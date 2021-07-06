Президент России Владимир Путин утвердил стратегию нацбезопасности. В ней Кремль привычно угрожает Западу войной; Украине – желанием укреплять связи с "братским народом"; а своим гражданам – врагами, шпионами и подконтрольной Западу оппозицией, которые разрушают духовно-моральные ценности и все светлое, что есть в России.

РФ жалуется: нестабильность растет; транснациональные корпорации (ТНК) и недружественные государства активизируются; а война все ближе. Для противодействия угрозам Россия начнет готовиться к вооруженной защите и переводу экономики на военные рельсы; продолжит сворачивать остатки свободы во всевозможных сферах; будет меньше пользоваться американским долларом; а также поборется с нецензурной лексикой в искусстве.

Милитаристская стратегия Кремля дает понять, что Россия не готова к диалогу с Западом, а ожидать изменений в ее внешней политике не стоит, считает первый замдиректора центра Новая Европа Сергей Солодкий. LIGA.net рассказывает о девяти главных пунктах стратегии нацбезопасности РФ.

1. ПУГАЕТ РОССИЯН ВРАГАМИ. Российское руководство пугает граждан врагами. Конкретные государства в Кремле не называют, используют термин Запад. В России считают, что Запад теряет гегемонию, а попытки ее сохранения приводят к усилению противоречий, ослаблению международных институтов и снижению эффективности системы глобальной безопасности. "Ряд государств" давят на Россию и ее партнеров экономически и политически, их экологические инициативы также направлены на ее ослабление. Россия продолжает настаивать – к ней применяют политику двойных стандартов и хотят изолировать.

Также "недружественные страны" (ранее ими были признаны Чехия и США) пытаются использовать российские проблемы для разрушения "внутреннего единства". Для этого они инспирируют и радикализируют протесты, поддерживают маргинальные группы и раскалывают российское общество. Вероятно, под разрушением единства в стратегии понимается постоянные призывы к России соблюдать права человека: не убивать и не сажать в тюрьму оппонентов Путина.

Это доктрина экспансии и понимания России, как осажденной крепости, противостоящей внешнему врагу, говорит LIGA.net эксперт-международник Центра политических студий Доктрина Денис Москалик, объясняя мотивы росруководства: "Это стратегия противостояния и конфликта, которая означает отказ от возможности компромиссов и перезагрузки отношений с США, дальнейший агрессивный стиль политики и усилия по подчинению себе Украины. Она имперская по духу".

2. ОБЪЯВЛЯЕТ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ УГРОЗОЙ. Одной из главных угроз для безопасности России Кремль называет ТНК. Западный бизнес коварен, ведь не только пытается монополизировать интернет и цензурировать альтернативные точки зрения, он вместе с правительствами западных стран также активно нападает на "традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности". Для этого противники проводят информационно-психологические диверсии, "вестернизируют культуру", фальсифицируют историю и "ослабляют государствообразующий народ".

"Внимание Кремля к культурной проблематике обусловлено учетом уроков прошлого и угроз, которые могут исходить для подобных режимов снизу, от раскола общества и элит изнутри, захвата иностранными культурными и идеологическими трендами. Это уроки распада СССР и ряда восстаний против подобных к России автократических режимов на Ближнем Востоке и в Беларуси", – считает Москалик.

3. РЕПРЕССИИ, КОНТРОЛЬ И ЦЕНЗУРА СТАНУТ ИНСТРУМЕНТАМИ "ОБОРОНЫ". Враги России есть не только за границей, но и в стране, считает Кремль. Они используют внутренние проблемы для создания "негативных социальных процессов" – протестов. Также над развалом РФ работают общественные организации и иностранные шпионы, которые руководят подконтрольными им российскими движениями и отдельными лицами. Для пропаганды "экстремисты" вербуют молодежь, делая это через интернет.

Российский режим боится революций и протестов, объясняет Солодкий: "Они понимают, что общество чрезвычайно недовольно состоянием дел. Путин при власти более 20 лет. Этого срока более чем достаточно, чтобы выполнить не одну программу и не один десяток обещаний, но россиянам становится только хуже".

Кремлю нужно как-то гасить этот уровень недовольства. Пропагандистская машина уже не в силах справится с протестной энергией, поэтому включается репрессивный аппарат, – говорит Солодкий

Бороться с революциями Россия будет следующим образом: пресекать деятельность иностранной разведки и подконтрольных им россиян и организаций (запрещать деятельность и сажать оппозицию); будет обеспечивать "безопасность" проводимых в РФ общественно-политических мероприятий; предотвращать рост радикализма среди молодежи; бороться с хакерскими атаками, фейками иностранных СМИ и спецслужб; а также противодействовать анонимности в интернете, которая "облегчает совершение преступлений". Инструменты указаны размыто: "развитие сил и средств информационного противоборства" – усиление роспропаганды внутри страны и за границей.

4. БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ. Россия считает, что базовые моральные и культурные нормы (религиозные устои, институт брака и семейные ценности) подвергаются разрушительному воздействию. Всему виной – Запад. Разрушительным воздействием считается: "абсолютизация свободы личности; пропаганда вседозволенности, безнравственности и эгоизма; насаждение культа насилия, потребления и наслаждения; легализуется употребление наркотиков, а также формирование сообществ, отрицающих естественное продолжение жизни".

Солодкий считает, что защитой морально-духовных ценностей Путин пытается оправдать милитаристскую политику и существование своего режима: "Если бы он признался, что таким образом защищает свою власть – это было бы искренне, но слишком цинично… А спасение духовно-моральных идеалов - очень удобный мотив".

Поскольку РФ не собирается поддаваться "культу наслаждения", придется защищаться: сформирует госзаказ на пропаганду в кино, литературе и искусстве; будет контролировать исполнение норм современного русского литературного языка (например, пресекать исполнение продукции, содержащей нецензурную лексику); заниматься духовно-нравственным и патриотическим воспитанием граждан; а также защищать общество от "внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия".

5. ОТКАЖЕТСЯ ОТ ДОЛЛАРА И САМОИЗОЛИРУЕТ ЭКОНОМИКУ. В РФ считают, что они показали всему миру свою экономическую устойчивость и способность противостоять санкциям. А Запад в это же время переживает рецессию. На деле все наоборот: мировая экономика восстанавливается от коронакризиса даже быстрее, чем прогнозировалось; а Россия остается экономически слабым государством, считают на Западе.

Поскольку улучшения ситуации на международной арене не предвидится, то нужно изолироваться дальше, думают в Кремле. Россия хочет "укрепить экономический суверенитет": создать собственную платежную инфраструктуру (РФ находится под угрозой отключения от SWIFT); развить и использовать низкоуглеродные технологии (снизить использование нефти и газа); снизить зависимость от импорта и третьих стран; сократить использование американского доллара во внешнеэкономической деятельности и расширить практику расчетов в нацвалюте; а также усилить контроль за иностранными инвестициями.

6. НАУКУ ОТДАДУТ ПОД КОНТРОЛЬ СИЛОВИКОВ. Россия определяет науку одним из важнейших факторов повышения национальной обороноспособности. Поэтому она хочет привлечь к себе ученых международного уровня и создать центры международного сотрудничества в области науки и технологий. Ученые, в частности, будут заниматься исследованиями в биологической, радиационной и химической сферах: наверное, создавать аналог "Новичка" для борьбы с врагами режима.

Поскольку исследования будут проводиться в интересах обороны и безопасности страны, российской науке не суждено стать самостоятельной и независимой. За учеными будут следить, чтобы предотвратить незаконную передачу технологий за рубеж. Также ученым придется сотрудничать с военными – "обмениваться знаниями и технологиями". Вишенка на торте – создание единой системы госуправления научной деятельностью.

7. ОТ УКРАИНЫ НЕ ОТСТАНУТ. Хотя в документе практически не упоминается Украина, Россия обещает "содействовать устранению и предотвращению возникновения очагов напряженности на территориях соседей". Также она обязуется "укреплять братские связи между русским, беларусским и украинским народами", и продолжать поддерживать соотечественников за рубежом. Конкретные инструменты не указаны, но практика взаимоотношений Украины с Россией намекают, что ничего хорошего ждать не стоит.

Эта стратегия демонстрирует, что уничтожение Украины как независимого государства и ее подчинение остается одним из основных приоритетов внешней политики России, – говорит эксперт-международник Денис Москалик

Похожего мнения придерживается и Солодкий: "Россия уже давно навязывала идеологему единого культурного исторического пространства, "братского российско-беларусско-украинского народа". Путин до сих пор продолжает это декларировать".

8. БУДЕТ РАЗВИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ С КИТАЕМ И ИНДИЕЙ. Россия собирается противостоять "странам, теряющим безусловное лидерство, которые открыто вмешиваются во внутренние дела суверенных государств". Вероятно, подразумевая США. Для противодействия Западу РФ будет углублять интеграцию с союзными государствами (например, в рамках ОДКБ и ЕЭС), а также поддерживать их, чтобы "нейтрализовать попытки внешнего вмешательства" – дрейф к ЕС и НАТО.

Поскольку Китай является одной из угроз для Запада, Россия планирует развивать с Пекином "всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие". Также немаловажная роль отводится Индии, с которой Россия, по мнению Кремля, ведет "особо привилегированное стратегическое партнерство".

Акцент в отношениях с Пекином и Нью-Дели ставится на сотрудничестве в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это делается в контексте соперничества с США: еще в марте хозяин Белого дома Джо Байден сказал, что этот регион "имеет жизненно важное значение для будущего" ряда стран (США, Японии, Индии и Австралии).

9. БУДЕТ ГОТОВИТЬСЯ К ВОЙНЕ. В Кремле пугают россиян войной, заявляя, что страны НАТО оказывают силовое давление на Россию и ее союзников: наращивают присутствие у границ, шпионят, отрабатывают применение против РФ крупных военных формирований и даже ядерного оружия.

Поскольку враги везде, то необходимо готовиться к вооруженной защите. Для этого РФ нарастит "оборонный потенциал", в частности ядерный; подготовит экономику, госорганы и армию к войне и "удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время"; а также займется военно-патриотическим воспитанием и подготовкой россиян к военной службе.

Это также означает, что Россия не собирается отступать от своей политики против Запада, которая однажды может привести к войне. Москалик считает, что "Россия намерена продолжать курс на внешнюю экспансию и противостояние": "Для внутренней политики – это означает сохранение жесткого репрессивного аппарата, для внешней – продолжение агрессии. Общая цель прежняя – реимпериализация пространства бывшего СССР и утверждение сферы влияния… Это означает новые конфликты и акты насилия, направленные против врагов Кремля".

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