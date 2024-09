Вам більше не потрібно читати десятки світових медіа різними мовами, щоб бути в курсі. Тепер спеціально для вас команда LIGA.net добере і відфільтрує тільки найважливіші та найцікавіші тексти з усієї земної кулі. І перекаже, про що пишуть найкращі медіа, у стислій версії щонеділі – українською мовою.

У новому випуску:

- Дорога в пекло. Після Курської операції падіння Путіна – лише справа часу (The Telegraph)



- Сила замість протесту. Чому Сі Цзіньпін відмовляється від антикризових тактик своїх попередників (Foreign Policy)



- Золота лихоманка. Ціна на дорогоцінний метал б’є рекорди. Чи варто інвестувати? (Associated Press)



- Чучхе-привіт! Північна Корея відкривається для туристів після п’яти років самоізоляції. Та чи поїде туди хоч хтось? (The Guardian)



- Коштовна спрага. На Сицилії через аномальну спеку процвітають спекулянти водою (Reuters)



- Не сотвори собі кумира. Чи матиме захоплення Трампом наслідки для Ілона Маска? Історія показує, що матиме (Politico)



- Стати по-справжньому вільним. Урок від Хосе Мухіки, найбіднішого президента у світі (The New York Times)



- Життя у цифрі. Журналістський експеримент: чи варто відмовлятися від смартфона (The Washington Post)



- Айсберг на суходолі. Мрія про "Титанік 2.0" тоне на очах через дивні дії суднобудівника (The Times)



- Тиха війна по-королівськи. Принц Гаррі та Меган відчайдушно сподіваються на "мирні переговори" з королем Чарльзом ІІІ (Blast).