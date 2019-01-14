"Ненастоящий поляк". За что убили мэра Гданьска

53-летний мэр Гданьска Павел Адамович 20 лет занимал свою должность и был популярным городским главой. Он представлял оппозиционную партию Гражданская платформа. В последнее время стал объектом ненависти политических оппонентов и лояльных к власти медиа. Летом прошлого года радикалы провозгласили ему "Акт политической смерти", где назвали его "ненастоящим поляком, благосклонным к другим нациям".

Убийство мэра, считает украинский историк Александр Зинченко, стало следствием роста ненависти к либеральным ценностям у части общества. Теперь же имеющийся раскол усугубится перед парламентскими выборами. Как это произошло и что теперь изменится в Польше коротко в материале LIGA.net.

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С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Нападение было совершено 13-го января во время благотворительного концерта. 27-летний мужчина беспрепятственно попал на сцену и нанес чиновнику три удара ножом. Ранения пришлись в область сердца, брюшной полости и диафрагмы. После атаки, мэра в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.

После нанесения ударов преступник остался на сцене, поднимал руки и выкрикивал со сцены, что он отомстил Адамовичу за несправедливое осуждение, когда партия Адамовича возглавляла правительство. "Убийца был счастлив от содеянного. Он не выглядел агрессивным нападавшим", - говорит представитель полиции.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Операция по спасению градоначальника длилась около пяти часов. Потерпевшему перелили 22 литра донорской крови, но это не помогло - Адамович скончался. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда взяли под контроль расследование инцидента. Первые лица лично информировали о состоянии Адамовича.

Позже полиция установила, что нападавший попал на мероприятие как представитель прессы. Им оказался ранее судимый грабитель банков Стефан Уилмонт. Ранее суд приговорил его к пяти годам тюрьмы за кражу 15 тысяч злотых (около четырех тысяч долларов).

Момент нападения зафиксировали несколько очевидцев. Соответствующие ролики попали в сеть. Охрана только через несколько минут повалила убийцу и прервала его выкрики. Полиция продолжает расследование и хочет понять, как убийца смог так близко подойти к мэру. Также проводится экспертиза психического состояния убийцы.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Убийство видного представителя оппозиционной партии усилит раскол польского общества. По мнению международника Евгения Магды, поляки четко делятся на сторонников правых консерваторов из партии Право и справедливость и либерально настроенных граждан, ориентированных на Гражданскую платформу. По его словам, четкое расслоение продемонстрировали недавние местные выборы. "Что может произойти за девять месяцев до парламентских выборов еще неясно", - говорит Магда.

Украинский историк Александр Зинченко добавляет, что в Польше вырос уровень ненависти и вербального насилия в последние несколько лет. "Рано или поздно вербальное насилие должно было превратиться в насилие физическое", - утверждает он. Перед нападением на мэра Адамовича в Польше было достаточно преступлений на почве насилия против "иных". По его словам, в польской истории уже была подобная история - убийство первого президента Польши Габриэля Нарутовича. Оба убийства были мотивированы ненавистью к либерализму.

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Зинченко утверждает, что убийство Адамовича плохо скажется на украинско-польских отношениях. Польша для Украины - стратегический союзник в Европе. "Наша страна заинтересована в сильной, а не ослабленной внутренним конфликтом Польше. Слабая Польша с расколотым мировоззренчески обществом - это худший вариант для Украины", - считает историк.

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