке Путин участвовать уже не будет. Если не будет свободных выборов, то Навального и близко не подпустят к победе", – говорит Зубов.

Похожего мнения придерживается и Гельман: "Шанс избавиться от Путина точно есть. Но он связан с другими процессами. Если конкурентные выборы и произойдут в России, то в них Путин, скорее всего, уже не будет участвовать. Если сложится так, что режим доживет тихо и спокойно до 2024-го, то он будет пытаться проводить выборы без реальной конкуренции". 

Навальный понимает, что ориентироваться на выборы смысла нет, говорит Преображенский, поскольку это фикция: "Добровольно от власти Путин не откажется, а если и соберется организовать транзит, то сделает это до 2024-го... В авторитарных и тоталитарных режимах власть берут тогда, когда она созрела, а не когда назначены выборы". При этом он уточняет, что шансы стать президентом у Навального есть, ведь он самый активный и известный политик после Путина.

Эксперты расходятся во мнении, как будет развиваться протестная активность в связи со сроком Навального: одни говорят, что спрогнозировать реакцию трудно, другие уверены – митинги активизируются.

"Майдан в Украине начался с избиения студентов в ноябре 2013-го. И потом выступили их старшие братья, родители и родственники. Я думаю, что то же самое ожидает нас", – говорит Зубов.  

Читайте также: Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима – видео

Владислав Сердюк

журналист LIGA.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
алексей навальный

Комментарии

Последние новости
 