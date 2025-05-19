Хочете читати історії, які обговорює весь світ? Ставайте донатором на суму від 100 грн/місяць або підпишіться на BuyMeACoffe на будь-яку суму. І зустрічайте переказ кращих історій щотижня (ми також вимкнемо для вас показ реклами та додамо до чату з редакцією).

У новому випуску:

- Шпигунка Його Величності. Розвідувальну службу Сполученого Королівства вперше очолить жінка (The Times)

- І знову Перший син. Як Дональд Трамп-молодший заробляє завдяки батьковому президентству (Business Insider)

- Смертоносний "Франкенштейн". Що всередині нової російської ракети, яка "кошмарить" Україну (The Telegraph)

- Постріл у ногу. Порт Лос-Анджелеса — одна з перших жертв торговельної війни Трампа (The Washington Post)

- Північнокорейський спрут. Інфільтрація агентів КНДР до американських ІТ-компаній сягнула небаченого максимуму (Politico)

- Папа, або ж Боб. Монахи-августинці та приятелі Лева XIV розказують про свого друга й колишнього боса (National Catholic Reporter)

- Двоюрідне місто. Дослідження рідкісної генетичної хвороби у бразильському містечку, де "всі є кузенами" (BBC)

- Вітаємось і посміхаємось. Як пройти американський кордон у нових обставинах — поради спеціалістів (USA Today)

- Амбіцій на 33 мільярди. Центр європейського туризму та міжнародний транспортний хаб: план Польщі (Travel and Tour World)

- Не армією єдиною. Джозеф Най, автор концепту "м’якої сили", помер у віці 88 років (The New York Times).