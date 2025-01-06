Ножи самураев, Конец Boeing 747, Трамп готовит операцию "Аврора". Лучшие истории мира
У новому випуску:
- Депортація: продовження. Ініціатива Дональда Трампа влаштувати масову депортацію нелегалів не нова для США (Politico)
- Прощавай, "Джамбо". Світові авіалінії починають відмовлятися від культового авіалайнера Boeing 747 (Business Insider)
- Кава під загрозою. Кенійські фермери б’ють на сполох через низький урожай, спричинений змінами клімату (BBC)
- Дивний президент. Що виділяло Джиммі Картера з-поміж інших американських лідерів (The Atlantic)
- П’яний океан. Мексика не може продати близько 500 мільйонів літрів текіли через спад попиту (Financial Times)
- Острів без котів. Знаменита туристична родзинка Японії стикається з "демографічною кризою" (The Guardian)
- Гостра, як лезо, краса. Тонкий процес виготовлення унікальних японських ножів (Serious Eats)
- Нові таємниці Стародавнього Єгипту. 10 нових дивовижних археологічних відкриттів 2024 року (Live Science)
- Алкоголь лікувальний. Класичний коктейль, який рятував британських солдатів від малярії (The Takeout)
- Не королівська поведінка. Чому американці так і не полюбили принца Гаррі та його дружину Меган (New York Post).