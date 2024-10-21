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У новому випуску:

Чучхе за валюту. Чому Північна Корея відправляє своїх солдатів воювати в Україні (The Washington Post)

Альянс Москви та Пхеньяна виходить за рамки лише передавання зброї – тепер Північна Корея відправляє військових для підтримки Росії у війні проти України. Це співробітництво може зміцнити режим Кім Чен Ина як економічно, так і політично.

Нафтова війна. Саудівська Аравія погрожує занурити російську економіку в кризу (Business Insider)

Російська економіка, що сильно залежить від доходів від нафти, може зазнати значних труднощів, якщо Саудівська Аравія вирішить обвалити ціни на нафту до 50 доларів за барель.

Поїзд на ім’я Борис. Хто потрапив "під колеса" Бориса Джонсона заради просування його нової книги (Politico)

Експрем'єр Британії випустив нову книгу "Вільний". Це своєрідний звіт про перебування на посаді голови уряду, який, однак, більше схожий на зведення рахунків з політичними ворогами та світовими лідерами. Отже, по кому ж "проїхався" Борис Джонсон?

Круте піке Боїнга. Страйки та скорочення посилюють падіння одного з найбільших авіавиробників (Bloomberg)

Грошові надходження авіавиробника Boeing стрімко знижуються, виробництво літаків переживає спад, а акції компанії опустилися до найнижчого рівня з фінансової кризи 2008 року

Закляті друзі. У кандидатки в президенти Камали Гарріс з’явилася проблема на ім’я Джо Байден (The Spectator)

Віцепрезидентка США Камала Гарріс зіткнулася з досить неочікуваною проблемою під час своєї щоденної роботи як чиновниця та як кандидатка в президенти. Проблема полягає у майже повній відсутності координації і конфліктами з чинним президентом Джо Байденом.

Злочин та покарання. Колишнього офіцера Штазі засуджено за вбивство, скоєне 50 років тому (The New York Times)

Берлінський суд визнав 80-річного Манфреда Нойманна винним у вбивстві польського громадянина Чеслава Кукучки, скоєному у 1974 році, та засудив його до 10 років ув’язнення.

Онлайн-вторгнення. Як Москва переписує реальність у російськомовній версії Вікіпедії (Foreign Policy)

Урядові і близькі до уряду редактори активно змінюють інформацію у Вікіпедії, щоб відображати вигідний Кремлю погляд. Останнім кроком стало створення альтернативної платформи Ruwiki.

Дипломат під підозрою. Індія та Канада взаємно вислали послів через минулорічне вбивство сикхського активіста (Associated Press)

На поточному етапі розслідування правоохоронці Канади стверджують, що один із найвищих дипломатів Індії в країні — посол — фігурує у справі Ніджара як один із головних причетних.

Вбивці динозаврів. 3D-зображення відкривають велетенський кратер, схований у водах Атлантичного океану (SciTechDaily)

Нові 3D-зображення, отримані вченими з Університету Геріот-Ватта, дозволили детально дослідити стародавній ударний кратер під назвою Надір, що є на дні Атлантичного океану. Вважається, що він утворився близько 66 мільйонів років тому.

Кінець легенди. Останній океанський лайнер класичної доби затоплять для створення коралового рифу (Independent)

У свою першу подорож 1952 року він перетнув Атлантичний океан за три дні, 10 годин і 40 хвилин. І відтоді утримує рекорд швидкості трансатлантичного переходу.