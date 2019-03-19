Назарбаев - все. Что известно об отставке президента Казахстана

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев добровольно покинул пост президента страны. Ждать ли Казахстану демократических выборов и смены политических элит - коротко рассказывает LIGA.net.

Что случилось. Во время ежегодного послания на главных телеканалах Казахстана Назарбаев объявил о сложении полномочий главы республики. "В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", - сказал он. И добавил, что хочет обеспечить приход к власти "нового поколения". Самому Назарбаеву - 78 лет.

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Обязанности президента по конституции до следующих выборов ложатся на спикера Сената Касым-Жомарт Токаева. Назарбаев считает его "человеком, которому мы можем доверить управление Казахстаном". После окончания выступления Назарбаев на камеры подписал указ о сложении президентских полномочий. Теперь Токаев должен принести присягу в парламенте, чтобы по закону временно возглавить страну.

Отставка Назарбаева вступит в силу 20 марта. Бессменный лидер не оставляет государственную власть полностью, а будет пожизненно возглавлять совет безопасности республики и входить в орган контроля - конституционный совет, состоящий из семи членов. За Назарбаевым остается также еще одна должность: он продолжает возглавлять партию власти Нур Отан.

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Очевидно, Назарбаев готовил свою отставку. Конституционный суд республики в прошлом году дал толкование статье Конституции, как именно президент может покинуть должность. Ранее в стране не было предусмотрено такое добровольное сложение полномочий. Суд постановил, что президент имеет право на свободу труда и выбор рода деятельности. Эта трактовка фактически развязала Назарбаеву руки.

Почему это важно. Назарбаев считается одним из двух авторитарных правителей постсоветского пространства, на которых опирается российский президент Владимир Путин (второй - президент Беларуси Александр Лукашенко, у власти он с 1994 года - ред).

Также Назарбаев - первый правитель на постсоветском пространстве, который добровольно покинул президентский пост. Он бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. Это рекорд по времени пребывания у власти среди бывших советских республик. Его переизбирали четыре раза, последний - в 2015 году. По официальной информации, он получил 97% голосов избирателей.

Следующие президетские выборы должны были состояться в 2020 году.

Что дальше. Бывший сотрудник одной из западных экспертных организаций, работающей в Центральной Азии рассказал LIGA.net, что сам факт отрешения Назарбаева от власти - еще не повод ждать демократических преобразований в Кахастане. Из соображений безопасности собеседник решил не называть своего имени.

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"Назарбаев будет держать руку на пульсе посредством своих полномочий в Совете безопасности и как лидер нации. К этому шло (к отставке - ред), и каждый раз, когда объявляли об очередном обращении к народу - все этого и ждали", - говорит эксперт.

"Система настолько не может самостоятельно функционировать без вмешательства Назарбаева, что мы еще долго будем ощущать присутствие первого президента во многих сферах. Но это знак того, что, возможно, элиты пришли к какому-то консенсусу", - добавил он.

Эксперт-международник Сергей Данилов рассказал LIGA.net, что сейчас даже не видно, кто может стать преемником Назарбаева. "Такие разговоры идут в стране 15 лет среди элит, но ответа нет. Назарбаев пережил столько политических кризисов, что элиты пришли к решению ждать его смерти. А уже потом вернуться к этому разговору", - говорит эксперт.

По его мнению, полноценных демократических выборов в стране не будет. Назарбаев остается главным арбитром в стране. И только те, кто проявит к нему лояльность, смогут выдвинуть кандидатуру на пост президента Казахстана.

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