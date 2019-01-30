Повар Путина и его наемники. Кто и для чего создал ЧВК Вагнера

Частную армию Путина создал российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого за глаза часто называют "поваром президента". Об этом в своем расследовании пишет издание The Bell. Фамилия Пригожина уже не раз всплывала в связи с деятельностью ЧВК. Похоже, не зря.

LIGA.net публикует короткий пересказ нового материала о поваре и его наемниках.

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Кто и когда придумал ЧВК

В 2010 году на форуме в Питере основатель первой в мире частной армии Эбен Барлоу (который и сам в 15 лет держал в напряжении весь африканский континент) рассказал узкому кругу генералов из генштаба РФ о том, как "полезна" может быть частная военная кампания. Основная дискуссия после этого велась вокруг того, должна ли ЧВК воевать легально. Категорически против выступила часть силовиков.

Это было за четыре года до аннексии Крыма. Россия придерживалась политики #ихтамнет и открещивалась от официальных военных кампаний за рубежом. "Идея была в том, чтобы использовать нелегалов для спецзаданий, минимизируя огласку и количество проблем в случае провала", - пишет The Bell. Толчком послужило задержание в 2004 году троих кадровых военных РФ в Катаре по подозрению в убийстве первого ио президента Чечни Зелимхана Яндарбиева. Чтобы вернуть их в Россию, в ситуацию пришлось вмешаться лично Путину. А вот наемников вытаскивать необязательно: пусть рискуют жизнью за большие гонорары и посмертную компенсацию.

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В 2012 году идею подхватил генерал российской армии Валерий Герасимов: воспользовался доступом к телу Путина - и утвердил ее.

Это же просто повар: почему Пригожин

Генштаб поручил столь щекотливую задачу, как создание ЧВК, питерскому ресторатору Пригожину - по двум причинам.

Первая: он "человек деятельный" и "умеет добиваться своего". А еще лично знаком с Путиным, давно - с 2000 года. Но, в отличие от других бизнесменов, не входил в ближний круг Путина и дольше оставался в тени.

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Вторая: в 2012 году Пригожин как раз начал входить на рынок, который оценил в триллион рублей - рынок армии и милиции. Объем контрактов структур, прямо или косвенно связанных с ресторатором, на конец года превышал 90 млрд рублей. Они занимались уборкой и отоплением военных частей, строительством военных городков, вывозом отходов, поставками еды. Часть денег шла на организацию ЧВК.

Пригожин отрицает и свою причастность, и само существование ЧВК, и обвиняет в дезинформации Службу безопасности Украині.

Где наемники ЧВК убивали и умирали

ЧВК начали набирать за год до войны с Украиной. Источник The Bell утверждает, что его пригласил “на собеседование» начальник службы безопасности Пригожина Евгений Гуляев. "Я пришел, и мне сразу показалось, что Пригожину вся эта идея с ЧВК совсем не нравится", - говорил он. "От таких поручений не отказываются", - объяснили в минобороны РФ.

Уже в начале 2014 года первые наемники ЧВК отметились в Украине. Издание оценивает участие ЧВК в аннексии Крыма как незначительное - оккупанты делали ставку на кадровых военных. Опробовать силы удалось в Донбассе, но и там их роль якобы была не ведущей: командующие и подчиненные не могли найти общий язык. Поэтому в 2015-м в Ростовской области была создана площадка для "сплочения коллектива" ЧВК.

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Наемников поручили курировать полковнику запаса Дмитрию Уткину, он же Вагнер.

В августе 2015 году ЧВК Вагнера выехала в Сирию. Под прикрытием российской авиации наемники участвовали в атаках армии Асада. "Сначала работают ребята Вагнера, потом заходят российские наземные части, потом уже арабы и камеры", - рассказал участник событий.

Это рвение заметили в Кремле. В сети гуляет фотография Путина предположительно с Уткиным и другими командирами ЧВК на приеме.

Вагнер - слева, Путин и наемники ЧВК (фото - fontanka.ru)

В феврале 2018-го частная армия понесла в Сирии большие потери, а Пригожин навлек на себя гнев. Причиной стал бой ЧВК в Дейр-эз-Зоре, где погибли, по разным данным, от нескольких десятков до более сотни наемников ЧВК. Колонна попала под трехчасовый артобстрел американских ВВС после того, как русские по привычке сказали, что "их там нет".

ЧВК выполняла заказ сирийского бизнесмена, утверждает собеседник The Bell. Компания Евро Полис, которую также связывают с Пригожиным, заключила нефтяную сделку с правительством Асада. Условия соглашения точно неизвестны, но предполагалось, что ЧВК будет освобождать месторождения и объекты нефтепереработки, участвовать в их охране, а взамен сможет претендовать на четверть нефти и газа.

Этот эпизод стал одним из самых болезненных для ЧВК и Пригожина. Стоило труда убедить администрацию Путина, что осечка не повторится.

Новая география ЧВК: от Африки до Венесуэлы

С конца 2017 года наемники ЧВК Вагнера и российские политтехнологи начали появляться в Африке. Это совпало с попыткой РФ наладить связи с лидерами африканских государств. ЧВК из России работает или вот-вот начнет в 10 странах Африки, пишут СМИ.

С властями Судана они заключили сделку, похожую на сирийскую: концессионные соглашения на добычу золота в обмен на тренировку наемниками солдат местной армии.

В ЦАР с января 2018 года работают 5 военных и 170 российских инструкторов. Нашлись документы, по котором компания Lobaye Invest, предположительно связанная с Пригожиным, получила в ЦАР две лицензии на разведку и разработку месторождений золота и алмазов. Расследовать, что происходит в ЦАР, собирались погибшие там журналисты.

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В конце 2018 года Россию заподозрили в отправке войск в Ливию. Есть видео, подтверждающее, что Пригожин лично присутствовал на переговорах в Москве министра обороны Сергея Шойгу с фельдмаршалом Хафтаром.

(Скриншот видео информбюро Главного командования Ливийских вооруженных сил)

А на прошлой неделе СМИ сообщили о переброске 400 наемников ЧВК в Венесуэлу - якобы получили задачу охранять Николаса Мадуро.

Сколько их - наемников Вагнера

Через ЧВК с 2014 года могли пройти от 7 до 10 тысяч наемников. В начале сирийской кампании содержание частной армии, включая компенсации погибшим, оценивают минимум в 5 млрд рублей в год. В прошлом году затраты могли составить около 2 млрд рублей.

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