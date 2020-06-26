Президент РФ Владимир Путин "обнуляется" для того, чтобы продолжить свое правление. В какой форме – двух президентских сроков или главы Госсовета – вопрос второстепенный. Главное для него - попытаться выстроить образ "собирателя русских земель" и остаться в истории продолжателем дел Петра Первого. Для этого Путин и делает заявления о "подарках русского народа" в составе стран бывшего СССР. Что ожидает Россию в будущем и грозит ли Украине возрождение проекта Новороссия, а соседям – аннексия территорий, разбиралась LIGA.net.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ "ОБНУЛЕНИЕ"

25 июня в России началось голосование по поправкам в Конституцию. Если россияне проголосуют "за", Путин "обнулит" свои сроки и теоретически сможет руководить страной до 2036 года.

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Все опрошенные LIGA.net эксперты сходятся во мнении, что "обнуление" сроков – главная поправка, а все остальные призваны "напустить дым". Путин хочет, чтобы у него были развязаны руки и панически боится стать "хромой уткой", когда по мере приближения 2024 года все начнут "рыскать глазами в поисках преемников", считает российский политолог Аббас Галямов.

"Он пытается развязать себе руки - чтобы элиты до последнего не были уверены, останется он или уйдет. Быть непросчитанным и непредсказуемым для него самоцель. Он спецслужбист и к политике относится соответственно. А там как: спецоперация, которую можно просчитать, - это проваленная спецоперация", - сообщил политолог в комментарии LIGA.net.

У любой спецоперации есть утвержденный план, который Путину пришлось корректировать из-за коронавируса, но от которого отходить никто не собирается, говорит эксперт по информационным технологиям, замминистра информполитики Украины (2017-2019 гг.) Дмитрий Золотухин.

Для того, чтобы стать православным аятоллой, Путин должен надеть на голову россиян веру в непогрешимость победы. Если в Бога верят не все, то в победе никто сомневаться не должен

"Первая реперная точка сценария - форум памяти Холокоста в Яд Вашеме в январе 2020 года, который проходил за деньги близкого к Кремлю олигарха, а Путин сыграл главную роль. Якобы он – наследник советского народа, который освободил евреев от гитлеровской Германии", - отметил Золотухин в комментарии LIGA.net.

Затем, по словам эксперта, решили развернуть идею референдума. И помимо "обнуления" одним из главных новшеств является создание конституционного органа Госсовета.

"Сейчас это никому не нужная платформа, которая ничего не решает. А будет а-ля Политбюро ЦК КПСС, которое сможет возглавлить лидер нации Путин. Мне нравится словосочетания "православный аятолла". То есть человек, который якобы не влияет на государственное управление, но является неприкасаемым и безусловным лидером", - объясняет Золотухин.

Для реализации сценария Путину также нужен был День победы. Львиную долю усилий он бросил на исторический нарратив. "Для того, чтобы стать православным аятоллой, Путин должен надеть на голову россиян веру в непогрешимость победы. Если в Бога верят не все, то в победе никто сомневаться не должен", - добавил Золотухин.

По его словам, перед пандемией коронавируса было решено, что 9 мая должно стать днем легитимации позиций Путин в мире. "Должны были приехать абсолютно все лидеры иностранных государств. И 9 мая Путин должен был стоять в чистом и белом, а лидеры государств выступать массовкой", - разъяснил эксперт.

Референдум же нужен Путину для того, чтобы получить "новую народную легитимность", считает эксперт Atlantic Council Антон Барбашин. "Юридической силы он не несет, новая конституция уже фактически вступила в силу – нужны красивые цифры, которые можно повесить на доску и показывать "сомневающимся" как в России, так и на международной арене", - отметил он в комментарии LIGA.net.

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УГРОЗЫ СОСЕДЯМ: РЕАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ИЛИ ПОДЫГРЫВАНИЕ ЭЛЕКТОРАТУ

Сам Путин любит многие свои поступки объяснять "исторической несправедливостью". Поправки в Конституцию не стали исключением. На днях Путин в эфире национального пропагандистского канала Россия 1 заявил, что в процессе создания Советского Союза некоторые республики СССР "получили в багаж огромное количество традиционных российских исторических территорий". "Но тогда бы выходила [республика] хотя бы, с чем пришла, и не тащила с собой подарки от русского народа", - заявил Путин.

Комментируя для сотрудников СМИ заявление начальника, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "у России нет территориальных претензий к своим соседям".

Большинство экспертов считают, что исключать ничего нельзя, но заявление Путина не имеет конкретной цели. "Это общая угроза. Медведь показывает зубы. И он это сказал демонстративно неспокойным тоном, что мол его беспокоит эта несправедливость", - сообщил в комментарии LIGA.net научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон.

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Российский экономист Сергей Алексашенко допускает, что слова Путина могли быть адресованы Беларуси и Казахстану. "Это сигнал Беларуси и Казахстану, чтобы были лояльными. Будете лояльными – будете жить с подарками от России. Будете не лояльными – будет как с другими", - сообщил он в комментарии LIGA.net.

По его словам, крымские варианты с Беларусью и Казахстаном могут просчитывать на военно-организационном уровне, но для такой операции должны сложиться определенные предпосылки.

"В 2014 году Путин посчитал, что резкий геополитический поворот Украины приведет к тому, что Россия потеряет Севастополь как базу флота и туда придут американцы. Соответственно, если вдруг Лукашенко или новый президент Беларуси заявит о подаче заявки на вступление в НАТО и в голове Путина ракеты НАТО будут в пяти минутах подлета, то, конечно, это будет воспринято как угроза для России. Крымский сценарий теоретически возможен, но для него должны сложиться обстоятельства", - отметил Алексашенко.

Путин старается мобилизовать народ по примеру 2014 года. Но Гераклит давным-давно сказал, что в одну реку дважды войти нельзя. И то, что первый раз выглядит великим, второй раз выглядит как жалкий фарс

В свою очередь российский историк Андрей Зубов сомневается в Крыме-2. "Путин старается мобилизовать народ по примеру 2014 года. Но Гераклит давным-давно сказал, что в одну реку дважды войти нельзя. И то, что первый раз выглядит великим, второй раз выглядит как жалкий фарс. И этот фарс не будет иметь никаких последствий", - считает он.

К тому же, по мнению историка, ближайшее окружение не позволит Путину повторить крымский сценарий. "Один раз у него не получилось. Приобрели Крым, но лишились статуса уважаемой державы. Нас отовсюду выгнали и наложили санкции, от которых страдают в том числе приближенные к Путину люди", - добавил он.

"Крым был для россиян очень радостным событием, но за шесть лет они поняли, что ощущение великой державы не конвертируется в материальное благополучие. Период экспансии для режима закончился и он находится в режиме глухой обороны", - считает политолог Галямов.

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Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин (2014-2019 гг.) так не считает. "Путин рассматривает всю территорию Украины как исконные российские земли…В поправках вводится новое понятие федеральных территорий. Что мешает возвести в этот статус оккупированный Донбасс? К тому же идея Новороссии никуда не делась и дает значительные политические рычаги Путину, в частности доминантный контроль над Черным морем и воду в Крым", – отметил Климкин в комментарии LIGA.net. И уверен: нужно постоянно ожидать постоянных попыток дестабилизации, а потом гибридного или военного вмешательства.

"И сейчас особенно опасный период. Поскольку после голосования за поправки Путину надо балансировать ухудшение уровня жизни в России. Они будут смотреть на президентскую кампанию в США и моделировать, как это повлияет на санкции и переговоры. Поэтому Путин будет торговаться. И во время торгов он будет повышать ставки", - считает экс-министр.

В поправках вводится новое понятие федеральных территорий. Что мешает возвести в этот статус оккупированный Донбасс? К тому же идея Новороссии никуда не делась и дает, в частности, доминантный контроль над Черным морем

Климкин уверен, что несмотря на экономическую ситуацию в РФ Путин найдет деньги на возможную экспансию. А необходимый эффект на российское общество будет создан путем цунами пропаганды. "Они найдут пути, как показать, что это сумасшедшая победа России", - добавил Климкин.

Тем не менее часть экспертов считает, что судьба проекта Новороссия во многом зависит от самой Украины. "Если Украина будет демократическими методами консолидировать свое население без принуждений и русскоговорящее население будет понимать, что лучше жить в Украине, чем в путинской России, тогда реинкарнация Новороссии практически невозможна", - считает историк Зубов.

"Если Украина станет успешной, то это будет показатель для российского общества. Именно поэтому Россия так боится успешной Украины. Потому что россияне могут выйти на протесты. В 1987-1988 годах никто на Западе не предполагал, что Советский Союз исчезнет из исторической книги", - добавляет Питер Дикинсон.

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ПУТИН-2036. ЧТО ЖДЕТ РОССИЮ

По мнению Зубова, Путин "оказался в той же ловушке, в которой оказываются все диктаторы". "Они создают такую систему, которая потакает их властолюбию, но все это совершается путем огромного количества злоупотреблений. И в итоге человек оказывается в замкнутом круге, когда он устал и пресыщен властью… И в этом заколдованном круге Путин уже не правитель, а фактически заложник собственных страстей", - говорит историк. Он считает, что Путин не может позволит себе уйти, потому тогда "ему грозит не покой, а тюремная камера".

Согласен в этом и Галямов. "Путин понимает, что наделал слишком много врагов и не может исключать, что после окончания полномочий те постараются отправить его в условную Гаагу. И он не может доверить свою судьбу преемнику. А вдруг преемник прогнется под давлением Запада и беглых олигархов? Он уже пробовал: сделал Медведева преемником, а тот "сдал" Ливию и Каддафи американцам", - сообщил политолог.

Золотухин считает, что Путин будет президентом и дальше. "С помощью этих шагов он усилит до неуязвимости свою политическую позицию. А если ему понадобится, то в любой момент по состоянию здоровья или настроению он может перейти на пост руководителя Госсовета и "отца народов". И может спокойно доделывать незавершенные проекты: Ливия, Турция, Сирия, Украина, выборы в США", - отметил эксперт.

Алексашенко также считает, что Путин совершенно четко решил оставаться. "В тексте Конституции резко усиливаются полномочия президента, который получает полный контроль над судебной властью, он может увольнять судей Конституционного и Верховного судов своим одним решением и ни с кем не советуясь. И в мою голову не входит конструкция, в которой Путин усиливает полномочия кого-то другого кроме, как себя", - объясняет он.

Путин создал систему, которая потакает его властолюбию, но все это совершается путем огромного количества преступлений. И в этом заколдованном круге Путин уже не правитель, а заложник собственных страстей

В свою очередь эксперт Atlantic Council Барбашин считает, что пока Путин остается у власти не стоит ждать радикального пересмотра внешней политики последних лет, и тем более ждать попыток системно реформировать экономику внутри страны. "На ближайшие годы главным вопросом остается цена на нефть, за 20 лет Путин никак не смог поменять простую аксиому: чем выше цена – тем увереннее Кремль. Работает это и в обратную сторону", - отметил он.

Экс-министр Климкин уверен, что не нужно недооценивать путинский режим, потенциал спецслужб и российской элит, которые в случае перезагрузки власти теряют все. "Этот режим ведет Россию к созданию отдельной реальности – "черной коробки". Но в этом мире они не смогут так существовать. И перезагрузка режима будет. Будет ли он лучше или хуже – никто не знает. Он будет другим", - говорит дипломат.

Зубов сомневается, что Путин протянет еще 16 лет. "Думаю, его политическое правление закончится намного быстрее, чем его физическая жизнь. В стране, где закон ничего не значит и где сам Путин его попирает, эти поправки ровным счетом ничего не значат. Поэтому эти изменения также будут объявлены волюнтаризмом, отменены и забыты. А Путина будут поминать в России недобрым словом", - считает историк.



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