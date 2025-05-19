Первый сын Трампа, Смертоносная "Бандероль", IT-шпионы из КНДР. Лучшие истории мира
У новому випуску:
- Шпигунка Його Величності. Розвідувальну службу Сполученого Королівства вперше очолить жінка (The Times)
- І знову Перший син. Як Дональд Трамп-молодший заробляє завдяки батьковому президентству (Business Insider)
- Смертоносний "Франкенштейн". Що всередині нової російської ракети, яка "кошмарить" Україну (The Telegraph)
- Постріл у ногу. Порт Лос-Анджелеса — одна з перших жертв торговельної війни Трампа (The Washington Post)
- Північнокорейський спрут. Інфільтрація агентів КНДР до американських ІТ-компаній сягнула небаченого максимуму (Politico)
- Папа, або ж Боб. Монахи-августинці та приятелі Лева XIV розказують про свого друга й колишнього боса (National Catholic Reporter)
- Двоюрідне місто. Дослідження рідкісної генетичної хвороби у бразильському містечку, де "всі є кузенами" (BBC)
- Вітаємось і посміхаємось. Як пройти американський кордон у нових обставинах — поради спеціалістів (USA Today)
- Амбіцій на 33 мільярди. Центр європейського туризму та міжнародний транспортний хаб: план Польщі (Travel and Tour World)
- Не армією єдиною. Джозеф Най, автор концепту "м’якої сили", помер у віці 88 років (The New York Times).