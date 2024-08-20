Берлин может сократить военную помощь Украине в следующие годы – с €8 млрд в 2024-м до €4 млрд в 2025-м, в 2026-м – до €3 млрд и до €0,5 млрд в 2027-м и 2028 годах. Причина – страна уперлась в конституционный потолок долга и выбирает – урезать социальные программы или помощь Украине.

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Канцлер Олаф Шольц и министр финансов Кристиан Линднер уже заморозили новые заявки на финансирование в бюджете на 2025 год. Все текущие контракты будут выполнены.

Это не окончательное решение. Не каждый видит разницу между проектом бюджета и принятием, говорит основатель Brussels Freedom Hub, аналитик Роланд Фройденштейн.

Странная ситуация – правительство, коалиция, оппозиция, общество – все за помощь Украине, но не хватает денег, говорит LIGA.net аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы, немецкий политолог Андреас Умланд.

Киев получает военную помощь не только от Германии. Диверсификация финансовых потоков позволяет удерживать обороноспособность на должном уровне, говорит LIGA.net нардеп от Слуги народа, член оборонного комитета ВР Игорь Копытин.

"Германия – крупнейший европейский партнер Украины. Только США делают больше. Важно, чтобы Берлин дальше твердо стоял на стороне Киева. Украина борется не только за свою свободу, а за мир и демократию в Европе", – говорит LIGA.net депутат Бундестага из партии Шольца, член бюджетного комитета Андреас Шварц

LIGA.net разбиралась, почему вдруг крупнейшей экономике ЕС не хватило денег на военную помощь Украине, и когда ощутим последствия.

Кастрюля пустая

Берлин не может давать Киеву больше, заявили в правительстве: "Конец. Кастрюля пустая", пишет FAZ.

Министр финансов Кристиан Линднер пишет в письме министру обороны Борису Писториусу по поводу нужды в жесткой экономии, что внезапно сокращать помощь не будут. Но в будущем деньги на оружие для Киева будут брать не из бюджета ФРГ, а из замороженных активов российского Центробанка.

На Западе заморозили около $300 млрд российских активов и недавно решили использовать доходы по финансированию кредита Киеву на $50 млрд. Линднер рассчитывает, что за эти деньги ВСУ покроет значительную часть военных нужд.

Долю помощи Украине до середины ноября должен решить Бундестаг (Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN)

FAZ пишет, что решение стран G7 использовать российские активы далеко от исполнения и юридически противоречивое. Идут международные дискуссии, и никто из немецких политиков не знает, сколько пройдет времени, пока деньги прийдут на вооружение Украины.

Канцелярия Шольца полна оптимизма по поводу новой схемы финансирования Украины, но в правительстве и парламенте такой же скептицизм.

Этот шаг критикуют политики оппозиционной ХДС/ХСС и правлячей СДП. Политик ХДС Родерих Кизеветтер заявил Tagesspiegel, что прекращение поддержки Киева "де-факто означает, что Украину бросают на произвол судьбы".

"Недостаточно финансировать Украину пока удобно, а если нет, скидывать на ЕС или на замороженные российские активы, если эти деньги вообще будут", – заявил Кизеветтер.

Он обвинил Шольца в концентрации на предстоящих выборах в землях бывшей ГДР – Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге вместо вопроса нацбезопасности.

Депутат Торстен Фрей из ХДС назвал правомерным использовать замороженные активы российского Центробанка.

"Беда, что никто не знает если, когда и сколько денег на самом деле оттуда будет. В правительстве никто не скажет, когда завершатся переговоры по этому поводу", – говорит Фрей.

Глава Комитета Бундестага по иностранным делам из партии Шольца Михаэль Рот заявил: "Это будет роковой сигнал от ФРГ Украине – если не запланируют средств на новую военную помощь".

"ВСУ впервые за несколько месяцев пошли в наступление. Украина нуждается в поддержке важнейшего военного союзника в Европе. Зато дебаты о будущем помощи похожи на скрытый уход Германии. Нельзя ставить безопасность в зависимости от бюджетных лимитов", – говорит Рот.

Правительство Германии утвердило проект бюджета на 2025-й и передало в Бундестаг. Планируемые расходы €480,6 млрд. На 2024-2025 год закладывают новые долги более чем на €94 млрд. Бундестаг рассмотрит проект в сентябре и ожидаемо утвердит бюджет на 2024-й – 8 ноября, а на 2025-й – 29 ноября. До этого могут вносить изменения, пишет Spiegel.

Проект предусматривает увеличение расходов на оборону на 2025-й на €1,3 млрд – до более чем €53 млрд. Это меньше, чем первоначально хотел министр обороны Борис Писториус, который просил на €6 млрд больше.

"Ошеломлен, что коалиционное соглашение спасается за счет Украины и безопасности Европы. Поставить под угрозу возможность Берлина действовать за сравнительно небольшую сумму по главному вопросу безопасности на континенте – недальновидно и опасно", – говорит FAZ президент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик.

Справка По состоянию на По состоянию на конец июня Германия была второй по величине относительно военной помощи Украине. США дали €51,58 млрд, ФРГ – €10,24, Великобритания – €8,92 млрд.

Депутата Инго Гедехенс из ХДС говорит, что Шольц и его депутаты "устроили беспрецедентное зрелище лицемерия". С одной стороны, канцлер не раз обещал "при необходимости поддержать Украину оружием". С другой стороны, хочет дальше быть "канцлером мира".

Депутат Андреас Шварц боится ужасающих последствий этого решения. Многомесячная задержка помощи США минувшей зимой и весной серьезно помешала Украине.

"Если Германия, как второй по величине донор, возьмет паузу, Украине будет тяжело. Если украинцы проиграют, то, по оценкам Киева, до 15 млн из них станут беженцами. Сколько приедет в ФРГ? Германия и Европа будут дестабилизированы", – говорит Шварц.

"Политики не могут экономить на социальных расходах". На Украине – да

Невозможно представить, что сокращение станет окончательным решением Бундестага, говорит Умланд. Германия имеет конституцию мирного времени, а в Европе – война.

"Позорная ситуация – в правительстве говорят, будто будет достаточно денег из замороженных российских активов. По факту – неизвестно. Думаю, найдут способ, чтобы увеличить помощь в 2025-м – дать больше €4 млрд", – говорит Умланд.

"Есть политическая воля Бундестага помочь, но несоответствующее законодательство. Что сделают депутаты – не знаю. Уверен, будет положительное для Киева решение", – говорит Умланд.

Бундестаг находится в центре обсуждения бюджета, рассказывает LIGA.net депутат из партии Шольца Андреас Шварц. По его словам, ситуация напряженная, потому что парламентарии не планируют повышение налогов и хотят сдержать долговой потолок.

Канцлер Олаф Шольц (Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN)

"Понимаем, от результатов войны зависит восстановление мировой безопасности, основанной на правилах, а не на праве силы", – говорит Шварц.

У Берлина есть расходы на 1 млн украинских беженцев, говорит Умланд. Возникает вопрос, на чем сэкономить – сокращать социальные расходы политикам не просто.

Ситуация в Украине оказывает влияние на решения политиков, говорит Умланд. Военные действия, катастрофические удары РФ. Иногда неожиданно – после российских преступлений можно слышать странные аргументы, что Киеву следует давать меньше оружия, чтобы быстрее были переговоры, мол и война тогда закончится, не будет ракетных ударов и смертей. К сожалению, такова логика части общества.

Немецкая самоходная зенитная установка Gepard возле Одессы, 22 февраля 2024 года (Фото: EPA-EFE/IGOR TKACHENKO)

"У нас две проблемы. Первая – в 2025-м военную помощь Киеву сократят с €8 до €4 млрд. Вторая – на 2024-й не будет дополнительных расходов на Украину. Оба решения не окончательны. Идут тяжелые дебаты в коалиции", – говорит Фрейденштейн.

"Распределение денег в бюджете на 2025-й дебатируют трое коалиционных партнеров. Социал-демократы хотят сохранить социальные расходы. Либералы и зеленые – не очень. Они – за военную помощь Киеву. В то же время либералы против выхода за долговой потолок. Между социал-демократами некоторые рады избежать новых долгов за счет меньшей помощи Украине", – говорит Фрейденштейн.

Также возникли дополнительные социальные расходы на инфраструктуру, говорит Фройденштейн. Ее не ремонтировали 20 лет – немецкие поезда опаздывают, а аэропорты не работают, как следует. Чтобы изменить лимит долга, нужно две трети голосов Бундестага, поэтому нужны голоса от оппозиции – это тяжело.

Речь идет о сокращении помощи ФРГ, а не о прекращении, говорит Копытин. И это не касается утвержденного пакета на 2024 год. Относительно 2025-го, то окончательного решения нет, и дискуссии о сохранении уровня помощи продолжаются. Также диалог на уровне дипломатических представительств Украины и Германии, и на уровне ЕС.

Выборы, восточные немцы, Северный поток и украинские водолазы

На действия правительства могут повлиять выборы в восточных немецких землях, где популярны крайние правые и левые, противники помощи Украины и возможен подрыв украинцами Северного потока, говорит Умланд. Но это не важные причины. Выборы – не федеральные, а региональные. История с "трубой" вредит Украине, потому что подрывает идею партнерства, но она не главная.

В конце сентября 2022 года от взрывов на трубопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 возле острова Борнхольм в Балтийском море произошла утечка на четырех участках газопроводов в экономических зонах Дании и Швеции.

Некоторые в СДП рады, что Украина получит меньше, говорит Фройденштейн. Это связано с выборами 1-15 сентября в Восточной Германии. В трех землях рейтинги социал-демократов ужасающие – ниже 10%. Для старейшей партии страны и ведущей в коалиции – это очень плохо. Две самые популярные партии там – националисты из Альтернативы для Германии и левого Альянса Сары Вагенкнехт. Обе – пророссийские. В Восточной Германии сильны пророссийские настроения.

Некоторые социал-демократы хотят сыграть на них, сократив помощь Киеву, говорит Фрейденштейн. Этому способствуют новости о Северном потоке. Лидер левой популистской силы Сара Вагенкнехт уже требовала, чтобы ФРГ прекратила помощь Украине. Но главная причина сокращения помощи – долги и приоритеты бюджета.

Сокращения помощи почувствуют не сразу и не сильно

Украина уже ощутила нехватку денег – производитель систем ПВО IRIS-T, компания Diehl Defense, могла передать одну систему Украине – заказчик отказался в пользу Киева после удара по Охмадиту, однако в правительстве не нашлось средств, вопреки воле министра обороны Писториуса, пишет FAZ.

По данным издания, за неимением денег некоторые немецкие пушки на фронте имеют так мало запчастей и боеприпасов, что могут стрелять три-четыре раза в день. Отдельные гаубицы и танки Leopard-1A5 не раз каннибализовали – разбирали на запчасти из-за отсутствия новых запчастей из Германии.

Пусковая установка системы ПВО IRIS-T SLM на шоу возле Берлина, 3 июня 2024 года (Фото: EPA-EFE/HANNIBAL HANSCHKE)

ВСУ ощутят сокращение военной помощи, если оно будет, то в середине 2025-го, говорит Умланд. Пока то, что согласовано на 2024 год, выполняют.

Украина не скоро и не сильно почувствует сокращение, считает Фрейденштейн. В этом году из €8 млрд, заложенных для Украины, потратили €7 млрд – это 80%. Вооружение доставлено или на складах, оно готово к отправке. Только 15% под угрозой заморозки.

"Однако это катастрофический сигнал Путину, который считает, что выгодно утомлять Запад, и помощь Украине спадет. Ужасный сигнал Украине, ведущей успешную Курскую операцию, и которая видит, что лучшие друзья больше ее не поддерживают. Роковой сигнал европейцам с юга и запада, где до сих пор не достигли даже немецкого уровня поддержки. И роковой для США, где трамписты рады, что немцы становятся изоляционистами", – говорит Фрейденштейн.

Уже есть решение дать Украине кредит от стран G7 на $50 млрд на средства от процентов по замороженным российским активам, говорит Копытин. В 2025 году получим $40 млрд гарантированной помощи от НАТО. Киев диверсифицирует финансовые потоки, что позволяет удерживать обороноспособность на должном уровне.

Украина стремится к миру, добавляет Копытин. О намерениях поскорее завершить войну справедливым миром не раз говорил президент Зеленский. Движение к миру при соблюдении норм международного права – приоритет для нас. Никакая финансовая помощь не вернет погибших и не восстановит разрушенное.