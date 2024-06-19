В НАТО практически определились со следующим генсеком – им с октября станет премьер Нидерландов и друг Украины Марк Рютте, который заменит Йенса Столтенберга.

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Главы комитетов Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук и по вопросам внешней политики Александр Мережко в комментариях LIGA.net поздравили будущее назначение.

Такое решение пойдет на пользу Украине, но лучше, если бы преемником стала премьер Эстонии Кая Каллас, говорит дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Рютте зарекомендовал себя с лучшей стороны как последовательный сторонник Украины и его поддержка важна, добавляет LIGA.net председатель парламентского комитета по внешней политике (СН) Александр Мережко.

Кто такой Марк Рютте и как его назначение повлияет на Украину – коротко.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Члены НАТО пытаются достичь консенсуса по поводу кандидатуры преемника Йенса Столтенберга в должности генерального секретаря.

18 июня Столтенберг заявил, что страны-члены Альянса близки к согласованию новой кандидатуры на этот пост. Претендент на пост – Марк Рютте, который ныне работает премьер-министром Нидерландов.

Рютте является верным союзником Украины и свирепым критиком Путина, пишет Reuters. Он один из инициаторов военной поддержки Украины со стороны ЕС после 2022-го, и говорит, что поражение России на поле боя – жизненно важное для обеспечения мира в Европе.

Справка Рютте занимает пост премьера дольше всего в новейшей истории Нидерландов – с 2010 года. При его правлении страна увеличила расходы на оборону до почти 2% от ВВП и много инвестирует в собственные войска. Рютте занимает пост премьера дольше всего в новейшей истории Нидерландов – с 2010 года. При его правлении страна увеличила расходы на оборону до почти 2% от ВВП и много инвестирует в собственные войска.

Рютте выдвинул свою кандидатуру на пост главы НАТО в 2023 году. Тогда он был одним из руководителей международной коалиции, которая будет снабжать Украину F-16 и обучает украинских пилотов.

Он поддержал передачу Киеву артиллерии, дронов, боеприпасов. В последние месяцы в должности премьера подписал 10-летнее соглашение о безопасности с Украиной, гарантируя поддержку Нидерландов, несмотря на критику ультраправого лидера и победителя выборов Герта Уилдерса.

Рютте наладил хорошие отношения с британскими и американскими лидерами, и многие его считают одним из самых успешных в ЕС в общении с возможным следующим президентом США Дональдом Трампом, что может оказаться ценным опытом.

Возможное возвращение Трампа смущает лидеров НАТО, ведь он подверг сомнению готовность США поддержать членов Альянса, если на них нападут.

Рютте убеждал, что лидеры Альянса должны прекратить "стонать и скулить о Трампе" и тратить больше на оборону и производство боеприпасов независимо от того, кто победит в США.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. На взгляды Рютте сильно повлияло поражения Россией самолета рейса MH-17 в 2014-м, в котором 196 из 298 жертв были голландцами.

НАТО должно быть мощным, чтобы противостоять Москве, а другие лидеры ЕС не должны быть наивными по отношению к путинской России, говорит он.

"Путин не остановится на Украине, если не остановим его сейчас. Эта война больше самой Украины. Речь идет о соблюдении международного права", – убежден Рютте.

Рютте – дружествен к президенту Владимиру Зеленскому.

"Это человек с миссией. Убежден, что успех Украины во многом зависит от менталитета, который Зеленский передает обществу с начала вторжения", – говорит Рютте.

Рютте подписывает соглашение о безопасности с Зеленским и посещает с ним Харьков в начале марта этого года (Фото: EPA-EFE/SERGEY KOZLOV)

Рютте – достойная кандидатура на пост генсека НАТО говорит нардеп от Голоса LIGA.net Андрей Осадчук: "Все, что знаю о нем, свидетельствует о его непоколебимой поддержке Украины как участника евроатлантических структур".

Рютте зарекомендовал себя с лучшей стороны как последовательный сторонник Украины, добавляет LIGA.net Мережко.

"Евроатлантическая интеграция Украины не зависит от имени генсека, – отмечает он. – Это решение лидеров 32 стран. Прежде всего – США. Важные голоса других ведущих стран – Франции, Германии, Великобритании. Но даже в роли бюрократа его поддержка важна".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Наиболее вероятно, что именноРютте в октябре заменит уходящего в отставку Столтенберга.

Против кандидатуры Рютте были лидеры Венгрии и Словакии, но их удалось убедить передумать. Пока против только Румыния, президент которой Клаус Иоганнис тоже претендовал на эту должность.

Столтенберг говорит, что Рютте "очень сильный" кандидат и решение близко.

Процесс избрания генсека НАТО сложен и дипломатичен. Это неформальные консультации между странами, предлагающими своих кандидатов. Решения принимают только тогда, когда достигли консенсуса. Традиционно этот пост занимал выдающийся европейский политик, пишет Modern Diplomacy.

Под руководством Столтенберга, который возглавил НАТО через несколько месяцев после того, как Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе, в Альянс вступили Черногория, Северная Македония, Финляндия и Швеция.

Рютте с президентом Зеленским и немецким канцлером Олафом Шольцом на конференции по восстановлению Украины в Берлине (Фото: EPA-EFE/FILIP SINGER)

Некоторые страны надеялись, что премьер Эстонии Кая Каллас станет первой женщиной во главе НАТО, но другие считали ее слишком агрессивной по отношению к России.

Назначение Рютте – хорошая новость, но было бы лучше, если бы Старая Европа решилась и позволила представителю восточного фланга возглавить НАТО, отмечает для LIGA.net Хара.

"Имею в виду Каллас, которая была бы хорошим генсеком, знает Россию и могла бы лучше усиливать регион и помогать нам".

В Эстонии, Литве и Латвии высокие чиновники считают, что большие государства Западной Европы все еще имеют несправедливое предубеждения по отношению к ним, в частности, учитывая их жесткую позицию к РФ, пишет Politico. Взгляд на Россию как экзистенциальную угрозу западные коллеги часто рассматривают как агрессивность.

Рютте в Харькове, 1 марта 2024 года (Фото: EPA-EFE/SERGEY KOZLOV)

Рютте официально уйдет в отставку с поста премьера в июле, когда новое правое правительство заменит его правоцентристскую коалицию.

В должности генсека НАТО он будет консолидировать Альянс, потому что важно, чтобы организация не раскалывалась, отмечает Хара.

"НАТО – зонтик безопасности. Но решение там все равно принимают национальные правительства, – отмечает он. – Важная роль генсека как переговорщика для принятия компромиссных решений".