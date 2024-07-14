У США під час передвиборчого мітингу відбувся замах на кандидата в президенти Дональда Трампа. Снайпер, який стріляв зі 140 м, ліквідований. Загинула ще одна особа, двоє у важкому стані.

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В Америці багата історія політичних замахів і вбивств. Цей замах додасть рейтингу Трампу та вплине на виборчу кампанію.

LIGA.net зібрала коротко, що писали про це провідні ЗМІ.

CNN: Жахлива глава в політиці США

Спроба вбивства Трампа відкриває темну главу в проклятій історії Америки про політичне насильство, пише CNN.

Замах за кілька днів до того, як Трампа висунуть у президенти від Республіканської партії – це прямий напад на демократію і на право кожного американця обирати собі лідера.

Кілер промахнувся буквально на кілька сантимертів. Фото Трампа з закривавленим вухом і щокою, з піднятим кулаком на фоні американського прапора – миттєво стало культовим.

Закривавлений Трамп після замаху (Фото: EPA-EFE/DAVID MAXWELL)

Хоча Трамп й не президент, його поранення підкреслює постійну загрозу, яка нависає над президентською посадою й тими, хто на неї балотується. Джо Байден – 46-й президент. Чотирьох його попередників вбили. Востаннє – Джон Кеннеді у 1963-му.

Замах на Трампа можна порівняти з убивством кандидата від Демократичної партії Роберта Кеннеді в 1968-му. Того ж року вбили борця за громадянські права Мартіна Лютера Кінга.

Відтоді політичне насильство фактично не припинялося.

У 2011-му конгресмен-демократ Габріель Гіффордс отримав пошкодження головного мозку, коли йому вцілили в голову. Загалом під час того нападу загинули шестеро осіб.

У 2017-му озброєний чоловік відкрив стрілянину на тренуванні з бейсболу Республіканської партії, застреливши чотирьох.

Країна пам’ятає атаку фанатиків Трампа на Капітолій 6 січня 2021-го.

Суботні події додали ще один нестабільний елемент у дикий рік виборів, коли 81-річний Байден, найстарший президент в історії США, бореться за збереження своєї кандидатури після катастрофічних дебатів із експрезидентом, 78-річним Трампом.

Охорона забирає Трампа (Фото: EPA-EFE/DAVID MAXWELL)

Більшість лідерів і політичних діячів з обох таборів швидко засудили замах. Aле тепер серед прихильників імідж Трампа як "бійця, який постійно зазнає атаки ворогів", укоріниться ще глибше.

The Economits: Трамп пережив спробу вбивства

Це найсерйозніший політичний замах у США, відколи в Рональда Рейгана стріляли і важко поранили у 1981-му, пише The Economist.

Останні кілька тижнів у світі Трампа панував тріумф. З моменту провалу Байдена на дебатах, демократи агонізували над життєздатністю його переобрання на другий термін. Трамп був відносно тихим, поки демократи рвали себе на шматки.

Трамп – фаворит на виборах у СШA. Замах може підвищити його авторитет: відданість прихильників буде ще більшою.

Секретна служба охорони проґавила снайпера (Фото: EPA-EFE/DAVID MAXWELL)

Байден агітував, що балотується, щоб врятувати демократію від диктатури Трампа. Республіканці на фоні цих заяв малювали самого Байдена корумпованим злочинцем. Після стрілянини сенатор Джеймс Венс, який може бути віцепрезидентом Трампа, написав, що риторика Байдена "прямо призвела до спроби вбивства".

Байден бореться за політичне життя, зображуючи себе повстанцем проти правління власної партії після дебатів. Тепер увага ЗМІ переміститься від його боротьби до Трампа, позбавляючи бунт проти Байдена уваги, необхідної для успіху на виборах.

The Guardian: Потрібні холодні голови

Люди на периферіях, – правих і лівих, хочуть, – щоб громадянська війна спалила Америку, аби "почати заново" на її уламках, пише в The Guardian дослідниця дезінформації Аманда Роджерс.

Соцмережі після замаху миттєво заполонили перебільшення, брехня, теорії змови і нісенітниці. Коментарі варіювалися від припущень правих, що Байден особисто підбурював до цього, до припущень лівих, що це обман для підвищення рейтингу Трампа.

Розумні питання – чи секретна служба щось упустила в організації мітингу – перетворюються на змову: чи навмисно Байден не забезпечив компетентний захист Трампу.

Емоційною природою моменту маніпулюють, щоб підтвердити свої упередження, сильні емоції страху і тривог.

ФБР ідентифікувало вбитого 20-річного стрільця – Томаса Метью Крукса. Поліція знайшла на місці події гвинтівку.

The Times: Зухвале, забризкане кров’ю лице

Рейган був останнім президентом, якого вразила куля. Джон Гінклі вистрелив у нього біля готелю Hilton, і Рейган наблизився до смерті, коли куля зупинилася в кількох сантиметрах від серця.

Трамп був так само близький до смерті. Кілька сантиметрів означали б історію, схожу на постріл, який вцілив у голову Кеннеді.

Спроба вбивства породила численні знакові образи. У випадку Трампа – кулак і закривавлене лице, та вигук: "Бийтеся! Боріться!"

Поранений після замаху Трамп (Фото: EPA-EFE/DAVID MAXWELL)

У рік і без того складних виборів ці фото і відео з закривавленим лицем виборчий штаб буде відтворювати знову і знову, щоб підтримати імідж Трампа як мужнього, непереможного героя.

Aле популярність Рейгана лише короткочасно підвищилася після того, як він стоїчно й привітно переносив поранення.

Слова політичних лідерів у цей гарячий момент мають вирішальне значення. Трамп не знає поміркованості. Його прихильники обурені. Ким він вийде з лікарні – державним діячем чи бешкетником?

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Багато американців уже були на межі того, що вибори можуть призвести до насильства. Позиція Трампа ще скерує поведінку його фанатиків на тлі відчуття кривди, спрямованого проти Байдена, секретної служби та "глибинної держави".

Ентузіазм і рішучість республіканців прийти на вибори зростуть.

Рейган відчував, що його життя врятоване заради цілі: "Я був так близько до смерті, що відчував, що маю зробити все протягом тих років, які Бог дав мені, щоб зменшити загрозу ядерної війни".

Чи виявить Трамп подібне відчуття життєвої цілі?

The Atlantic: Жахлива ера політичного насильства

Президенти Авраам Лінкольн, Джеймс Гарфілд, Вільям Мак-Кінлі та Джон Кеннеді були убиті під час перебування на посаді.

Зросла кількість американців, які кажуть, що політичне насильство "іноді виправдане". Ця тенденція зміцніла у 2023-му.

Останніми роками американці розглядали найгірший сценарій – все більші розбіжності натякають на можливість другої громадянської війни. Те, що країна переживає зараз, – вона буде відчувати протягом покоління. Це екстремізм, нова фаза внутрішнього терору радикалів зі змінною ідеологією, готових вбивати політичних ворогів. Якщо цього не зупинити, розпочнеться ера анархії.

У цей крихкий момент американська нація вкрай потребує розважливого та мудрого керівництва.