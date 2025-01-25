В США начались массовые депортации нелегалов. Соответствующие указы об усиленном контроле за иммиграцией президент Дональд Трамп подписал в первый день на должности. Под угрозой – более 11 млн человек, не имеющих документов на проживание в стране.

Сотни тысяч родителей могут депортировать и разлучить с детьми, поэтому они боятся отпускать их в школы, пишет The Washington Post. LIGA.net рассказывает статью коротко.

Почему родители боятся отпускать детей в школы

Миграционный контроль в американских школах до сих пор был редкостью. Однако водоворот новостей, сопровождающий первую неделю президентства Трампа, беспокоит часть родителей – обычный визит детей в школу может закончиться депортацией.

"Я боюсь, что пойду в школу за детьми, а агенты будут там и начнут забирать родителей из-под школы", – говорит гватемальская мать двоих детей, которая без документов живет в Лос-Анджелесе.

Она расспрашивает, смогут ли родственники получить опеку над детьми, если ее вдруг депортируют.