У США розпочалися масові депортації нелегалів. Відповідні укази про посилений контроль за імміграцією президент Дональд Трамп підписав у перший день на посаді. Під загрозою – понад 11 млн людей, які не мають документів на проживання у країні.

Сотні тисяч батьків можуть депортувати і розлучити з дітьми, тож вони бояться відпускати їх до шкіл, пише The Washington Post. LIGA.net переповідає статтю коротко.

Чому батьки бояться відпускати дітей до шкіл

Міграційний контроль в американських школах досі був рідкістю. Проте вир новин, який супроводжує перший тиждень президентства Трампа, непокоїть частину батьків – звичайний візит дітей до школи може закінчитися депортацією.

"Я боюся, що піду до школи по дітей, а агенти будуть там і забиратимуть батьків з-під школи", – каже гватемальська мати двох дітей, яка без документів живе в Лос-Анджелесі.

Вона розпитує, чи зможуть родичі взяти опіку над дітьми, якщо її раптом депортують.