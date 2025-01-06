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У новому випуску:

- Депортація: продовження. Ініціатива Дональда Трампа влаштувати масову депортацію нелегалів не нова для США (Politico)

- Прощавай, "Джамбо". Світові авіалінії починають відмовлятися від культового авіалайнера Boeing 747 (Business Insider)

- Кава під загрозою. Кенійські фермери б’ють на сполох через низький урожай, спричинений змінами клімату (BBC)

- Дивний президент. Що виділяло Джиммі Картера з-поміж інших американських лідерів (The Atlantic)

- П’яний океан. Мексика не може продати близько 500 мільйонів літрів текіли через спад попиту (Financial Times)

- Острів без котів. Знаменита туристична родзинка Японії стикається з "демографічною кризою" (The Guardian)

- Гостра, як лезо, краса. Тонкий процес виготовлення унікальних японських ножів (Serious Eats)

- Нові таємниці Стародавнього Єгипту. 10 нових дивовижних археологічних відкриттів 2024 року (Live Science)

- Алкоголь лікувальний. Класичний коктейль, який рятував британських солдатів від малярії (The Takeout)

- Не королівська поведінка. Чому американці так і не полюбили принца Гаррі та його дружину Меган (New York Post).