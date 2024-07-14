В США во время предвыборного митинга произошло покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа. Снайпер, стрелявший со 140 м, ликвидирован. Погиб еще один человек, двое в тяжелом состоянии.

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В Америке богатая история политических покушений и убийств. Это покушение придаст рейтингу Трампу и повлияет на избирательную кампанию.

LIGA.net собрала коротко, что писали об этом ведущие СМИ.

CNN: Ужасная глава в политике США

Попытка убийства Трампа открывает темную главу в проклятой истории Америки о политическом насилии, пишет CNN.

Покушение за несколько дней до того, как Трампа выдвинут в президенты от Республиканской партии – это прямое нападение на демократию и право каждого американца выбирать себе лидера.

Киллер промахнулся буквально на несколько сантиментов. Фото Трампа с окровавленным ухом и щекой, с приподнятым кулаком на фоне американского флага – мгновенно стало культовым.

Окровавленный Трамп после покушения (Фото: EPA-EFE/DAVID MAXWELL)

Хотя Трамп и не президент, его ранение подчеркивает постоянную угрозу, нависающую над президентской должностью и теми, кто на нее баллотируется. Джо Байден – 46-й президент. Четверо его предшественников были убиты. В последний раз – Джон Кеннеди в 1963-м.

Покушение на Трампа сопоставимо с убийством кандидата от Демократической партии Роберта Кеннеди в 1968-м. В том же году убили борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга.

С тех пор политическое насилие практически не прекращалось.

В 2011-м конгрессмен-демократ Габриэль Гиффордс получил повреждение головного мозга, когда ему попали в голову. Всего во время нападения погибли шесть человек.

В 2017-м вооруженный мужчина открыл стрельбу на тренировке по бейсболу Республиканской партии, застрелив четырех.

Страна помнит атаку фанатиков Трампа на Капитолий 6 января 2021 года.

Субботние события добавили еще один нестабильный элемент в дикий год выборов, когда 81-летний Байден, старейший президент в истории США, борется за сохранение своей кандидатуры после катастрофических дебатов с экс-президентом, 78-летним Трампом.

Охрана уносит Трампа (Фото: EPA-EFE/DAVID MAXWELL)

Большинство лидеров и политических деятелей из обоих лагерей быстро осудили покушение. Но теперь среди поклонников имидж Трампа как "бойца, постоянно подвергающегося атаке врагов", укоренится еще глубже.

The Economits: Трамп пережил попытку убийства

Это самое серьезное политическое покушение в США от времени, когда в Рональда Рейгана стреляли и тяжело ранили в 1981-м, пишет The Economist.

Последние несколько недель в мире Трампа царил триумф. С момента провала Байдена на дебатах демократы агонизировали над жизнеспособностью его переизбрания на второй срок. Трамп был относительно тихим, пока демократы рвали себя в клочья.

Трамп – фаворит на выборах в США. Покушение может повысить его авторитет: преданность поклонников будет еще больше.

Секретная служба охраны упустила снайпера (Фото: EPA-EFE/DAVID MAXWELL)

Байден агитировал, что баллотируется, чтобы спасти демократию от диктатуры Трампа. Республиканцы на фоне этих заявлений рисовали самого Байдена коррумпированным преступником. После стрельбы сенатор Джеймс Вэнс, который может быть вице-президентом Трампа, написал, что риторика Байдена "прямо привела к попытке убийства".

Байден борется за политическую жизнь, изображая себя повстанцем против правления своей партии после дебатов. Теперь внимание СМИ переместится от его борьбы к Трампу, лишая бунт против Байдена внимания, необходимого для успеха на выборах.

The Guardian: Нужны холодные головы

Люди на перифериях, – правых и левых, хотят, – чтобы гражданская война сожгла Америку, чтобы "начать заново" на ее обломках, пишет в The Guardian исследовательница дезинформации Аманда Роджерс.

Соцсети после покушения мгновенно заполонили преувеличение, ложь, теории заговора и чепухи. Комментарии варьировались от предположений правых, что Байден лично подстрекал к этому, до предположений левых, что это обман для повышения рейтинга Трампа.

Разумные вопросы – секретная служба что-то упустила в организации митинга, превращаются в сговор – умышленно ли Байден не обеспечил компетентную защиту Трампа.

Эмоциональной природой момента манипулируют, чтобы подтвердить свои предубеждения, сильные эмоции страха и тревог.

ФБР идентифицировало убитого 20-летнего стрелка – Томаса Мэтью Крукса. Полиция обнаружила на месте происшествия винтовку.

The Times: Вызывающее, забрызганное кровью лицо

Рейган был последним президентом, которого поразил пуля. Джон Гинкли выстрелил в него у гостиницы Hilton, и Рейган приблизился к смерти, когда пуля остановилась в нескольких сантиметрах от сердца.

Трамп был также близок к смерти. Несколько сантиметров означали бы историю, похожую на выстрел, попавший в голову Кеннеди.

Попытка убийства породила многочисленные знаковые образы. В случае Трампа – кулак и окровавленное лицо и крик: "Бейтесь! Боритесь!"

Ранен после покушения Трамп (Фото: EPA-EFE/DAVID MAXWELL)

В год и без того сложных выборов эти фото и видео с окровавленным лицом избирательный штаб будет воспроизводить снова и снова, чтобы поддержать имидж Трампа как мужественного, непобедимого героя.

Но популярность Рейгана лишь кратковременно повысилась после того, как он стоически и радушно переносил ранения.

Слова политических лидеров в этот горячий момент имеют решающее значение. Трамп не знает умеренности. Его поклонники возмущены. Кем он выйдет из больницы – государственным деятелем или бунтовщиком?

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Многие американцы уже были на грани того, что выборы могут привести к насилию. Позиция Трампа еще направит поведение его фанатиков на фоне ощущения несправедливости, направленной против Байдена, секретной службы и "глубинного государства".

Энтузиазм и решительность республиканцев прийти на выборы возрастут.

Рейган чувствовал, что его жизнь спасена ради цели: "Я был так близок к смерти, что чувствовал, что должен сделать все в те годы, которые Бог дал мне, чтобы уменьшить угрозу ядерной войны".

Обнаружит ли Трамп подобное ощущение жизненной цели?

The Atlantic: Ужасная эра политического насилия

Президенты Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям Мак-Кинли и Джон Кеннеди были убиты во время пребывания в должности.

Выросло количество американцев, которые говорят, что политическое насилие "иногда оправдано". Эта тенденция укрепилась в 2023-м.

В последние годы американцы рассматривали худший сценарий – все большие разногласия намекают на возможность второй гражданской войны. То, что страна переживает сейчас – она будет испытывать в течение поколения. Это экстремизм, новая фаза внутреннего террора радикалов с изменяющейся идеологией, готовых убивать политических врагов. Если это не остановить, начнется эра анархии.

В этот хрупкий момент американская нация крайне нуждается в благоразумном и мудром руководстве.