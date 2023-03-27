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Тема дня | Почти революция. Что происходит в Израиле и почему Нетаньяху может потерять власть

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Почти революция. Что происходит в Израиле и почему Нетаньяху может потерять власть - Фото
В Израиле вспыхнули протесты из-за судебной реформы (Фото: ЕРА)
27.03.2023, 19:30

В Израиле бастуют и протестуют из-за судебной реформы правой коалиции Нетаньяху и увольнения министра обороны. Правые силы собирают контрпротест

Протесты против судебной реформы в Израиле обострились после увольнения министра обороны Йоава Галанта. Демонстранты уже сталкивались с полицией под резиденцией премьера Биньямина Нетаньяху, блокировали дороги и объявили общенациональную забастовку. Но правые силы собирают контрпротест.

"Столкновения возможны, ситуация очень поляризована, – говорит LIGA.net эксперт по Ближнему Востоку Илия Куса. – Я склоняюсь к тому, что Нетаньяху отменит реформу, протесты закончатся и начнутся серьезные потрясения внутри коалиции".

Что вызвало возмущение граждан Израиля, какими могут быть последствия протестов – коротко на LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В Израиле обострились протесты на фоне судебной реформы правительства премьера Биньямина Нетаньяху. Ее суть – в ограничении полномочий Верховного суда. Предлагается дать парламенту право простым большинством (61 голос) обходить вето на законы, которые суд признал неправомерными. Также расширяются полномочия правительства и парламента по назначению судей.

Демонстранты считают, что реформа подрывает независимость судебной ветви власти, может привести к диктатуре и концентрации власти в руках правой коалиции. Протесты начались еще в январе, но точкой кипения стал вечер 26 марта. В этот день Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта, который публично раскритиковал реформу и сказал, что разочарование распространилось на армию.

Тысячи людей вышли на улицы Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы, Беэр-Шевы и других городов. Протестующие перекрывали шоссе Аялон в Тель-Авиве и призывали Нетаньяху уйти в отставку. А в Иерусалиме акции у резиденции премьера обернулись применением водометов.

Почти революция. Что происходит в Израиле и почему Нетаньяху может потерять власть

Почти революция. Что происходит в Израиле и почему Нетаньяху может потерять власть

Почти революция. Что происходит в Израиле и почему Нетаньяху может потерять власть

На утро протестующих поддержал президент Ицхак Герцог, а мэры почти 30 городов объявили голодовку. Сами протесты переросли в забастовки: остановилась работа аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, порта в Хайфе, медучреждений, ряда торговых центров. К забастовке присоединяются и дипломаты – приостановило работу посольство Израиля в США.

Израильские СМИ пишут, что Нетаньяху решил заморозить реформу, и идут переговоры об отмене увольнения министра обороны. Однако премьер несколько часов откладывает выступление, пишет Times of Israel. Уличное противостояние обостряется: у здания Кнессета (парламента) в Иерусалиме собрались около 80 000 противников реформы, заблокированы дороги в центре и главный въезд в город.

Почти революция. Что происходит в Израиле и почему Нетаньяху может потерять власть

Почти революция. Что происходит в Израиле и почему Нетаньяху может потерять власть

Почти революция. Что происходит в Израиле и почему Нетаньяху может потерять власть

Почти революция. Что происходит в Израиле и почему Нетаньяху может потерять власть

А ультраправые силы собирают контрпротест в районе парка Захер, чтобы поддержать реформу, отмечают в издании. Между ними и противниками реформы уже прошла словесная перепалка.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Увольнение министра обороны обострило ситуацию, это очень чувствительная в Израиле должность, объясняет LIGA.net Илия Куса, эксперт по Ближнему Востоку в Институте будущего.

"Галанд публично выступил против реформы и говорил от имени армии, – объясняет эксперт. – Его увольнение поставило премьера в достаточно конфликтное положение к вооруженным силам. Для многих такой конфликт может восприниматься как угроза ослабления армии".

Нетаньяху оказался в политически проигрышной ситуации, считает Куса. Против него выступили не только левые и левоцентристы, но также некоторые члены правых сил и большие профсоюзы.

В таком положении ему, скорее всего, придется сворачивать реформу, прогнозирует эксперт. А это грозит распадом правящей коалиции.

Например, министр финансов Бецалель Смотрич считает, что реформу нужно продолжать, и хочет выступить на контрпротесте правых. Итамар Бен-Гвир (лидер крайне правой партии Оцма Йегудит) обдумывает выход из коалиции в случае отмены реформы, пишет Times of Israel.

"Судебная реформа была продуктом всего коалиционного правительства. Это не только личная прихоть Нетаньяху, – говорит Куса. – Я думаю, если от нее откажутся, то некоторые партии заявят о выходе из коалиции. И страна может пойти на очередные досрочные выборы".

Скорее всего, считает Куса, Нетаньяху все же отменит реформу, протесты закончатся – "и начнутся потрясения внутри коалиции".

ЧТО ДАЛЬШЕ. В Оцма Йегудит сообщили, что Нетаньяху согласился отложить реформу до лета, однако сам премьер все еще не выступил, пишет The Jerusalem Post. По данным издания, лидер партии Тамар Бен-Гвир (также является министром нацбезопасности) получит в подчинение Нацгвардию в обмен на поддержку отсрочки реформы и отказ от выхода из коалиции.

Но если распад коалиции все же произойдет, то это может привести к очередным парламентским выборам в Израиле: шестым за 4,5 года.

По словам Кусы, такая переменчивость власти может указывать на:

  • раскол в израильском обществе;
  • кризис политической системы Израиля: партии не хотят договариваться, в коалициях часто находятся силы с противоположными взглядами – и правительства "ломаются".

"Коалиция Нетаньяху считалась более стабильной, – говорит Куса. – Но легитимность и этого правительства, как и предыдущих, – частична".

По мнению эксперта, это тупик в развитии политической системы Израиля. И в какой-то момент стране придется из него выходить.

"Таким выходом может быть изменение политической системы и правил выборов, – считает он. – Или создание новых партий, которые не будут связаны со старыми системными концептами правых или левых".

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Марк Сировой

Корреспондент LIGA.net
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