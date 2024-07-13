Армения пытается вырваться из орбиты России, понимая свою зависимость и риск быть "наказанной". Часть армянских властей проводит реформы и делает шаги на Запад, а часть выгодно торгует подсанкционными товарами из РФ и не хочет этого потерять.

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Вопрос в том, насколько далеко и как быстро Армения сможет сблизиться с Западом, объясняет LIGA.net директор Regional Studies Center Ричард Гирагосян (Ереван). Преодолеть годы зависимости будет сложно.

Утечка документов выявила, что Беларусь – союзник армян по ОДКБ, продавала Азербайджану – их врагу, оружие в 2020-2023 годах. Теперь Ереван хочет заморозить участие в ОДКБ и выйти из нее.

После поражения в войне за Нагорный Карабах, в которой Москва не помогла, среди армян сильны антироссийские настроения и желание интегрироваться в ЕС, убеждает председатель совета Analytical Centre on Globalisation and Regional Cooperation (ACGRC) Степан Григорян.

Может ли Армения выйти из-под колпака России – разбор.

Азербайджан в сильной позиции выдавливает условия мира

В Армении 15-24 июля пройдут совместные с США военные учения Eagle Partner 2024 для подготовки в международных миротворческих миссиях, пишет News.am. Похожие были в сентябре 2023-го: правда, задействовали только 85 американских солдат и 175 армянских.

С 20 февраля 2023 года на границе между Арменией и Азербайджаном действует гражданская миссия ЕС численностью 100 человек, рассчитанная на два года.

Армяне бегут из Нагорного Карабаха, сентябрь 2023 (Фото: EPA-EFE/ROMAN ISMAYILOV)

Ереван и Баку достигли продвижения в переговорах по делимитации границы, заявило 1 июля правительство Армении. "Есть уникальная возможность реализовать мирное соглашение, которое положит конец многолетнему конфликту", – считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

Что касается возможности мирного соглашения под давлением США и ЕС, то президент Азербайджана Ильхам Алиев старается выкрутиться – 3 июля он уехал в Казахстан и подписал договор о стратегическом партнерстве с Китаем, напоминает армянский аналитик Степан Григорян.

Это было так неожиданно, что лидер Турции Реджеп Эрдоган даже не прилетел в Карабах – в Шуши, на саммит тюркских государств.

"Алиев пока не собирается подписывать мирное соглашение с Арменией, хочет вырвать максимум преимуществ", – убежден Григорян.

Приглашение обеих стран на юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне не предусматривает встречи двух сторон, говорит Григорян. Это, скорее, чтобы показать, что США серьезно относятся к поиску мира на Кавказе.

Союзники, помогающие врагам

Премьер Армении Никол Пашинян 12 июня заявил в парламенте, что страна "выйдет" из ОДКБ, но сама решит, когда.

Справка ОДКБ – военно-политическая организация во главе с Россией, в которую входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Армения приостановила в ней участие в 2024 году. ОДКБ – военно-политическая организация во главе с Россией, в которую входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Армения приостановила в ней участие в 2024 году.

Пашинян обвинил ОДКБ в невмешательстве в войну с Азербайджаном. В результате боевых действий 2020-2023 годов Азербайджан вернул контроль над регионом, и оттуда сбежало 100 000 армян.

Причина заявлений Пашиняна – утечка документов, как Беларусь во время войны за Карабах продавала оружие Азербайджану.

В 2018-2022 годах Минск модернизировал артиллерию для Баку, дал оборудование для РЭБ и систем дронов. Эту артиллерию и дроны азербайджанцы активно использовали в боях против армян.

Беларусь – один из ближайших союзников Москвы, и вряд ли она могла действовать как минимум без молчаливого согласия Кремля.

Российские деньги не пахнут? Что делает Ереван

Еревану нужна изощренная стратегия переговоров с Западом и Россией – играть за оба центра, считает директор Regional Studies Center Ричард Гирагосян. Опасный вызов.

Стратегия Армении бросает вызов РФ на Кавказе. Ереван хочет противостоять продолжительному гравитационному притяжению россиян.

"Во-первых, есть окно возможностей, когда Россия поглощена и перенапряжена неудачным вторжением. Во-вторых, из-за войны в Украине есть беспрецедентный европейский интерес к Армении. Страна может стать надежным партнером по развитию демократии в регионе", – говорит Гирагосян.

Если власти Армении захотят, то могут выйти из-под РФ и начать интеграцию в ЕС и НАТО. Это будет не быстро, но возможно, говорит Григорян. В армянском обществе сильны проевропейские настроения.

Нынешнее руководство Армении Путину не нравится, добавляет аналитик.



"Но во власти есть группы интересов, которые имеют экономические связи с РФ. Эти – против евроинтеграции. Бизнес с россиянами выгоден, – признает он. – Армяне покупают на Западе и перепродают. Часть власти понимает потребность идти в ЕС, другая не хочет терять выгоды".

Главное в этой истории – диверсифицировать партнеров в области безопасности.

Самые большие шаги по диверсификации зависимости Армения предприняла в военной сфере – после поражения в войне наладила сотрудничество с Францией, рядом стран ЕС, США, Индией.

Справка Армянская диаспора во Франции – самая большая в Евросоюзе и третья в мире (после России и США) и достигает 400 000 -750 000 человек. Армянская диаспора во Франции – самая большая в Евросоюзе и третья в мире (после России и США) и достигает 400 000 -750 000 человек.

Диверсификация происходит и в геополитической плоскости, говорит Григорян. Ереван впервые голосовал за резолюцию ООН по Грузии наперекор России – так же, как ЕС и США.

Москва болезненно относится к такой самостоятельности.

Шольц пытается примирить Пашиняна и Алиева во время 60-й Мюнхенской конференции по безопасности, 17 февраля (Фото: EPA-EFE/RONALD WITTEK/POOL)

Интеграция на Запад будет сложной, потому что географически страна зажата между крупными соседями – Россией, Турцией и Ираном. Поэтому вступила в переговоры с Азербайджаном и Турцией.

Азербайджан понимает свои преимущества, "зажатость" Армении, и хочет извлечь максимум выгоды. Он начал делимитацию и демаркацию границы, но "подвесил" процесс. Вроде бы ведет мирные переговоры, но не спешит подписывать соглашение, все время ставит новые условия.

Рычагов влияния нет. Риски – большие

У Армении нет рычагов влияния, чтобы напрямую бросить вызов Москве, признает Гирагосян. Но у нее есть "редкий для Кавказа товар" – демократическая легитимность власти.

Россия уже наказала Армению за это – когда не помогла во время войны, считает Григорян. Причем если Турция помогала азербайджанцам открыто, то россияне – скрыто. А потом Москва еще и требовала от армян сдачи Нагорного Карабаха.

"Россия, может, хотела бы попробовать и переворот в Армении из-за пророссийских политиков, агентурной сети. Но потеря Карабаха стала хорошим уроком для армян. Поняли: Россия против нас. Москва наказывает за демократию, за то, что избрали "не ту" власть. После поражения у армян сильны антироссийские настроения", – говорит Григорян.

Выход для Армении один – интеграция в ЕС и НАТО. Также Еревану требуются стратегические двусторонние соглашения с США, Германией, Францией. Это улучшит ситуацию с безопасностью. Хотя и не решит.